الجمع العام يختار الرماش رئيسا للنادي القنيطري

انتخب علي الرماش رئيسا جديدا لفريق النادي القنيطري لكرة القدم، خلفا لنور الدين الحلوي، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي جمع المنخرطين في الـ”كاك”.

وجاء انتخاب علي الرماش رئيسا جديدا لـ”الفريق القنيطري” بالإجماع، وذلك بعد استقالة نور الدين الحلوي نتيجة تراكم المشاكل المالية وتأزم أوضاع النادي في التباري.