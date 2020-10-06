24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمم المتحدة تمنح جمعية مغربية "الوضع الاستشاري"‎ (5.00)

  2. بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي" (5.00)

  3. إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا‎ (5.00)

  4. أمن طانطان يتصدى لصنع وتقطير "ماء الحياة" (5.00)

  5. السلطات تداهم معملا للعسل و"ماء الحياة" ببيوكرى (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أستاذ يشكو "التلاعب بمناصب جامعية" إلى الملك

أستاذ يشكو "التلاعب بمناصب جامعية" إلى الملك

أستاذ يشكو "التلاعب بمناصب جامعية" إلى الملك
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:24

وجّه عبد الرحمن الصديقي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، رسالةً مفتوحة إلى الملك محمد السادس يتحدث فيها عن وجود "تلاعب في المناصب الجامعية بنفس الجامعة".

وقدم الصديقي اعتذاره للملك بعدما اضطر لمراسلته عبر وسائل الإعلام، حيث قال إن هذه الخطوة جاءت "بعد أن استنفد كل الوسائل المتاحة للمطالبة بحقوقه من وسائل علمية وقانونية وقضائية، وبعد الكتابة لكل الجهات المعنية بهذا الملف (رئاسة الحكومة، الوزارة الوصية والجامعة) على مدى أكثر من سبع سنوات".

وقال الجامعي في رسالته، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إن ما "قامت به وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في شخصي وحقي، بخصوص موضوع عمادة كلية العلوم القانونية والقانونية والاجتماعية، بطنجة يعتبر غير قانوني ويتجاوز بشكل صارخ كل القوانين والأعراف ويتحدى إرادتكم الحميدة التي أعلنتم عنها في خطاب العرش 2019، من حيث تثبيت مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية".

وأوردت الرسالة أن "الوزارة السابقة والحالية، ولأسباب لا تمت بأية علاقة بالكفاءة العلمية والمساطير القانونية، عملت وتعمل على حرمانه من حق مكتسب ومستحق باسم حقوق ذاتية وشخصية وحزبية في الخمس مباريات التي شاركت فيها، أربع منها فزت بها باستحقاق مع وجود الفارق".

وأضاف الصديقي: "مولاي وسيدي أعزك الله ونصرك، كنت قد تقدمت لمباراة العمادة الخاصة بالكلية متعددة التخصصات بتطوان (كلية الحقوق حاليا) في 2013 وفزت بها أمام عشرة مرشحين، وعمل الوزير وقتئذ على إلغائها شفهيا، قبل أن تتوصل وزارته بقرار مجلس الجامعة، خلال لقاء جمعه بأعضاء اللجنة الإدارية لنقابتنا إرضاء لأحد أعضاء هذه اللجنة الذي كان يعد من المترشحين لنفس المنصب".

ولم يفقد الأستاذ الجامعي الأمل حيث تقدم من جديد إلى المباراة التي أعيد فتحها وفاز بها كذلك أمام 8 مرشحين وفق ما يتضمنه محضر مجلس وبفارق نقط تجاوز 40 نقطة؛ لكنه تفاجأ بالسيناريو الأول نفسه سيتكرر وبدون وجود قرار يبرر الإلغاء.

أمام هذا الوضع، تقدم المعني بالأمر بعد ذلك بدعويين أمام المحكمة الإدارية بالرباط لإبطال فتح المباراة الثالثة من دون سند إثبات قانونية ومشروعية المباراة الثانية، وقد حكمت المحكمة في الدعويين لصالحه قبل أن يعمل الوزير على الامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين.

ويحكي الصديقي، في رسالته، أنه قدم ترشيحه للمرة الثالثة في 2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أمام 10 مترشحات ومترشحين وفاز بالرتبة الأولى، قبل أن تعمد الوزارة مرة أخرى ومن دون تبرير للقرار إلى إلغاء نتيجة المباراة بعد أشهر عديدة من إجرائها ومن الانتظار.

وحسب التفاصيل التي وردت ضمن الرسالة، فقد أعيد فتح المباراة للمرة الرابعة في 2018 وتقدم الصديقي بمشروعه الذي قال إنه أمضى شهورا في صياغته، حسب الطرق العلمية المتعارف عليها في إعداد المشاريع، ليفاجأ بعد مرور أشهر عديدة بقرار مصحوب بتعليل يعيد فتح المباراة بدعوى وجود دورية في شأن تنظيم المباريات، وضرورة إطلاع المرشحين لمنصب العميد على مشروع الرئيس الجديد المعين على رئاسة الجامعة.

واعتبر الصديقي أن "هذا التبرير غير قانوني لانفصال المؤسسة عن شخص الرئيس وإلا فسيتم إعفاء كل رؤساء الأقسام كل مرة تم فيه تغيير رؤسائهم".

وفي 2019، أعيد فتح المنصب للمرة الخامسة، وحصل الصديقي على المرتبة الأولى هذه المرة كذلك؛ لكنه أشار إلى أنه بعد طول انتظار ناهز السنة فوجئ الرأي العام الجامعي بتعيين المرتب بالصف الثالث.

