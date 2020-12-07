وزارة التربية تستقبل طلبات التقاعد لعدم القدرة البدنية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها فتحت باب المشاركة في العملية الخاصة بمعالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي 2021- 2022.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذه العملية تهم "موظفات الوزارة اللائي قضين مدة لا تقل عن 18 سنة من الخدمة الفعلية، وكذا الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت 2021، والذين يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة تفقدهم القدرة البدنية على القيام بمهامهم التربوية والإدارية على الوجه المطلوب".

وأضاف البلاغ ذاته أن المترشحين "يدلون بطلبات المشاركة مرفقة بالملفات الصحية لرؤساء المؤسسات لإبداء رأيهم فيها وإحالتها على المديريات الإقليمية قبل 22 دجنبر الجاري، التي تبدي رأيها فيها بناء على ما يتوفر لديها من معطيات من خلال الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، وتحيلها بدورها على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل 28 دجنبر الجاري، قصد دراستها بالاستئناس برأي طبيب الأكاديمية".

وورد ضمن بلاغ الوزارة أن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستوافي قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، عن طريق البريد المحمول، بقرص مغناطيسي يتضمن لائحة بأسماء المعنيات والمعنيين بالأمر وبملفاتهم قبل 31 دجنبر الجاري، لعرضها على لجنة طبية مختصة تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين والمعنيات بالأمر للحضور شخصيا أو بعد معاينتهم عن بعد، وفق جدولة زمنية يتم تحديدها لاحقا، علما أن تاريخ سريان الإحالة على التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية يبتدئ من 31 غشت 2021".