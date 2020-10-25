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كُتّاب وآراء
العطلة المدرسية توقف بث حصص تعليمية مصوّرة
أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم جميع التلميذات والتلاميذ وأمهات وآباء وأولياء الأمور، أنه سيتم توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية"، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، على أن يستأنف بثها عبر هذه القنوات ابتداء من يوم الاثنين 2 نونبر 2020.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ إخباري للوزارة، "بمناسبة حلول العطلة البينية الأولى، التي تمتد من يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 إلى يوم الأحد فاتح نونبر 2020، ومن أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من فسحة للراحة النفسية وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي".
كما أشادت الوزارة في بلاغها "بالمجهود الكبير الذي بذلته الأطر التربوية والإدارية والتقنية وهيئة التفتيش من أجل تمكين فئة من المتعلمات والمتعلمين من مواكبة دروسهم عن بعد إسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري، وكذا بالانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة أبنائها وبناتها في هذه العملية"، مشددة على جميع التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية التقيد بالتدابير الموصى بها من طرف السلطات الصحية للوقاية من تفشي جائحة كوفيد-19.