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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تستقبل طلبات التقاعد لعدم القدرة البدنية

وزارة التربية تستقبل طلبات التقاعد لعدم القدرة البدنية

وزارة التربية تستقبل طلبات التقاعد لعدم القدرة البدنية
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:15

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها فتحت باب المشاركة في العملية الخاصة بمعالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي 2021- 2022.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذه العملية تهم "موظفات الوزارة اللائي قضين مدة لا تقل عن 18 سنة من الخدمة الفعلية، وكذا الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت 2021، والذين يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة تفقدهم القدرة البدنية على القيام بمهامهم التربوية والإدارية على الوجه المطلوب".

وأضاف البلاغ ذاته أن المترشحين "يدلون بطلبات المشاركة مرفقة بالملفات الصحية لرؤساء المؤسسات لإبداء رأيهم فيها وإحالتها على المديريات الإقليمية قبل 22 دجنبر الجاري، التي تبدي رأيها فيها بناء على ما يتوفر لديها من معطيات من خلال الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، وتحيلها بدورها على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل 28 دجنبر الجاري، قصد دراستها بالاستئناس برأي طبيب الأكاديمية".

وورد ضمن بلاغ الوزارة أن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستوافي قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، عن طريق البريد المحمول، بقرص مغناطيسي يتضمن لائحة بأسماء المعنيات والمعنيين بالأمر وبملفاتهم قبل 31 دجنبر الجاري، لعرضها على لجنة طبية مختصة تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين والمعنيات بالأمر للحضور شخصيا أو بعد معاينتهم عن بعد، وفق جدولة زمنية يتم تحديدها لاحقا، علما أن تاريخ سريان الإحالة على التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية يبتدئ من 31 غشت 2021".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - farid الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:36
كان الله في عون الجميع. مهنة التدريس من المهن الشاقة بدنيا وعقليا، وواهم من يعتقد انها دون ذلك، لايمكن ان تخرج منها بسلام، خصوصا مع هذه الاجيال الحاضرة والمستقبلية.منظومة القيم وضعت المدرس امام فوهة البركان، في الوقت الذي استقالت فيه العائلة والاسرة والحي...المدرسة وحدها اليوم من يقاوم، ولكن بايدي مبتورة، في المقابل الاعلام واوسائل الاتصال ماضية في طريقها نحو افراغ اذهان الشباب وجعلهم طغمة سائغة، والرمي بهم في احضان المجهول.
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