وقال الصديقي، في ختام رسالته: "سيدي ومولاي أعزكم الله ونصركم، أتوجه إليكم اليوم وكلي أمل، لما عهدناه في شخصكم الكريم من إنصاف ونصرة للمظلومين، بأني سأجد لديكم آذانا صاغية، لإنصافي وإعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون والمؤسسات، وأدامكم الله ذخرا للأمة وملاذا لكل المظلومين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عادل الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:36
المغرب أصلا بلد التلاعبات في كل القطاعات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - Desperado الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:39
بعد التحية و السلام
مع كل الاسى و الاسف ما دمنا نعتقد بمبدأ "باك صاحبي" سيكون هكذا حال كل دولة بما فيها بلدي الحبيب الذي هجرنا منه بضم الهاء عنوة الى بلدان المهجر كباقي العديد من الكفاءات ما يسمى بهجرة الادمغة، لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
المرجو عدم الحذف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - فساد الجامعة المغربية الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:43
كلامك صحيح، أنا شخصبا تقدمت عشرات المرات ترشحي على الرغم أن ملفي العلمي وبشهادة أساتذة جامعيين متميز، وقد سهرت على إنجاز أطروحتي لسنوات، لكن الزبونية والمحسوبية، و....، وللأسف نجد أساتذة والله العظيم اا بستحقون معرفيا التدريس بالجامعة، حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - HOUSSAIN الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:45
هذا هو حال المغرب المناصب العليا توزع بين افراد العائلة و الاصدقاء ومن يدفع اكثر مما رتبنا سافل سافلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - فساد الحكومة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:46
إنها العدالة والتنمية التي توزع المناصب على مقاسها، في التدريس والمسؤولية، حسبي الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
6 - متتبع الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:47
مادمت في المغرب فلاتستغرب، في كل الميادين هناك مضايقات و أصحاب الكفاءات هم الضحية دائما، أذكر مباراة لاختيار رئيس قسم بعمالة، أجريت منذ حوالي سنة مرتين و لم يتقدم لها إلا مرشح و مرشحة، في حين أن المطلوب كان مهندس دولة في الفلاحة و بعد ذلك تم خفض ذلك إلى الإجازة على مقاس مرشحة تعمل بنفس القسم ليفاجأ المرشح الاخر و هو خريج المدرسة الوطنية للادارة و مشهود له بنزاهته و كفاءته باختيار اللجنة و ينسحب في الأخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - محمد جلول الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:48
الأستاذ المحترم، هذا السناريو جرى لك فقط عن العمادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها لن تقطع عنك رزقك وقوت ابنائك. انا نفس الشي تماما ولكن عن الأستاذية سنة ١٩٨٨، كل الأبواب سدت في وجهي وجعلوا مني بهلولا انتقل من باب إلى باب، واقتنعت ان الأطر العليا (في قضيتي بالضبط ولا اشهد على ما سواها) شبه مافيا، واحد يؤازر الأخر، والواحد يغطي على الآخر، ولكن رب ضارة نافعة، أصحاب القرار في بلد مولدي قرروا انني لا اصلح لجامعاتها ودفعوني دفعا الى الغربة. أنا الآن في دولة اجنبية ومن أكابر اطر جامعاتها، وحاضرت في اكثر من ٢٧ دولة، ولست الوحيد ولا الأول ولا الآخر، و لكن الحمد لله على دول لا يظلم عندها احد. تحياتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
8 - شيئ مؤسف ومخزي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:53
الفساد والاصلاح في كل البلدان وعلى المصلحين ان يواجهوا المفسدين لظبط التوازن والحكمة الالاهية والا كلنا سندفع الثمن...
...وان اغلقت اليك كل الابواب فالتجأ الي الله!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - %%%% الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:57
Mr saddiki vous venez de mettre fin a votre carrière et je vous conseille méfiez vous de votre ombre car se que vous venez de faire va ouvrir sur toi la foudre de pleins de gens que tu connais et que tu ne connais pas
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
10 - marocain الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:57
المناصب توزع في الجامعات على المقاس. نرجو من الوزير اسناد الوظائف للوزارة وعدم تركها لرؤساء الجامعات. ما كان يقع في ابن زهر في عهد حلي كارثة بكل المقاييس. ففي كلية ايت ملول شعبة اللغة الفرنسية هناك اسئلة كثيرة طرحت حول استحقاق المناصب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - معلق الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 09:58
لو انتميت الى احد الاحزاب يا استاد لضمنت الكرسي بدون تجواز الاختبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - بنعبدالسلام الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 10:03
إذا كان كل ما قاله هذا الأستاذ صحيحا, ونحن لا نشك في صحة ذلك ، فهذا أكثر من تلاعب بل هو شطط في استعمال السلطة ومن تم يجب انصاف هذا الأستاذ ليس فقط بإسناده المنصب المستحق له ، بل بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي ونفسي من تصرفات هؤلاء الوزراء المسؤولين. كما يجب محاسبة هؤلاء الوزراء على فعلتهم وخصم التعويضات المستحقة للأستاذ من رواتبهم التقاعدية لمن تقاعد منهم أو العادية لمن لا زال يمارس الشطط. هذا من جهة ، من جهة ثانية يجب أن لا يكون مكان لمثل هؤلاء المسؤولين بيننا وأن نقطع مع ممارسات كانت سارية المفعول منذ الإستقلال الى يومنا هذا والتي أوصلت المغرب الى الحضيض بين الأمم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - عزيز المغربي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 10:05
لولا مثل هذه التلاعبات التي يحكي عنها هذا الاستاذ لكان التعليم في أعلى القمم لما عندنا من كفاءات عالية في هذا المجال ولابد من معاقبة كل المتورطين بيد من حديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - ام جيهان الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 10:17
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يخد الحق في الخونة الدين يحكمون بغير علم ولا عمل فقط همهم افساد المجتمع نتمناو من صاحب الجلالة ياخد لك الحق من بعد الله سبحانه وتعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - عابر سبيل الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 10:17
و يسألونك لماذا يهاجر الأدمغة؟ بلاد الفوضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.