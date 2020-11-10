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الرئيسية | مجتمع | تفاقم الحالة الوبائية يسائل "سيناريوهات" وزارة التربية الوطنية‬

تفاقم الحالة الوبائية يسائل "سيناريوهات" وزارة التربية الوطنية‬

تفاقم الحالة الوبائية يسائل "سيناريوهات" وزارة التربية الوطنية‬
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:00

في ظل تفاقم الوضع الوبائي، بات العديد من أولياء الأمور والأساتذة والأطر التربوية والتعليمية يتساءلون عن تدبير وزارة التربية الوطنية للوضع، متخوفين من العودة إلى التعليم عن بُعد كما حدث خلال الموسم الماضية؛ وهي التجربة التي يؤكدون على "فشلها الكامل".

وفي هذا الإطار، قال عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي والفاعل النقابي، إنه "يستحيل الحديث عن تعليم عن بُعد، وإلا سنكون ننافق عموم المغاربة".

وتابع السحيمي قائلا في تصريح لهسبريس: "لو كان للوزارة سيناريوهات واضحة كانت ستطبق التعليم عن بُعد في ظل هذا الوضع المقلق إلا أن الوزارة لم تستعد لهذا النوع من التعليم".

وأكد الإطار التربوي والفاعل النقابي أنه "في ظل هذا الارتفاع الخطير للحالات ستجد الوزارة نفسها في ورطة حقيقية"، مشيرا إلى الوضع الوبائي "الصعب والحرج، خاصة خلال الأسبوع الأخير"، مؤكدا تسجيل إصابات ووفيات في صفوف الأساتذة والأستاذات.

وتابع السحيمي: "نحن في حيرة وننتظر قرار وزارة التربية الوطنية؛ فمنذ البداية كنا نعلن أن تدبير الدخول المدرسي لهذه السنة كان سيئا واتسم بالارتباك والعشوائية وعدم وضوح الرؤية، وبالتالي الأساتذة لا يعرفون كيفية تدبير السنة الدراسية أو السيناريوهات التي أعدتها الوزارة في حالة وجودها أصلا".

وأردف الإطار التربوي: "كنا ننتظر في تدبير الموسم الدراسي أن يكون واضحا، وأن يتم وضع أنماط للتدريس واضحة وفق الظروف؛ وهو ما لم يتم وتم تدبير الدخول بشكل انفرادي دون اللجوء إلى الحوار".

وأكد السحيمي أن "الأساتذة يشتغلون في ظروف نفسية صعبة، خاصة في المناطق التي فيها الوباء متفش، إذ في الأماكن والأحياء التي بها الوضع الوبائي مقلق وخطر يتم الاشتغال بشكل حضوري كأن شيئا لم يكن".

وأضاف المتحدث ذاته: "الأساتذة يحسون بأن الخطر يحدق بهم من كل جانب، ومن الصعب أن يكون عطاؤهم متكاملا بل ضعيفا".

وأوضح الفاعل النقابي أن اعتماد التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة هو أمر صعب وغير ممكن، قائلا: "التعليم عن بُعد هو فلسفة وطريقة للاشتغال تحتاج إلى مقومات وتوفير مجموعة من الشروط، ولا يمكن أن نشتغل بالمقررات المعدة للتعليم الحضوري في التعليم عن بُعد، ناهيك عن عدم توفير الآليات واللوجستيك اللازم للقيام بالتعليم عن بعد وعدم بذل أي مجهود مادي"، مؤكدا: "التعليم عن بُعد في المغرب كذبة وتضليل".

