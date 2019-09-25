مجلس النواب يزيّن واجهة البرلمان باللغة الأمازيغية

هسبريس من الرباط

بعد مرور شهرين ونصف على المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أقدمت إدارة مجلس النواب على كتابة كلمة "البرلمان" على واجهته المطلة على شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط باللغة الأمازيغية.

وكانت كلمة "البرلمان"، التي تتوسط واجهة مجلس النواب، مكتوبة في السابق باللغة العربية لوحدها، قبل أن تدرج إلى جانبها الكلمة مكتوبة باللغة الأمازيغية.