الاستقرار يسم أثمان إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء‎

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء” قد عرفت استقرارا خلال شهر يناير 2021.

وحسب مذكرة للمندوبية، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بـ0,2 في المائة خلال شهر يناير 2021، مقارنة مع شهر دجنبر 2020.

وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بـ0,6 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية”، وبـ1,0 في المائة في “التعدين”، وبـ1,4 في المائة في “صناعة النسيج”، وبـ1,2 في المائة في “صناعة المشروبات”، وبـ0,4 في المائة في “صناعة السيارات”، وبـ0,3 في المائة في “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”.

وحسب المذكرة، تراجعت الأسعار بـ0,1 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية” وفي “صنع الورق والورق المقوى”، وبــ0,9 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت أنها قامت باعتماد سنة أساس جديدة 2018 عوض 2010 للرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني.

وقالت المندوبية إن هذه السلسلة الجديدة عرفت تحيين سلة المواد وعينة المقاولات ومراجعة بنية الترجيحات وتحسين منهجية الحساب.

وفيما يتعلق بالسلة المرجعية، فقد ثم تحديثها لتشمل 351 مادة و787 نوعية مصنفة حسب الأنشطة والفروع والشعب طبقا لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

كما تم تحيين ترجيحات مختلف مستويات التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية، استنادا إلى المعطيات الجديدة حول بنية الإنتاج لسنة 2018.