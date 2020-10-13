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الرئيسية | مجتمع | أمزازي: التعليم يعيش في محنة .. والضبابية تغلف مواجهة "كورونا"

أمزازي: التعليم يعيش في محنة .. والضبابية تغلف مواجهة "كورونا"

أمزازي: التعليم يعيش في محنة .. والضبابية تغلف مواجهة "كورونا"
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:00

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المغرب مثل العديد من الدول جعل تدبير الجائحة يتسم بالضبابية؛ "فلا أحد يعرف ماذا سيقع خلال الشهر المقبل"، موردا أن عدد الإصابات والوفيات في ارتفاع مع مرور كل شهر.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء ضمن جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن سؤال محوري في مجلس المستشارين حول الدخول المدرسي والتكويني والجامعي 2021-2020.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الضغط النفسي الذي انطلق منذ الحجر الصحي سببه الفيروس وليس الوضع التربوي في المغرب، معتبرا أن منح الأسر حرية الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد في بداية الموسم احترام لقرارها.

أمزازي سجل أن التعليم اليوم يعيش محنة بسبب الجائحة، والمطلوب هو التعاون لتجاوزها، "لأن القطاع ليس للوزير، بل للجميع، نقابات وأحزابا وغيرها، ويتطلب السير قدما"، داعيا إلى تجاوز ما وصفه بـ"خطاب اليأس"، لأن الظروف تسمح بتجاوزه.

وأوضح أمزازي أن الوزارة تسعى إلى ضمان تمدرس التلاميذ في أحسن الظروف، وهو ما تقف عليه لجان إقليمية، كاشفا أن "الاختلالات التي تم كشفها تجاوزت 90 مؤسسة لم تحترم البروتوكول الصحي، من أصل 5 آلاف تمت زيارتها خلال أسبوع".

أمزازي، وهو يدعو النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية للاطلاع على تفاصيل الدخول المدرسي، أورد أنه تم إعمال الجهوية والمقاربة المجالية في اختيار وتنزيل النمط التربوي الملائم، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية جهويا وإقليميا، في إطار مقاربة تشاركية، معلنا أنه تم ضمان جاهزية كافة المؤسسات التعليمية والتكوينية للانتقال من نمط تربوي إلى آخر على مدار الموسم الدراسي.

وفي هذا الصدد قال وزير التربية الوطنية إنه تمت صياغة بروتوكول صحي مفصل تم تنزيله على مستوى جميع المؤسسات العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، بتنسيق وطيد مع السلطات الصحية لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة، مبرزا أنه تم وضع مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كورونا بالوسط المدرسي، وتعزيز التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي وشريحة الأطفال الأكثر هشاشة.

وفي مقابل تأكيد الوزير أمزازي أنه لم تسجل إلى حدود الساعة أي بؤرة مدرسية، تساءل: "ألم يساهم الدخول المدرسي في الحد من تفشي الوباء؟ وذلك بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية وكذا حصص التوعية والتحسيس التي قام بها الأساتذة"، موضحا أن نمط التعليم المعتمد في هذه الظرفية الاستثنائية مكن من فتح إمكانية التدريس في مجموعات صغيرة من التلاميذ بفضل نظام التناوب، وكذا من تشجيع التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة، وهو ما سيساهم في تعزيز دورهم كميسرين لاكتساب المعارف والمهارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - استاذ الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:08
المحنة الحقيقية هي عدم استفادة اساتذة الابتدائي من حقهم في خارج السلم وكذا عدم حل مشاكل المنظومة ككل ،وتجاهل الملف المطلبي والانقلاب على اتفاق ابريل 2011
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11
2 - العمق الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:10
التعليم المغربي في محنة سواء كانت كرونا او لم تكن
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29
3 - nouro الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:13
واش غير التعليم ليعايش محنة...وكولشي مريض نفسيا تقلبات حياتنا رأسا على عقب الخوف والرعب ومستقبل قاتم اكثر قتامة من ذي قبل....
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14
4 - أستاذ الاجتماعيات الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:14
الستااااااااار الله و الحااااااامي الله.
ماكاين لا تدابير إحترازية و لا بروتوكول صحي. شوفو التلاميذ خارج المدارس و في الأزقة آآآآش دايرين.
و المحنة ما عايشينها غير نساء و رجال التعليم مع التنقل من المدن إلى الأرياف و مع العشوائية و التخبط، و كثرة المخالطة مع تلاميذ كل واحد منين جاي، حي أو دوار مختلف عن زملائه في قاعة الدرس أو المدرسة.

