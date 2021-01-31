الأمطار تخفض أسعار الخضر والفواكه بالدار البيضاء

انخفضت أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء بمستويات تراوحت ما بين 0.80 و1.10 دراهم للكيلوغرام الواحد، نتيجة ارتفاع حجم العرض مقارنة مع شهر دجنبر الماضي.

وقال جعفر الصبان، مدير سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في انتعاش العرض من المنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكا في أسواق مدينة الدار البيضاء، وهو ما انعكس إيجابا على الأثمان التي تخضع لقانون العرض والطلب.

وأوضح مدير سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن الخضر والفواكه متوفرة حاليا بكميات كبيرة وبجودة عالية، إذ سجل توافد مهم للتجار على السوق لعرض منتجاتهم.

وتوقع الصبان في التصريح ذاته أن يشهد العرض والطلب انتعاشا متواصلا خلال السنة الجارية، إلى جانب وفرة في المنتجات الفلاحية بأسعار مواتية، وهو ما يتأكد من مؤشرات الأسعار المسجلة حاليا.

وتراوحت أسعار البطاطس أمس الخميس بسوق الجملة للخضر والفواكه بين 1.30 و1.80 درهما للكيلوغرام الواحد، مقابل 1.5 ودرهمين للكيلوغرام نهاية السنة الماضية.

كما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم ما بين 1.80 و3.7 دراهم، والكيلوغرام من البصل الطري، الذي يعرض في سوق الجملة للخضر والفواكه بكميات وافرة، ما بين 0.60 ودرهم واحد.

وبلغ سعر الموز المحلي ما بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام الواحد، والكليمانتين ما بين 1.5 و3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، والفراولة ما يقارب 6 دراهم.