وأضاف عبد الوهاب السحيمي: "السنة الفارطة كان هناك ترقيع وفشل التعليم عن بُعد؛ وهو ما تأكد، والدليل هو أن الامتحانات تمت فقط في الدروس التي تم تقديمها حضوريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:08
الأمور تسير على مايرام ولم تسجل حالات كثيرة بالمؤسسات التعليمية ليثم الحذيث عن التعليم عن بعد
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-83
2 - كلمة حق الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:16
كل شيء يمكن تداركه الا صحة الإنسان فهي غالية و لاتقدر بثمن، والحل هو اعتماد التعليم عن بعد
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88
3 - خمخم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:18
الى كانوا غير الأساتذة اللي متضررين دون بقية الشعب الوزارة تخلصهم بنصف الأجرة والوزارة توقف التعليم. هكذا بمعدل 300000 مدرس ومعدل أجرة 8000 درهم الدولة ستربح 7 مليار درهم و200 مليون درهم
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-154
4 - جمعوي مراكشي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:18
في انتظار السادة "الدكاترة" أصحاب التعليقات الجميلة والرقيقة التي تحتوي جميع أنواع السب والقذف والشتم في حق نساء ورجال التعليم الأبرياء .. في المقابل أوجه تحية أخوية ووطنية لكل أساتذتنا الأجلاء على عملهم ومبادراتهم الفردية والاجتهادية لتدريس أبناء الشعب بمجهوداتهم ووسائلهم الخاصة
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146
5 - النقد الذاتي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:21
انتم أسرة التعليم سبب كل التخلف الذي نعيشه. فمند ان رشتكم الدولة بتلك الزيادات السمينة ركنتم إلى الظل وتركتم الشعب وحده بعد أن كانت لكم كلمة ووزن في اي مظاهرة او احتجاج
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-166
6 - الدليمي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:22
ياكما ولفتوها بحال داك العام تخلصتو باطل او دراري ما قراوش كاين لي ما عندوش باش يدير الكونكيسيو ما كان لا تعليم عن بعد لا سيدي زكري سير تقري كيما حن الموظافين خدامين عادي علاش حن ماشي انسان ماكنخافوش على روسنا سبحان الله على معلمين ومعلمات كيدايرن كايفكرو غي ف رسهم كونو هانيين كولشي مخاطر براسو او خدام علاه العسكرية ما يقولو نفس كلامكم أنتما انانيين كاتفكرو غي ف تجلسو او تخلصو ماكيهمكمش مصلحة الوطن سبحان الله
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-121
7 - أستاذ الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:22
أتركوا أبناء الشعب تدرس

أيا كانت هذه الحالة الوبائية التي تتكلمون عنها فليست مبررا لإغلاق المدارس وحرمان التلاميذ والطلبة من التعليم

أنا أستاذ ممارس والحمد لله لا أرى أيا من المشاكل التي يتكلم عنها المقال ...أما التعليم عن بعد فهذه مجرد كذبة والكل يعلم هذا

