الوزارة تتيح الاستدراك لمتغيبي الامتحانات بلا عذر

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية، في بلاغ لها موجه إلى علم كافة المترشحين والمترشحات المتغيبين بدون عذر، أنه سيتم تمكينهم من اجتياز الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا (دورة أكتوبر 2020)، حيث تم إدراج أسمائهم، بصفة استثنائية، ضمن لائحة المترشحين لاجتياز الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان المقرر إجراؤها يومي الخميس 22 والجمعة 23 أكتوبر الجاري.

وأوردت الوزارة في بلاغها، الذي توصلت به هسبريس، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستتولى موافاة المعنيين بالأمر باستدعاءاتهم الفردية لاجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية المذكورة.

كما أثارت الوزارة الانتباه إلى أنه لن يسمح لمن تخلف عن اجتياز هذه الاختبارات باجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2021.