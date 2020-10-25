24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أكاديمي إسباني: الأصولُ الأمازيغية لمواطني "جزُر الكناري" ثابتة (5.00)

  2. عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)

  3. غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب (5.00)

  4. مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ (4.20)

  5. انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة (2.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | العطلة المدرسية توقف بث حصص تعليمية مصوّرة

العطلة المدرسية توقف بث حصص تعليمية مصوّرة

العطلة المدرسية توقف بث حصص تعليمية مصوّرة
هسبريس من الرباط
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:15

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم جميع التلميذات والتلاميذ وأمهات وآباء وأولياء الأمور، أنه سيتم توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية"، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، على أن يستأنف بثها عبر هذه القنوات ابتداء من يوم الاثنين 2 نونبر 2020.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ إخباري للوزارة، "بمناسبة حلول العطلة البينية الأولى، التي تمتد من يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 إلى يوم الأحد فاتح نونبر 2020، ومن أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من فسحة للراحة النفسية وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي".

كما أشادت الوزارة في بلاغها "بالمجهود الكبير الذي بذلته الأطر التربوية والإدارية والتقنية وهيئة التفتيش من أجل تمكين فئة من المتعلمات والمتعلمين من مواكبة دروسهم عن بعد إسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري، وكذا بالانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة أبنائها وبناتها في هذه العملية"، مشددة على جميع التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية التقيد بالتدابير الموصى بها من طرف السلطات الصحية للوقاية من تفشي جائحة كوفيد-19.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.