يا مسؤولين اتقوا الله
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35
8 - يوسف الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:23
هاد التعليم عن بعد اكبر خطأ دارتو الوزارة لان التعليم عن بعد بحال العطلة للتلاميذ ما كاين لا قراية لا والو
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19
9 - الرشيدي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:25
أولا: يجب الإقرار بأن الأستاذة باتوا في الصفوف الأولى لمحاربة هذا الفيروس الخطير و إلمشكل الأكبر هو أنهم يعملون بدون حماية و مطلوب منهم توفير وسائل الحماية من جيوبهم .
ثانيا: هناك حيرة و ترقب من طرف الأساتذة لما سوف تقدم عليه الوزارة من قرارات خصوصا فيما يتعلق بالإمتحانات الإشهادية هل سيمتحن التلاميذ في جميع الدروس أم لا؟
ثالثا: هناك خيبة أمل تعم موظفين التربية الوطنية خصوصا فيما يتعلق بتسوية بعض ملفات الحوار الإجتماعي و التسوية المالية لترقيات.
رابعا: التعليم عن بعد هو في الواقع البعد عن التعليم و هذا النوع من التعليم أثبت فشله في دول تتوفر على جميع الإمكانيات فكيف ينجح في بلدان لا تتوفر على أقل متطلباته.
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41
10 - طارق حتى لأولاد علي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:25
تطوان وحدها فقدت ثمانية أساتذة مزاولين لعملهم بعد إصابتهم بالفيروس. ناهيك عن عدد آخر ممن تقاعدوا...
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43
11 - سمير الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:33
اللهم الطف ..لاشئ واضح المهم السفينة تمشي..نهايتها يعلمها الله
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6
12 - بشير الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:35
متفق تماما مع الاستاذ السحيمي. فالتعليم عن بعد بمقررات خاصة بالتعليم الحضوري وبدون لوجستيك خاص به ومن دون مجهود مادي ولا خبرة كافية للمدرسين وتقنيو التصوير والإخراج لإخراج دروس على طريقة الاخراج التلفزيوني المتكامل. زد على ذلك عدم استجابة المتعلمين وعدم توفر الغالبية العضمى منهم لأدوات ومصاريف تتبع هذا التعليم عن بعد. كل هذا سيجعل نتيجة التعليم عن بعد منعدمة تماما. ورجاؤنا في الله أن يتم اكتشاف لقاح عال لهذا الوباء في أقرب وقت ونعود إلى حياتنا الطبيعية.
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6
13 - مصابة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:37
الوضع جد مقلق خاصة أن الوزارة لا تقوم بالفحوص اللازمة فأنا أكتب هده السطور وانا في حالة الحجر بعد أن اظطررت إلى العمل رغم عوارض كوفيد حيت قمت بواجبى وتوجهت إلى المستوصف حسب ما نصحتني به لجنة الوقاية التي اتصلت بها هاتفيا
في المستوصف اكتفوا بالفحص السريع وكانت نتيجته سلبية كجميع من أنجز هدا الفحص ذلك اليوم وقال لي الطبيب لا يمكن ان اقوم بفحص pcr وعلي العمل اتصلت بالطبيب الدي يعالجني ونصحني باخد العلاج وان اضع قناعا طبيا واخد الاحتياط وهذا ما فعلت لكنني كنت جد قلقة من نشر الفيروس وبعد محاولات عديدة قمت بتحليلpcr وانتظرت 6 ايام وانا اعمل لتكون النتيجة ايجابية
زميلتي ثبتت إصابة ابنها وانجزت الفحص السريع وكالعادة جاء سلبيا وهي الآن في القسم تعمل وحالتها النفسية جد متهورة
الأستاذ في مجتمعنا لا قيمة لها اغلب الإدارات تنجز الفحوص لموظفيها ونحن نمنع من إنجاز الفحوص رغم الاعراض
لله درك يا وزارة
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20
14 - Shoum الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:38
إذا كانت الوضعية الوبائية لا تسمح بالتعليم الحضوري و أن التعليم عن بعد فاشل فاقترح علينا سيادتكم حلولا بديلة و ناجعة. المشكل عند النقابات و الساسة هو الانتقاد من اجل الانتقاد. الله يهديكم و صافي.
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2
15 - أستاذة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:40
( كلاهما مر ). التعليم الحضوري خطير ، والتعليم عن بعد غير مجد وغير نافع . الأمر محير فعلا !!!
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11
16 - استاذة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:41
أولا أيها السيد النقابي، لم تسجل للآن أي بؤرة في المؤسسات التعليمية، حيث أن نظام التفويج والتناوب في الحضور أيام الأسبوع قد مكن من تحقيق التباعد في الأقسام الدراسية. ثانيا، الحالات المصابة بين الأطر التربوية أصيبت بالعدوى خارج المؤسسات.ثالثا وأخيرا تجربة التعليم عن بعد تعد ناجحة في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، نظرا لتوفرها على المعدات الرقمية التي تمكن التلاميذ من تتبع الدروس من المنازل والتفاعل الشفهي مع الأساتذة. وبما أن المؤسسات العمومية تفتقر إليها، كما يصعب على الآباء توفير المستلزمات الرقمية في المنزل، نرجو أن تكفو عن هذه الخرجات التي ترهبون بها الآباء والأمهات، وإذا كانت لديكم حلول معقولة إطرحوها، أما الإنتقادات الفارغة فلا تسمن ولا تغني من جوع
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0
17 - مواطن معقول الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:42
