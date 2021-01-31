الأمطار تخفض أسعار الخضر والفواكه بالدار البيضاء

انخفضت أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء بمستويات تراوحت ما بين 0.80 و1.10 دراهم للكيلوغرام الواحد، نتيجة ارتفاع حجم العرض مقارنة مع شهر دجنبر الماضي.
وقال جعفر الصبان، مدير سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في انتعاش العرض من المنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكا في أسواق مدينة الدار البيضاء، وهو ما انعكس إيجابا على الأثمان التي تخضع لقانون العرض والطلب.
وأوضح مدير سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن الخضر والفواكه متوفرة حاليا بكميات كبيرة وبجودة عالية، إذ سجل توافد مهم للتجار على السوق لعرض منتجاتهم.
وتوقع الصبان في التصريح ذاته أن يشهد العرض والطلب انتعاشا متواصلا خلال السنة الجارية، إلى جانب وفرة في المنتجات الفلاحية بأسعار مواتية، وهو ما يتأكد من مؤشرات الأسعار المسجلة حاليا.
وتراوحت أسعار البطاطس أمس الخميس بسوق الجملة للخضر والفواكه بين 1.30 و1.80 درهما للكيلوغرام الواحد، مقابل 1.5 ودرهمين للكيلوغرام نهاية السنة الماضية.
كما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم ما بين 1.80 و3.7 دراهم، والكيلوغرام من البصل الطري، الذي يعرض في سوق الجملة للخضر والفواكه بكميات وافرة، ما بين 0.60 ودرهم واحد.
وبلغ سعر الموز المحلي ما بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام الواحد، والكليمانتين ما بين 1.5 و3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، والفراولة ما يقارب 6 دراهم.
يجب على الدولة يوميا على النبوري اشعار المواطن بقائمة اثمان السلع الرئيسية بكل شفافية حتى يشعر المواطن ان الدولة عساسة ليه على الگاميلة
اشتريت هدا الصباح البطاطا ب3 دراهم والبصل ب5 دراهم والطماطم ب6 دراهم، وانا مقيم بالبيضاء هل نتحذث هنا عن نفس المدينة!!!!
فعلا ساهمت أمطار الخير في تحسين المنتوجات الفلاحية.. لكن يبقى الفلاح دائما هو الذي يتحمل الخسارة.. مثلا كانت اثمان بذور البطاطس تتراوح بين 4.5 و 5 دراهم للكيلو .. اظف عمليات الحرت والسماد واليد العاملة والسقي ووو.. وفي الاخير يضطر الفلاح ببيع بضاعته في الأسواق بابخس الاثمان..وجب حماية الفلاحين من السماسرة والمضاربين في المنتوجات الفلاحية.. وجب توفير محلات للتبريد لكي لا يفوق العرض الطلب ..
الفلاح عانى من قلة الدعم في الاعلاف والسماد والبذور لمدة سنتين ..كما اضطر كذلك إلى بيع ماشيته بالخسارة المفرطة …