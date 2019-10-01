حارث يحصد ثمار التألق في الدوري الألماني

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي أمين حارث، مهاجم شالكة الألماني لكرة القدم، تقديم عروضه الفنية الكبيرة فوق أرضية الميدان وقيادة المجموعة إلى تحقيق المزيد من الانتصارات وحصد النقاط مباراة تلو أخرى؛ وهو ما يمكنه، أسبوعيا، من الوجود ضمن قائمة نجوم الدوري الألماني.

واختير المهاجم المغربي الشاب، للمرة الثالثة على التوالي، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة السادسة بالدوري الألماني الممتاز؛ بعدما قاد فريقه شالكة إلى تحقيق الفوز على المتصدر لايبزيغ، خلال المواجهة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الفريق الزائر.

وحسب مؤشر "هوسكوريد" العالمي المتخصص في الإحصائيات وتقييم أداء اللاعبين والأندية، فقد اختير أمين حارث ضمن التشكيلة الذهبية، بعدما سجل هدفا وصنع آخر لزميله رابي ماتوندو، خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية ملعب "ريد بول أرينا".

وحصل مهاجم الأسود على تقييم 8.4 نقاط، عقب أدائه الكبير أمام متصدر الدوري الألماني، ليزكي بذلك ما يقدمه من إبداع منذ انطلاق الموسم الجديد بالبوندسليغا، حيث سجل أربعة أهداف، بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة بمختلف المسابقات، مساهما بذلك في قيادة شالكة إلى احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونيخ.

يشار إلى أن إدارة الملكي الألماني تعتزم تجديد عقد أمين حارث مع رفع أجره السنوي، عقب المستويات الكبيرة التي بصم عليها خلال الموسم الحالي بعدما أصبح نجم الفريق الأول وحديث وسائل الإعلام الألمانية خاصة والأوروبية عموما.