المنظومة التعليمية المغربية اثبتت فشلها، اذ انها اصبحت تخرج اميين لا يعرفون حتى كتابة اسمائهم، وهذا باقرار من اهم المؤسسات الدولية ،لذلك و جب على اباء و اولياء التلاميذ مقاطعة هذه المهزل و الاكتفاء بتعليم ابنائهم في البيوت، اما من هو اميّ فله ان يعلم ابنائه حرفة من الحرفة هي اجدى له من التعليم و اعف له من السرقة.
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-5
18 - كريم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:48
زوج اختي مصاب بفيروس كوفيد19 في حالة حرجة بالانعاش بمستشفى أبو الوافي بمدينة الدارالبيضاء مسؤولين بالمستشفى طلبوا منا أن نشتري له بقنينة الأوكسجين مع جهاز التنفس نطلب من وزارة الصحة أن تتدخل للانقاد المرضى في هدا المستشفى رغم أن المسؤولين وفروا مستشفى ميداني يتوفر على 300 سرير لانعاش
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11
19 - الله الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:49
التعليم عن بعد فاشل بمعنى الكلمة خليو ولادنا يقراو الله يهديكم
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-5
20 - Abdellatif الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:03
التعليم عن بعد يعني قتل الموسم الدراسي ببطء.يجب استمرار الدراسة بشكل حضوري وتشجيع الأساتذة والأطر التعليمية على أداء الأمانة على أحسن وجه.
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-5
21 - لحسن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:06
التعليم عن بعد مجرد كذبة أصبح فيها الآباء والأمهات هم التلاميذ بدلا عن أبناءهم وخصوصا الابتدائي والإعدادي. العديد من المدن والحمد لله الوضع فيها غير مقلق فلا داعي لإعطاء الوباء أكثر من حجمه. الأمراض المعدية عديدة ومتنوعة ومنتشرة والله هو الحافظ ونحن شعب مسلم مؤمن بقضاء الله وقدره. تفاءلوا خيرا والمستقبل بإذن الله مشرق
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-2
22 - وجدي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:08
الإصابات والوفيات سجلت في جميع الوظائف والمرافق العامة مع الأسف.في الجيش والشرطة والمستشفيات والمحاكم والبنوك وهذا في جميع دول العالم. هل توقفت هذه القطاعات عن العمل. كلا.اللهم إلا كانت الشغيلة التعليمية تحسب أن أرواحها وأجسادها أغلى من الآخرين فذلك شيئ آخر .يجب الإستئناس مع الوباء كما العالم أجمع والعودة إلى الدراسة الحضورية بشكلها المعتاد وليس تدريس يومين أو ثلاثة في الأسبوع.أساتذة المغرب كما يقول أهل مصر مفيش أخوهم في الدنيا كلها .مبيصدقوا
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-9
23 - مغترب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:11
الثائر لاجل مجتمع جاهل هو شخص أضرم النيران في جسده كي يضيئ الطريق لضرير . والفاهم يفهم السي السحيمي قرا التعليقات وانت تفهم واش هذا شعب كاتكلم انت على حقو كلشي حاسدكم على الصالير وناسي صحاب 4 و5 د المليون وكأنكم انتم من افرغتم الصناديق سير احبيبي كمل طريقك اما حنا راه رضينا بهاذ الجهل اللي ولا معشش فينا واللي عطاو قيمة ن التعليم والمعلم راه وصلووووو من بكري وحنا الله يعطينا العز اما الذل راه حنا فيه
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8
24 - عبو الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:20
هل تعلمون أن في الأقسام التحضيرية ليس هنالك تفويج :يعني أن 37 تلميذ تتكدس في قسم غالبا ما يكون صغيرا بدون أدنى تباعد. الادهى من هذا هو أن لجان المراقبة لا تحرك ساكنا. ولقد بدأت البؤر في الظهور : مركزي رضى السلاوي لأكادير و عمر الخيام بالرباط.
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4
25 - تدرس عن بعد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:23
التعليم عن بعد ليس فاشلا بل أنتم غير منضبطين.
أنا ، أم تدرس هي و أبناءها عن بعد بدون صعوبات و لا مشاكل.
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4
26 - طالب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:24
نحن ك متدربي معاهد التكوين المهني و بحكم بعدنا عن مراكز التكوين لم نستفد حتى الان لا من تعليم حضوري ولا عن بععد و السبب اغلاق الداخلية بحيث الاغلبية الساحقة ليست قادرة على متابعة الدراسة بسبب مصاريف الكراء او التنقل فما مصيرنا نحن ؟ فقط وعود كاذبة كل ما يهمهم اداء مصاريف التسجيل في بداية السنة .
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3
27 - انسان الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:26
اللعب بأرواح المواطنين منهم رجال ونساء التعليم . وليعلم القارئ أن الأطفال هم حاملوا الفيروس للأسر. يجب ايجاد الحل المناسب
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6
28 - Rachkhouri الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:33
التعليم عن بعد لن ينجح حتى في الدول المتقدمة. التعليم يعتمد بالأساس تكوين شخصية تدافع عن وجهة نظرها وتناقش المواقف الآنية وجها لوجه وتتعامل مع الوضعيات المشكلة لمعرفة كيفية التعامل مع أي وضعية سواء في القسم أو في الحياة بشكل عام. التعليم عن بعد لا يستطيع توفير هذه المعطيات أبدا فينتج شخصية منغلقة على وسائل التواصل لا تستطيع التعامل مع فن الجماعة.
والجميع يعرف ما نتوفر عليه من الوسائل لمسايرة هذا التكوين. ما نريد إلا خيرا لأبناء هذا البلد.
