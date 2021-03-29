أطر الصحة تتخوف من السلالات المتحورة‬ في الموجة الثالثة لـ"كورونا"

باتت الأوضاع تعرف تدهورا فيما يتعلق بمؤشرات الإصابة بـ”كورونا”، وسط مخاوف من أن تعرف البلاد موجة ثالثة وانتشار السلالات المتحورة.
وفي هذا الإطار، قال حمزة إبراهيمي، الإطار النقابي بالقطاع الصحي، إن ما يزيد الطين بلة هو الارتفاع الذي عرفته المؤشرات الوبائية خلال الـ15 يوما الأخيرة، وخاصة الارتفاع في حالات النشيطة والمعدل التراكمي للحالات الإيجابية اليومية وكذا ارتفاع الحالات الحرجة والخطيرة؛ “وهو ما يخلق مخاوف لدى الأطر الصحية من تفشي الوباء وخاصة السلالات المتحورة، البريطانية منها تحديدا التي اجتاحت جل البلدان الأوروبية التي تربطها بالمغرب علاقات اجتماعية واقتصادية وطيدة”، وفق الإطار النقابي.
وتابع إبراهيمي قائلا إن “هذا التخوف يأتي في ظل تأخر تزويد بلدنا بالشحنات الإضافية للقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد ومشارفة الحملة الوطنية للتلقيح على إنهاء المخزون الحالي من اللقاح، وبالتالي توقف الحملة جزئيا إلى غاية توريد شحنات أخرى”.
وأوضح الفاعل النقابي أن قطاع الصحة يعيش حاليا على إيقاع أزمة متجددة، بفعل النكوص الذي تعرفه تسوية الملفات المطلبية الخاصة بالأطر الصحية؛ وفي مقدمتها الملفات الأربعة ذات الأولوية والمتوافق بين وزارة الصحة والنقابات الصحية القطاعية.
وأردف: “لقد عاش مهنيو الصحة، طيلة السنة الفارطة نتيجة تفشي وباء “كوفيد 19″، أوضاعا مهنية واجتماعية اتسمت بالانخراط الكلي في الصفوف الأمامية للتصدي للوباء والذي كان له عظيم الأثر السلبي على جميع المستويات نفسيا واجتماعيا ومهنيا. وأبرز مثال على ذلك حالات الإرهاق المهني الشديد الذي نعاينه الآن بشكل يدعو إلى القلق”.
وشدد الإطار الصحي على أن المؤسسات الصحية مدعوة إلى استعادة نشاطها الصحي الاعتيادي والذي تضرر بشكل كبير مع تفشي الوباء، خاصة في أقسام العلميات الجراحية التي تأجلت العديد منها وكذا الفحوصات الطبية، المخبرية، الإشعاعية الاختصاصية؛ “وهي الأمور التي من شأنها إثقال كاهل الموارد البشرية التي تعاني أصلا من خصاص مركب يستحيل معه من جهة مواكبة الأنشطة الصحية العلاجية وعملية التلقيح الخاصة بكوفيد، ومن جهة أخرى ضمان سيرورة الخدمات الاعتيادية”.
وذكر حمزة إبراهيمي أيضا ما أسماه “ثقل الإنفاق المالي بالنسبة لنظام التمويل الصحي الوطني الذي يشكله تأمين المتطلبات الضرورية وأدوات العمل والمستلزمات الطبية والتمريضية والعلاجية الضرورية لمسارات كوفيد وكذا الأنشطة الصحية الاعتيادية”.
وقال: “الحكومة ووزارة الصحة مطالبتان أولا وقبل أي شيء بمعالجة تعاطيها المتملص تجاه الملفات المطلبية للأطر الصحية، وعلى رأسها الاستجابة للمطالب الأربعة التي كانت موضوع الاتفاق بين الوزارة والنقابات القطاعية خلال اجتماع اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة بتاريخ 12 نونبر 2020، لامتصاص الغضب الشديد وحالة الاحتقان السائدة اليوم في القطاع؛ وذلك في انتظار وصول الجرعات الإضافية من اللقاح، التي في تقديرنا لن تتأخر كثيرا”.
وأردف: “كما أن المواطنات والمواطنين مطالبون أكثر من ذي قبل باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المنصوح بها، على اعتبار أن الجائحة ما زالت قائمة ومخاطر الإصابة بعدوى الفيروس مستمرة يجب معها أخذ الحيطة والحذر”.
وباء كورونا كما أكدت مند شهور عند بداية الأزمة باق و سيتمدد على وجه الارض المسطحة ، و تماما كما أخبرتكم مند شهور أن العلاج منه و صده سيستحيل فهو ينتشر و يعاود الانتشار و الفر و الكر بنمط عسكري متطور جدا ، و هو كدلك يتجاوب مع دفاعات الانسان و يتجاوزها بمراحل ، وعليه فلن يؤثر فيه تلقيح و لا محاجر متكررة لأنه بكل بساطة وجد لغاية و هدف معين و لابد أن يصل الهدف و الغاية حتى يمكنه بعد دلك أن يلج الزوال ، إننا مقبلون على فترات صعبة و جديدة ستتبدل فيها الأرض غير الأرض و سيتقلص فيها الانسان و تضطرب أحواله و يتغير وطنه حتيثا الى نمط الماضي و هدا دليل على أن سرعة الانسان في كل مجال في المائة سنة الأخيرة سوف تشهد انحناء لا مثيل له و سيتألم لتغير نمط حياته نحو النهايات الوسطى ، فاستعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى .
السلام عليكم ورحمة الله….المغاربة لا يحترمون اي شيء . لا كمامة لا نظافة لا تباعد… لو التزمنا باحترام هده الاشياء البسيطة. لما وصلنا الى هده الحالة…. الناس يعطسو وكحبو بلا كمامة …والازدحام في كل مكان بدون كمامات طول اليوم…ماذا تنتظرون من هده الافعال؟الله يهدي ما خلق وصافي…..
يجب الضغط على شركات اللقاحات لتزويد المغرب بمستحقاتها لأن ما تقوم به الصين و الهند هو تسييس اللقاحات. لا يوجد اإلتزام خاصة من طرف الصين.
المرجوا التوقف عن تهويل كورونا
الحالات في المغرب قليلة و مستقرة و الحدود مع الدول الموبوءة مغلقة .. اذن لما التهويل و غلق المدن و غلق المحلات التجارية في وقت مبكر و خنق المواطن ..
هذا فقط تعذيب له و تسلط كبير عليه
ليس وزارة الصحة هي من تتخوف من موجة كورونا. بل الذين لا يظهرون في الصورة هم يتخوفون من موجات الاحتجاجات. فالشعب لم يعد على الدس بل صار تحت الدس
ترويض الرأي العام تمهيدا لشيء ما
مخططاتهم فضحت مع اقتراب رمضان فلا داعي للف و الدوران و انتم اصبحتم بوقا لهم
الحل ماشي هو الحجر والقمع ..اولا المواطنين مكيديروش لاكمامات لا تباعد لا معقم
ولي داير الماصك ره تحت الانف غي ديكور او تحت الذقن خوفا من الغرامة
وخا مكاين حتي شي بوليس تقول انشقت الارض وابتلعتهم فين مشاو
البوليس والبوليسيات ليكيراقبو الناس علاش مكاين حتى
بوليسي فلاسواق حطو واحد فكل سوق عمومي كبير وشوفو وش شي حد
يدخل للسوق بلا كمامة وسيرو تنعسو دولة السيبة وبغيتو متكونش موجة
ثالثة تكلمو على راسكم فين البوليس ليوقف الناس بلاكمامة ويخلص 1500
ولا يمشي الحبس مجرد تخويف لاغير
المؤشرات تتدهور في عقول المستفيدين من بقاء الوضع الحالي،
سبحان الله حتى كيقرب عيد او رمضان عاد كيكون التخوف اما في سائر الايام كل شيء على ما يرام؟
يجب مصارحة الشعب والقول بالدارجة ” بغينا نسدو عليكم ”
راكم سادين علينا واش بغيتو كثر من هاد السدان
بعد الفطور ساواصل
للاسف الغموض دائما حاظر عند المختصين واصحاب القرارات ،،،،دابا كتقولو الحالات الحرجة عمركم مادويثو عليهم خاصة حالات الانعاش ولي صغار فالسن والحمد لله لي عندنا اهلنا فميدان الصحة وانثم منهار لي جا اللقاح مابقيثو كتوضحو لنا الحقيقة مباشرة وهذا مايغيب عنكم كخبراء وكتخرجو غير عند الطوارء استسمح !!!اما ماعانوه الاطقم فهذا واجب وداز ماتجترو الماضي بل اش وجدتو للحاظر الثوعية حنا فيها الشفافية والوضوح منعادم واللهم الطف بنا الوضع خطير خاصة بهد ان توقف العالم عن تزويدنا باللقاح لفثرة محدودة وحتى البعض كيتراخى لا كمامة ولا تباعد وماخفي فالاسواق كان اعظم
بالعاصمة الفرنسية يعيش السكان في فيلم رعب ﻻينتهي ..بعد الموجة أولى والثانية واﻻن نعيش الثالثة ورغم التضحيات السالفة الذكر فوجئنا بان هناك سﻻﻻت كثيرة لكرونا وهذه اخطرها واشدها فتكاً حتى بالشباب. . كل شيء مقفول ويوم أﻻربعاء المقبل هناك تشديد إﻻجراءات من جديد حدود مغلقة وو.. كل هذا رغم التلقيح والتطعيم … حفظ الله بلدنا الحبيب .
مع الأسف الدولة مختبئة وراء اللجنة العلمية لتبرير الحجر الصحي في رمضان ثانيا على اللجنة العلمية أن تعطي الحلول إما داواء يقلل من مدة العلاج أو لقاح أو إلتزام الصمت.
أهم ما قاله السيد الابراهيمي هو ضرورة الإسراع بتلبية مطالب العاملين في قطاع الصحة والنهوض بمعنوياتهم وتحسين ظروفهم والاستعداد للتحديات. أما بقية كلامه حول استمرار تحديات جائحة كرون فهو نرديد لبديهيات، فالجائحة مستمرة وفرضيات القضاء عليها في أمد قريب تتهاوى. لكن لا داعي لركوب خطاب التهويل لفرض المزيد من السياسة السلطوية فالمجتمع صار منهكا أكثر من عمال الصحة. فالقرارات الفجائية والعبثية برهنت عن فشلها وعبثيتها. ولا يمكن المضي في نفس السياسة خاصة وأن الدولة لم توفر على مدى العقود الماضية آليات الحماية الاجتماعية وهذا فشل ذريع كما فشلت في سياسة التشغيل والصحة واليوم هناك أيضا فشل في تسيير المؤسسات التعليمية فب ظل الجايحة بسبب ضعف اتحاذ الآجراءات الوقائية وهذا خطير ويعطي فرصة لانتشار السلالات الوبائية الجديدة المستهدفة لفئات عمرية صغيرة ومتوسطة. وهذا هو المسكوت عنه. السلالات الجديدة تستهدف ااشباب والأطفال حسب بعض المعلومات الصحية في أوساط طبية بالعالم.
المنورات بدأت في أسبوع الماضي الكل يقول حذاري من السوللة المتحورة