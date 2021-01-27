الباحث المغربي ذاكر يصدر "تجليات المحكي القصير"

صدر حديثا للباحث المغربي عبد النبي ذاكر، ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، كتاب “تجليات المحكي القصير ـ الحكاية، الكرامة، الأقصوصة، القُصَيصَة”.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن هذا الإصدار يستهدف إضاءة أهم خصوصيات النص السردي القصير في الثقافة المغربية والعربية، بدءا بمحكي الكرامة وفن الخبر والمقامة والنادرة والخرافة والأحدوثة والمزحة والحكاية الشعبية، وانتهاء بجنس الأقصوصة والقصة القصيرة جدا، قاصدا من وراء ذلك الوقوف على الفروقات النوعية الدقيقة بينها، واستيعاب المقتضيات المنهجية التي تطرحها أثناء التحليل والدراسة.

ويروم الإصدار أيضا تبيان تقاطع ما يطرح من إشكاليات مع القضايا النظرية العامة في نظرية الأدب وتاريخه، والقصد من وراء ذلك الوقوف على مختلف أساليب وطرائق القص القصير التي تنوعت في الثقافة المعاصرة بتنوع سياقات إنتاج خطابات سلكت الإيجاز والتركيز ذريعة لإنتاج محكيات قصيرة مختلفة الوظائف والتوظيفات.