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كُتّاب وآراء
تفاقم الحالة الوبائية يسائل "سيناريوهات" وزارة التربية الوطنية
في ظل تفاقم الوضع الوبائي، بات العديد من أولياء الأمور والأساتذة والأطر التربوية والتعليمية يتساءلون عن تدبير وزارة التربية الوطنية للوضع، متخوفين من العودة إلى التعليم عن بُعد كما حدث خلال الموسم الماضية؛ وهي التجربة التي يؤكدون على "فشلها الكامل".
وفي هذا الإطار، قال عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي والفاعل النقابي، إنه "يستحيل الحديث عن تعليم عن بُعد، وإلا سنكون ننافق عموم المغاربة".
وتابع السحيمي قائلا في تصريح لهسبريس: "لو كان للوزارة سيناريوهات واضحة كانت ستطبق التعليم عن بُعد في ظل هذا الوضع المقلق إلا أن الوزارة لم تستعد لهذا النوع من التعليم".
وأكد الإطار التربوي والفاعل النقابي أنه "في ظل هذا الارتفاع الخطير للحالات ستجد الوزارة نفسها في ورطة حقيقية"، مشيرا إلى الوضع الوبائي "الصعب والحرج، خاصة خلال الأسبوع الأخير"، مؤكدا تسجيل إصابات ووفيات في صفوف الأساتذة والأستاذات.
وتابع السحيمي: "نحن في حيرة وننتظر قرار وزارة التربية الوطنية؛ فمنذ البداية كنا نعلن أن تدبير الدخول المدرسي لهذه السنة كان سيئا واتسم بالارتباك والعشوائية وعدم وضوح الرؤية، وبالتالي الأساتذة لا يعرفون كيفية تدبير السنة الدراسية أو السيناريوهات التي أعدتها الوزارة في حالة وجودها أصلا".
وأردف الإطار التربوي: "كنا ننتظر في تدبير الموسم الدراسي أن يكون واضحا، وأن يتم وضع أنماط للتدريس واضحة وفق الظروف؛ وهو ما لم يتم وتم تدبير الدخول بشكل انفرادي دون اللجوء إلى الحوار".
وأكد السحيمي أن "الأساتذة يشتغلون في ظروف نفسية صعبة، خاصة في المناطق التي فيها الوباء متفش، إذ في الأماكن والأحياء التي بها الوضع الوبائي مقلق وخطر يتم الاشتغال بشكل حضوري كأن شيئا لم يكن".
وأضاف المتحدث ذاته: "الأساتذة يحسون بأن الخطر يحدق بهم من كل جانب، ومن الصعب أن يكون عطاؤهم متكاملا بل ضعيفا".
وأوضح الفاعل النقابي أن اعتماد التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة هو أمر صعب وغير ممكن، قائلا: "التعليم عن بُعد هو فلسفة وطريقة للاشتغال تحتاج إلى مقومات وتوفير مجموعة من الشروط، ولا يمكن أن نشتغل بالمقررات المعدة للتعليم الحضوري في التعليم عن بُعد، ناهيك عن عدم توفير الآليات واللوجستيك اللازم للقيام بالتعليم عن بعد وعدم بذل أي مجهود مادي"، مؤكدا: "التعليم عن بُعد في المغرب كذبة وتضليل".
وأضاف عبد الوهاب السحيمي: "السنة الفارطة كان هناك ترقيع وفشل التعليم عن بُعد؛ وهو ما تأكد، والدليل هو أن الامتحانات تمت فقط في الدروس التي تم تقديمها حضوريا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
أيا كانت هذه الحالة الوبائية التي تتكلمون عنها فليست مبررا لإغلاق المدارس وحرمان التلاميذ والطلبة من التعليم
أنا أستاذ ممارس والحمد لله لا أرى أيا من المشاكل التي يتكلم عنها المقال ...أما التعليم عن بعد فهذه مجرد كذبة والكل يعلم هذا
يا مسؤولين اتقوا الله
ثانيا: هناك حيرة و ترقب من طرف الأساتذة لما سوف تقدم عليه الوزارة من قرارات خصوصا فيما يتعلق بالإمتحانات الإشهادية هل سيمتحن التلاميذ في جميع الدروس أم لا؟
ثالثا: هناك خيبة أمل تعم موظفين التربية الوطنية خصوصا فيما يتعلق بتسوية بعض ملفات الحوار الإجتماعي و التسوية المالية لترقيات.
رابعا: التعليم عن بعد هو في الواقع البعد عن التعليم و هذا النوع من التعليم أثبت فشله في دول تتوفر على جميع الإمكانيات فكيف ينجح في بلدان لا تتوفر على أقل متطلباته.
في المستوصف اكتفوا بالفحص السريع وكانت نتيجته سلبية كجميع من أنجز هدا الفحص ذلك اليوم وقال لي الطبيب لا يمكن ان اقوم بفحص pcr وعلي العمل اتصلت بالطبيب الدي يعالجني ونصحني باخد العلاج وان اضع قناعا طبيا واخد الاحتياط وهذا ما فعلت لكنني كنت جد قلقة من نشر الفيروس وبعد محاولات عديدة قمت بتحليلpcr وانتظرت 6 ايام وانا اعمل لتكون النتيجة ايجابية
زميلتي ثبتت إصابة ابنها وانجزت الفحص السريع وكالعادة جاء سلبيا وهي الآن في القسم تعمل وحالتها النفسية جد متهورة
الأستاذ في مجتمعنا لا قيمة لها اغلب الإدارات تنجز الفحوص لموظفيها ونحن نمنع من إنجاز الفحوص رغم الاعراض
لله درك يا وزارة
أنا ، أم تدرس هي و أبناءها عن بعد بدون صعوبات و لا مشاكل.
والجميع يعرف ما نتوفر عليه من الوسائل لمسايرة هذا التكوين. ما نريد إلا خيرا لأبناء هذا البلد.
قرارات عشوائية
قرارات ارتجالية
قرارات "حملة انتخابية"
قرارات غير محسوبة العواقب
ملفات متراكمة
حيف وتفرقة داخل صفوف نساء ورجال التعليم
.........
>>>كل هذا من شأنه ان يخرب المنظومة بأكملها .
مدرستنا عرفت إصابة ثلاث أساتذة أما التلاميذ فلا تسأل عنهم وبعضهم تكون عائلته مصابة ومع ذالك يأتي بشكل عادي.
البارحة حضرت لجنة ذهبوا عند صديقتي المخالطة لابنها واكتفوا بان قالوا لها يجب أن تجلسي في البيت
ولم يعطونا حتى ورقة لإنجاز pcr وقالوا لها اذهبي عند الطبيب الخاص الذي اكتشف حالة ابنك ذهبت وأعطاها ورقة لإنجاز التحليلة رفض المختبر الخاص ومستشفى محمد الخامس إنجاز الفحص لان ليس لها ورقة من الادارة
الإدارة اعطتها من قبل ورقة لإنجاز الفحص السريع الذي خرج سلبية مثل حالتي
ليكن الله في عونها في مكناس التحاليل تكاد تكون منعدمة والاغلب ياخد العلاج من الصيدلية بدون فحص وهذا يفسر سبب قلة الحالات في مكناس وكثرة الوفيات فيوميا لايتجاوز العدد10حالات وتجد وفاتين اواكثر كل من التقيت به إلا ويؤكد انه اصيب بكورونا وانه اقتنى الدواء من الصيدلية