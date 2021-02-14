منابر إفريقية تشيد بنموذج كرة القدم المغربي‎

أشادت مجموعة من المنابر الإعلامية الإفريقية المرموقة بالنموذج الكروي المغربي الذي اشتغلت عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة، والذي أعطى نتائج جيدة، آخرها التتويج للمرة الثانية على التوالي بكأس إفريقيا للاعبين المحليين.

موقع “Kick442” أشار إلى أن فوز المنتخب الوطني للاعبين المحليين ببطولة أمم إفريقيا يدخل ضمن سلسلة من الانتصارات التي تحققها الأندية والمنتخبات المغربية، ويعكس حجم العمل الذي تقوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

واعتبر موقع “Xliveafrica” أن عمل الجهاز الكروي المغربي لا يشمل فقط المنتخبات الوطنية، وإنما أيضا البطولة الاحترافية التي أصبح مستواها عاليا وأضحت من بين أقوى الدوريات الإفريقية، وهو ما يتضح من خلال نتائج الفرق المغربية في المنافسات القارية.

من جانبه، قال موقع “News of south” الجنوب أفريقي إن ما يجعل المغرب نموذجا يحتذى به قاريا، البنيات التحتية القارية، في إشارة إلى مركب محمد السادس لكرة القدم، الذي اعتبره رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو خلال زيارته إلى المركب من بين الأفضل عبر العالم، وهو مثال في مجال البنيات التحتية الرياضية.

الصحافة في زيمبابوي وعبر موقعي “263chat” و”daily news” سلطت الضوء على حكامة فريق عمل الجامعة، “هذه الحكامة أصبح لها مكان أيضا على مستوى الفرق المغربية، لا سيما الفئات الصغرى، وهي المنهجية التي يجب أن تكون مثالا على مستوى أفريقيا”.

أما الصحافة النيجيرية فقد أشادت بالنموذج الكروي المغربي واصفة إياه بالنموذج الذي أعطى نتائج جيدة، آخرها فوز المغرب بـ”الشأن”.

موقع “Futbalgalore” أوضح أن عددا من الفرق المغربية باتت تتوفر على أكاديميات تكوين، ما يعني أن الجامعة جعلت من العمل القاعدي محورا أساسيًا، وهو ما جعل المغرب يتربع على عرش الكرة الأفريقية.

واعتبرت مواقع من كينيا وغانا والكاميرون أن المغرب أحدث ثورة كروية، مذكرة بنتائج الرجاء الرياضي والوداد الرياضي في المنافسات القارية، وكذا فوز نهضة بركان بكأس الـ”كاف”.

وتحدثت هذه المنابر الإعلامية ذائعة الصيت عن البنيات التحتية بالمغرب، موردة أن المغرب يتوفر على 200 ملعب بعشب اصطناعي وأزيد من 20 ملعبا بعشب طبيعي، بالإضافة إلى مركب محمد السادس والمركبات الجهوية.

وأشارت المنابر ذاتها إلى عدد من الإجراءات التي أقدمت عليها الجامعة من أجل تطوير كرة القدم المغربية، لا سيما على مستوى الدعم المالي، فضلا عن مشروع النهوض بكرة القدم النسوية عبر برنامج طموح وكبير يعد نموذجا على مستوى القارة.