المستفيد الوحيد من هاذ الدخول المدرسي الغريب العجيب، هو السيد الوزير، ليظهر بمظهر "رجل الساعة" و "رجل المهمات الصعبة" لينال الرضى و يحصل على إمتيازات، كتلك التي حصل عليها بنكيران بعد مغادرته.
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13
5 - بلحاج الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:18
الله يلطف بنا ويقينا شر تعنتك، ماذا سيحصل مع برودة الطقس خلال الاشهر القادمة اذا مااستمر الوباء حيث سيضطر الاساتذة والتلاميذ الى غلق ابواب حجراتهم اتقاء للقر.. وعن 90مدرسة فقط العي سجلت بها اختلالات هل شمل احصاؤك مدارس الجبال وفجاج الوديان؟؟
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7
6 - مراد*** الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:21
اسي امزازي و رئيس الحكومة قال ان الفيروس تحت السيطرة و نجحنا في التفوق عليه بشهادة العالم .و اليوم الضبابية في الوضع . و اتفقوا بينكم اش حالة الوضع
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10
7 - Germany Ingenieur الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:23
حتى تتحصلوا، حينها تشاركون المواطن فشلكم و تتقاسمون معه مسؤولية سوء تدبيركم. الان القطاع للمواطن...
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4
8 - أم كريم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:28
التعليم قطاع مركب و متشعب يجب تظافر الجهود و العمل بجدية. و تفان من أجل السير به إلى الأمام فهو يحمي الحاضر و يضئ المستقبل. يجب الاهتمام بالتكوين المستمر للهيئة التربوية و التدريسية و العمل على تحفيز الموارد البشرية من أجل الاجتهاد و العطاء أكثر دون إغفال أن هناك وزارة ينتمون إليها تحميهم و تدعمهم دون ملل أو كلل
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2
9 - mansour الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:31
كلام الليل يمحوه النهار سيدي الوزير هاذه الضبابية وعدم الوضوح كانت ولا زالت غير واضحة المعالم وكنت تدافع عن التمدرس بما أوتيت من قوة في عز الوباء رغم كل الأصوات المطالبة بالتريث حتى إشعار آخر. لاكن لا حياة لمن تنادي والنتيجة الأن هي كما تعلم والسلام
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4
10 - مواطن من ألمانيا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:47
"إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك خطوات ثلاث هي:
1/ هدم الأسرة
2/ هدم التعليم.
3/اسقاط القدوات والمرجعيات.
*لكي تهدم اﻷسرة:عليك بتغييب دور (اﻷم) اجعلها تخجل من وصفها ب"ربة بيت"
*ولكي تهدم التعليم: عليك ب(المعلم) لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه.
*ولكي تسقط القدوات: عليك ب (العلماء) اطعن فيهم قلل من شأنهم، شكك فيهم اجعلهم مثاراً للإختلافات حتى لايسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد.
فإذا اختفت (اﻷم الواعية)
واختفى (المعلم المخلص)
وسقطت (القدوة والمرجعية)
عندها تسقط الأمة بسقوط فكرها"
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8
11 - الصاعقة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:47
أي تعليم ذاتي مؤطر يتحدث عنه السيد أمزازي؟أجزم أن الأساتذة لم ينجحوا لحد اليوم في حفظ وجوه تلاميذهم من كثرة الأفواج.
أنتم الفوج 1 أم 2؟أنتوما لي بديت معاكم درس....؟تشاوفنا من قبل أم هاذي أول مرة؟واش أنا هو أنا أو أنا الأستاذ الٱخر؟
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10
12 - ملاحض الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:50
الحمد لله الدخول المدرسي مر في ضروف جيدة بفضل الوزارة الواصية وكدالك بفضل مجهودات الاساتدة وكدالك جمعية الباء التي عملت كل مافي جهدها لهدا الغرض .لكن سيدي الوزير الم تلاحض النقل المدرسي الدي لم يطبق البروتوكول الصحي فهدا سيخرب كل المجهودات التي قامت بها جميع المشاركين في انجاح الموسم الدراسي. لهدا نطلب منكم المراقبة الصارمة للنقل المدرسي قبل ان نقع في بوأر خطيرة (بالخصوص على ماعينته انا شخصيا في النقل المدرسي الموجود في :قلعة امكونة .بومالن دادس .سوق الخميس دادس بإقليم تنغير يعني ان الجمعيات و السائقون يتحدون اللروتوكول الصحي وكورونا هدفهم جني المال لهدا نطلب من السيد العامل والسيد الوزير التدخل السربع قبل ان يقع ابنؤنا في مشاكل
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13 - العلم نور الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:54
الاكيد أن عدم التمدرس أخطر من كرونا فلا خوف على التلاميذ من الجائحة فعدد الوفايات عند الأطفال منعدمة ولا توجد أي حالة حرجة بالمستشفيات عند التلاميذ فقط يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس. اما المدرسين فيجب عليهم أن يلتزموا بالوسائل الوقائية والأحترازية كالاطر الصحية.فلا يجوز أن يكونوا في عطلة دائمة واجرة ناعمة طول السنة ولكل آجل كتاب
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14 - ADIL الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:00
والله ما كدب السيد الوزير الاباء ما بقا تيبان لهم غير الضباب لا آفاق لا امال رغم ما يعانيه الاباء من مصاريف التدريس التي اتقلت كاهلهم .
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15 - مواطن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:00
من الاحسن ترجعو التعليم عن بعد لتفادي جميع الادرار حتى تفوت هاد الجاءحة عاد ترجعو التعليم الحضوري اصلا مكاين لا تعليم لا والو نهار إقرا او نهار لا كيفاش هاد دري حتا غيقرا
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