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2
29 - mbarak الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:34
قرارات انفرادية
قرارات عشوائية
قرارات ارتجالية
قرارات "حملة انتخابية"
قرارات غير محسوبة العواقب
ملفات متراكمة
حيف وتفرقة داخل صفوف نساء ورجال التعليم
.........
>>>كل هذا من شأنه ان يخرب المنظومة بأكملها .
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2
30 - mbarak الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:37
ومتى كانت قرارات وزاراتنا في محلها ولا حتى رئاسات الحكومات الا واحدة ؟ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله.
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2
31 - مومن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:43
الى صاحبة التعليق 16 الاستاذة !!! انت استاذة فين؟ انا استاذ في كازا في سباتة المؤسسة عندنا فيها بؤرة من قبل العطلة ووفاة استاذة و14 اصابة اجرينا التحليلة في المؤسسة واغلقت 7 ايام بالاضافة الى العطلة كما اغلقت اكثر من 260 مؤسسة في المغرب بشهادة الوزير في البرلمان
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1
32 - الفيلالي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:56
الكلام موجه للدين ينتقدون الاساتدة بكلام غير منطقي وكلام منحط في حقهم فليتدكروا انهم كانوا هم السبب في جعلهم يحملون القلم وينغمسون في التعبير المسئ للعديد منهم مادا فعل الاستاد ليعمال بهده الدناءة التي اسسها البصري ابان قيادته لوزارة السيادة آنداك حيث لم يكن يحب رجال التعليم للوقوف في وجهه دائما الجدال معه في ما يسيء الأطر التربوية فظهرت النكته في شأنهم بفضله وانساق معه دوي العقول الحاقدة والمتدبدبة التي تحركها اي ريح عابرة فالاستاد انسان كباقي البشر يخطئ ويصيب منهم الصالح ومنهم الطالح ادن لمادا هدا الحقد فليتدكر هؤلاء ان هدا الاستاد ترك فهم بصمة دونت له في سجل حسناته ولكم الرأي
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2
33 - محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:59
الوضع مقلق للغاية فعلا، الله يفرج علينا.
مدرستنا عرفت إصابة ثلاث أساتذة أما التلاميذ فلا تسأل عنهم وبعضهم تكون عائلته مصابة ومع ذالك يأتي بشكل عادي.
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2
34 - رجل تعليم وأفتخر الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:12
لاحظت ومع الأسف أنه هنالك نوع من المعلقين يتربصون برجل التعليم لإصدار أحكام قيمة جد سلبية في حقه.لا تنسوا أنكم لولا رجل التعليم لما استطعتم كتابة تعاليقكم وقراءة المقال...رجل التعليم أسمى وأكبر من حساباتكم الضيقة ونعوتكم وآراءكم.تحية إجلال وتقدير لكم ولتضحياتكم.والله العظيم يكفيني الفرح الذي يغمرني كلما رأيت تلامذتي يجدون ويجتهدون ويتعلمون وينجحون فالجزاء الأكبر هو من عند الله جل جلاله.
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2
35 - Hassan الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:23
نطلب الله يحفظ الجميع لا نريد الادى الأحد نطلب الله يرفع علينا هدا الوباء
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2
36 - استاذ الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:24
في ظل هذه الظروف ماهو مصير الأساتذة الذين يعانون من أمراض مزمنة ورغم ذلك يستمرون في التدريس من سيتحمل نتيجة تعرض صحتهم للخطر لاقدر الله يجب أخذ حالتهم بعين الاعتبار فهم بشر وارواح قبل كل شيء.
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0
37 - أستاذة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:32
أنا أستاذة بسلا . كانت لدينا حالتين في أول شتنبر و قمنا بالتحليل جماعيا ثم أغلقت المؤسسة 7أيام. الآن لدينا حالتين أصيبتا بالعدوى من أفراد عائلتيهما ونحن نواصل العمل بصفة عادية لأننا والحمد لله نأخذ احتيطاتنا و لم تنتشر العدوى بين أي منا. ليس هناك مبرر للتخلي عن دورنا فالفيروس لا يوجد فقط في المدارس بل في الأسواق و المقاهي وفي كل مكان
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38 - صاحب رأي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:56
الحل فقط هو تأجيل الدراسة وتمديدها مستقبلا. ومريضنا معندو باس
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0
39 - الساخطة على الوضع الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:05
إلى صاحب التعليق31 انا استاذة بمكناس
البارحة حضرت لجنة ذهبوا عند صديقتي المخالطة لابنها واكتفوا بان قالوا لها يجب أن تجلسي في البيت
ولم يعطونا حتى ورقة لإنجاز pcr وقالوا لها اذهبي عند الطبيب الخاص الذي اكتشف حالة ابنك ذهبت وأعطاها ورقة لإنجاز التحليلة رفض المختبر الخاص ومستشفى محمد الخامس إنجاز الفحص لان ليس لها ورقة من الادارة
الإدارة اعطتها من قبل ورقة لإنجاز الفحص السريع الذي خرج سلبية مثل حالتي
ليكن الله في عونها في مكناس التحاليل تكاد تكون منعدمة والاغلب ياخد العلاج من الصيدلية بدون فحص وهذا يفسر سبب قلة الحالات في مكناس وكثرة الوفيات فيوميا لايتجاوز العدد10حالات وتجد وفاتين اواكثر كل من التقيت به إلا ويؤكد انه اصيب بكورونا وانه اقتنى الدواء من الصيدلية
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