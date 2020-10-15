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جامعة تدعو أمزازي إلى تسوية ملف "العرضيين"

جامعة تدعو أمزازي إلى تسوية ملف "العرضيين"
ياسين أوشن
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 01:42

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي سعيدًا أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أجل "التسريع بتسوية ملف العرضيين الذي عمَّر طويلا".

ودعت الجامعة، في مراسلتها التي توصلت بها هسبريس، إلى "التفاعل الجدي والفوري مع مطلب التسريع باستكمال ما تم من التدبير الإداري لاحتساب كل سنوات الخدمة للعرضيين والعرضيات المدمجين والمدمجات"، مطالبة أيضا بـ"العمل على التسريع بعملية الانخراط في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بالنسبة إلى سنوات الخدمة، مع تأدية واجبات المُشَغِّل (الوزارة)".

كما دعت الهيئة النقابية ذاتها إلى "الإسراع بتتبع تحويلات المساهمات الاجتماعية لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) لجميع المعنيين"، علاوة على "الإسراع بتسوية ملفات جميع العرضيين المدمجين، بمن فيهم المتقاعدون من هذه الفئة الذين وافتهم المنية، بإنصاف ذوي الحقوق على قاعدة النقطتين السابقتين".

تجدر الإشارة إلى أن العرضيين هم "أساتذة مدمجون في قطاع التربية الوطنية (سنوات 2001 و2002 و2005 و2007)، وعملوا سابقا مع وزارة التربية عرضيين مدرسين بأسلاك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي وعرضيين إداريين. كما أنهم ضحوا وقاموا بسد الخصاص، وعملوا من أجل تربية وتعليم النشء في البوادي والمناطق الصعبة"، وفق الرسالة عينها.

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