أوراش: أخبار صدور مذكرة بحث ضدي "شائعات"

فند مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ونادي شباب الريف الحسيمي للعبة ذاتها، الأخبار الأخيرة التي أشارت إلى صدور مذكرة بحث في حقه، مؤكدا أن ذلك لا أساس له من الصحة وأنه يوجد حاليا بالعاصمة الرباط ويقوم بواجبه داخل الجامعة بشكل طبيعي من أجل إعادة الكرة السلة الوطنية إلى سكتها الصحيحة.

وقال أوراش، في تصريح خص به “هسبورت”، إن “الأخبار التي أكدت أنه قد صدرت مذكرة بحث في حقي لا أساس لها من الصحة، ومن يقول عكس ذلك فليبلغ الجهة التي تبحث عني بأنني أوجد اليوم بشارع فرنسا بالعاصمة الرباط.. كل ما في الأمر هو أنني أتعرض لحملة شرسة الغرض منها الإساءة إلى شخصي لغاية في نفس يعقوب”.

وأضاف المتحدث نفسه: “منذ انتخابي رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لولاية أخرى، وبعض الجهات تحاول أن تعيق عملي؛ لكنني أحاول أن أركز على الأوراش التي سطرنا من أجل إعادة كرة السلة الوطنية إلى مكانها الطبيعي، بعد موسمين من توقف المنافسات”.

وتابع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة: “نشتغل في الوقت الراهن على إنهاء جميع الترتيبات من أجل عودة عجلة السلة للدوران في جميع الفئات، ذكورا وإناثا، بداية من أكتوبر المقبل. كما نسعى إلى تجاوز كل التراكمات التي طالت هذه الرياضة خلال السنوات الماضية”.

وكان مصطفى أوراش قد انتخب رئيسا لجامعة السلة، خلال الجمع العام الذي انعقد بالرباط في دجنبر الماضي، تحت إشراف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الجامعة، بعد حصوله على 173 صوتا مقابل صوت واحد لمنافسه نور الدين العراقي، فيما تم إلغاء صوت واحد.

يشار إلى أن شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة كانت تسير من قبل من لدن لجنة مؤقتة.