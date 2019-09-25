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مجلس النواب يزيّن واجهة البرلمان باللغة الأمازيغية
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:35
بعد مرور شهرين ونصف على المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أقدمت إدارة مجلس النواب على كتابة كلمة "البرلمان" على واجهته المطلة على شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط باللغة الأمازيغية.
وكانت كلمة "البرلمان"، التي تتوسط واجهة مجلس النواب، مكتوبة في السابق باللغة العربية لوحدها، قبل أن تدرج إلى جانبها الكلمة مكتوبة باللغة الأمازيغية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - أستاد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:54
و الأن نريدكم أن تنفقوا 10 مليارات سنتيم من أجل تغيير كل لافتات بالشوارع المغربية ... و تدريس ساعي البريد من أجل قرائتها
2 - زغرفة بشعة فقط الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:57
باغيين تكون لغة بالزز
الريفة لهجة وطنية تنطق في بقعة الريف
لسوسية لهجة وطنية تنطق في بقعة سوس
التمزيت لهجة وطنية تنطق في بقعة الأطلس المتوسط
ثلاث لهجات مختلفة لا يفهمون بعضهم بعض
ثم
رموز منقولة من الطوارق لا يفهمها أحد و لا أحد له رغبة في تعليمها
هذه الرموز غير مقبولة لأنها منقولة من الكهوف
البرلمان تحول إلى متحف فقط .
هذه اللغة المسماة بالأمازيغية غير موجودة
تلك الرموز هي منقولة من الطوارق .
نحن نريد التقدم و البنية التحثية و نرى أين تمشي ثروات بلادنا
ولا نريد هذه الرموز للعصور الغابرة .
زغرفة بشعة فقط بدون لغة
هذه اللغة المسماة بالأمازيغية غير موجودة
الريفة لهجة وطنية تنطق في بقعة الريف
لسوسية لهجة وطنية تنطق في بقعة سوس
التمزيت لهجة وطنية تنطق في بقعة الأطلس المتوسط
ثلاث لهجات مختلفة لا يفهمون بعضهم بعض
ثم
رموز منقولة من الطوارق لا يفهمها أحد و لا أحد له رغبة في تعليمها
هذه الرموز غير مقبولة لأنها منقولة من الكهوف
البرلمان تحول إلى متحف فقط .
هذه اللغة المسماة بالأمازيغية غير موجودة
تلك الرموز هي منقولة من الطوارق .
نحن نريد التقدم و البنية التحثية و نرى أين تمشي ثروات بلادنا
ولا نريد هذه الرموز للعصور الغابرة .
زغرفة بشعة فقط بدون لغة
هذه اللغة المسماة بالأمازيغية غير موجودة
3 - أستاذة وطنية الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:57
ماذا سيغير تزيين واجهة مجلس النواب بالامازيغية نريد التغيير الفعلي للأوضاع الاجتماعية والتعليم والصحة اما اللغة فالابوان أولى بتعليم أبنائهم ما ولدوا هم عليه انطلاقا من المقولة عندما يخرج الجنين إلى الدنيا فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او او او .....
4 - capitanos الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:58
كتابة الأمازيغية بالحرف العربي أو اللاتيني كانت ستكون أفضل أما حرف تيفيناغ فلا يفقهه حتى أهله فكيف ببقية المواطنين.
5 - alhyan abdellah الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:02
هذه سياسة الواجهة اما في الواقع الامازيغية تواجه خطر الانقراض والذوبان يوما عن يوم
6 - نور ابو سلمان الامريكي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:03
قبة البرلمان التشريعية او قبة المهلوسين بويا عمر لاطاءل ولا محتوى سياسي اصلاحي تنموي للوطن يرجى منهم.قبة الجوعانين والمحنسرين لاتنحصر الا على اهداف مصلحتهم الداتية من الزيادة في ضهر الملعوف والتقاعد الملهوف متناسين مصير الشعب والوطن المتهالك الدي له غضبة سوف تاتي على الاخضر واليابس.ابو ف الزهراء usa
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7 - ولد مسمرير تعدادات تنغير الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:05
البرلمان مكتوب بالامازيغية متزاد ولو وخا يكتبوه بالشينوية بقات فدماغ ديال دوك ناس لي كيمتلو الشعب احزاب معوجة و ممتفاهمين
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