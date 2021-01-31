استعمال رخص تنقل مزورة يطيح بعون سلطة

استعمال رخص تنقل مزورة يطيح بعون سلطة
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الأحد 31 يناير 2021 - 01:14

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي السويهلة، السبت، على النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، عون سلطة بجماعة سعادة بإقليم مراكش، على خلفية تزوير شهادات تنقل استثنائية.

وكانت مصالح الدرك الملكي أوقفت الشخص المعني يوم الخميس الماضي، بعدما أخطرت بوجود شبهات تحوم حوله بتزوير رخص التنقل مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت الأبحاث التي فتحتها عناصر الدرك الملكي حول المشتبه فيه في هذه القضية عن أنه كان يزور رخص التنقل الاستثنائية بين المدن، التي فرضها قانون الطوارئ الصحية، وترويجها مقابل مبالغ مالية.

التزوير جماعة سعادة عون سلطة مراكش

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