الجمع العام يختار الرماش رئيسا للنادي القنيطري

الجمع العام يختار الرماش رئيسا للنادي القنيطري
صورة: أرشيف
الأحد 17 يناير 2021 - 06:21

انتخب علي الرماش رئيسا جديدا لفريق النادي القنيطري لكرة القدم، خلفا لنور الدين الحلوي، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي جمع المنخرطين في الـ”كاك”.

وجاء انتخاب علي الرماش رئيسا جديدا لـ”الفريق القنيطري” بالإجماع، وذلك بعد استقالة نور الدين الحلوي نتيجة تراكم المشاكل المالية وتأزم أوضاع النادي في التباري.

الجمع العام الاستثنائي رئيس علي الرماش فريق النادي القنيطري لكرة القدم

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الطفولة تتنزه رغم الوباء
السبت 16 يناير 2021 - 22:59 3

الطفولة تتنزه رغم الوباء

صوت وصورة
حملة للتبرع بالدم في طنجة
السبت 16 يناير 2021 - 22:09 1

حملة للتبرع بالدم في طنجة

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11 6

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 10

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:35 8

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
قافلة كوسومار
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34 1

قافلة كوسومار