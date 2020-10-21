كتبٌ.. كأنها أصلية

مصطفى قمية

.Danger Le photocopillage tue le livre هذه العبارة مأخوذة حرفيا من الكتب الفرنسية، التي تُحذر بشكل واضح ومباشر وصريح ومنذ صفحتها الأولى من الخطر الذي يُهدد وجود الكتاب. ونجد في هذه الكتب عرضا موجزا لمواد من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، التي يُمنع بمقتضاها منعا كليا أية عملية لنسخ الكتب، سواء كليا أو جزئيا، دون موافقة مُسبقة من ذوي الحقوق؛ وفي مقدمتهم الكاتب.

إن "الفوطوكوبي" يحرم الكاتب من حقوقه المادية، ويتسبب في خسارة قد تكون فادحة لدُور النشر، وخاصة الصغيرة منها. إن الوضع الاعتباري للكاتب لا يكفي، على الرغم من أنه مهم للغاية. إن المكافأة أو التعويض المادي (أو أي اسم آخر يمكن أن يُستخدم هنا) على المجهودات الجبَارة الذي يبذلها الكاتب، بغض النظر عن مجال اشتغاله، بحث أو فكر أو إبداع، حق يضمنه له القانون، ولا يُقلل ذلك من شأن الكاتب ولا يبخس قيمته ولا يحط من قدره. وإن ضياع الحقوق المادية للكاتب يمكن أن يؤدي إلى انصرافه عن الكتابة. وبهذا، نفقد كاتبا قد لا يجود الزمان بمثله.

ثم إن دُور النشر هي مؤسسات تستثمر في الكتاب. ومن المعروف أنه دون دُور النشر لا يمكن للكتاب أن يصل إلى القارئ. وتحتاج دُور النشر في عملها إلى أموال كثيرة. وبعد نشر الكتاب يُنتظر أن تُغطي مبيعاته تكاليف الطباعة والنشر والتوزيع، وهامش الربح تتقاسمه دار النشر مع الكاتب وإن بنسب متفاوتة؛ بيد أن توفر الكتاب- "الفوطوكوبي"، وبثمن بسيط، يجعل القارئ لا يفكر في اقتناء الكتاب الأصلي. وهذا ما يؤثر سلبا على مبيعات الكتب الأصلية. ويمكن أن يدفع هذا الوضع أصحاب تلك الدُور إلى تغيير المهنة، أمام تراكم الخسائر والاستثمار غير النافع.

ولحماية الأطراف المتدخلة في "صناعة" الكتاب، وهي بالمناسبة أطراف متعددة، ولا تقتصر فقط على الكاتب والناشر، لا بد من تجريم الكتاب-"الفوطوكوبي"، ومن سن قوانين زجرية لحماية حقوق كل الأطراف. إلى جانب ذلك، لا بد من توعية المواطنين بخطورة الظاهرة منعا للتطبيع معها، وتجنبا للتواطؤ مع أصحابها. وهنا، يكمن دور الإعلام والمجتمع المدني.

مناسبة هذا القول هي شيوع ظاهرة الكتب- "الفوطوكوبي"، بشكل ينذر بأن مستقبل الكتاب في خطر حقيقي. كان الأمر في السابق مقتصرا على الحرم الجامعي وجواراته، حيث كانت تُباع تلك الكتب- "الفوطوكوبي" بأثمنة تراعي القدرة الشرائية للطلبة. ويحترف هذه التجارة أحيانا طلبة سابقون عاطلون عن العمل. ثم توسعت الظاهرة، وصارت، على ما يبدو، تجارة مُربحة. ثم ما لبثت أن دخلت على الخط مطابع، تمكنت بوسائلها التقنية المتطورة من طبع كتب تبدو كأنها أصلية. وهي تستغل عدم فعالية وتفعيل قانون الملكية الفكرية (على الرغم من أن لهذا القانون تاريخا طويلا يعود، حسب بعض الباحثين على الأقل، إلى بداية عهد الحماية)، وجهل عينة من القراء بالحقيقة، فتضخ في السوق عددا مهما من الكتب، إذ يمكنك أن تجدها في كل مكان تقريبا بدءا من أكشاك بيع الجرائد والمجلات.

كما يمكنك أن تجد هذه الكتب، وبكثرة، في معارض الكتب المستعملة على قلتها. وبخصوص هذه المعارض، فقد دأبتُ على زيارة الكثير منها، ومنذ سنوات، ووجدتُها، وباختصار شديد، لا تختلف، على الرغم من مرور السنوات، عن أي "سوق للخُردة". وحتى المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، على الرغم من عمره غير القصير، لا يزال دوره في تنمية "ثقافة الكتاب" غير واضح تماما.

بعد إتمام عملية الشراء، والشروع في القراءة، يمكن أن يكتشف بعض القراء حقيقة الأمر: حقيقة أنهم خُدعوا. من حيث الشكل تبدو هذه الكتب-"الفوطوكوبي" جميلة إلى حد ما في مظهرها الخارجي. أما من حيث الجودة فهي رديئة جدا، إلى درجة تثير السخط: فالورق يكون عادة من نوع سيئ للغاية، والخط باهت ويصير غير مقروء أحيانا، وأوراق نصف عدد أسطرها عمودي والنصف الآخر مقلوب، وهوامشها غير مضبوطة، والأدهى من كل ذلك قد لا تجد لبعض الأوراق أثرا.

ومع ذلك لاحظتُ وجود إقبال كبير على هذه الكتب، وخاصة الأدبية منها. أخص بالذكر هنا روايات أحلام مستغانمي بالنسبة للقراء باللغة العربية، وخاصة ثلاثيتها الشهيرة: ذاكرة جسد، وعابر سرير، وفوضى الحواس. وبالنسبة للقراء باللغة الفرنسية فهناك روايات الثلاثي الشهير: Paulo Coelho، وGuillaume Musso، وMarc Levy . من الممكن أن تجد روايات هؤلاء تباع في كشك معين، جنبا إلى جنب، حتى لا أقول مختلطة، مع كتب الطبخ والحلويات ومجلات الموضة والأزياء!!

لم تعد القرصنة تطال الأعمال الفنية فقط، من موسيقى وسينما، وإنما امتدت إلى الكتب. قد يقول قائل: لا بأس في الأمر ما دام يشجع على القراءة. ونقول: نعم للقراءة، ولكن ليس على حساب حقوق الآخرين، التي من الواجب على الدولة حمايتها والدفاع عليها. وإن تحقيق هذا المبتغى، بعيد المنال في الوقت الراهن على الأقل، يشترط، وبالضرورة، التوفر على مشروع ثقافي طموح وواضح المعالم. وفي ظل غياب هذا المشروع، يبقى الكاتب والكتاب والقائمون على دُور النشر يواجهون "خطر الانقراض"، لا سيما في زمن عصر الصورة وزمن الانتشار المتزايد للكتاب الإلكتروني.