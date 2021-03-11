الحبس النافذ ينتظر رئيس جمعية الشباب الملكي

الحبس النافذ ينتظر رئيس جمعية الشباب الملكي
صورة: و.م.ع
الخميس 11 مارس 2021 - 19:15

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، حكما يقضي بإدانة حمودة الدالي، رئيس جمعية الشباب الملكي، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم.

يشار إلى أن الحكم النافذ في حق رئيس جمعية الشباب الملكي جاء على خلفية متابعته في قضية “إهانة هيئة منظمة والقذف في حق القضاة”.

إهانة هيئة منظمة القذف في حق القضاة حمودة الدالي رئيس جمعية الشباب الملكي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 19:19

    هاد العياشة كلشي بغاو اهينوه و كلشي بغاو يركبوا عليه

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الخميس 11 مارس 2021 - 19:20

    والله القضاء تا حنين، هذاك لازمه 3. سنوات على الأقل. كان يستغل اسم الملك في نصبه.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rahmouni
    الخميس 11 مارس 2021 - 20:29

    العدل اساس الملك.القصاء هو وجه الدولة ومن يتطاول عليه فجزاؤه واضح.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خرايف جحا
    الخميس 11 مارس 2021 - 20:31

    رئيس لايتقن حتى الدارجة وسموه رئيس الشباب الملكي يتقن التهريج .كان الأجدر له مكان للحلقة في مسجد جامع لفنى …….

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
فرحة ختان تنتهي بمأساة
الخميس 11 مارس 2021 - 13:04 19

فرحة ختان تنتهي بمأساة

صوت وصورة
نصائح لحفظ صحة الكلي
الخميس 11 مارس 2021 - 11:59 8

نصائح لحفظ صحة الكلي

صوت وصورة
كفاح ماما مليكة
الخميس 11 مارس 2021 - 01:06 4

كفاح ماما مليكة

صوت وصورة
محاضرة دولية حول السكر
الخميس 11 مارس 2021 - 00:06

محاضرة دولية حول السكر

صوت وصورة
قصة المتسولة الغنية
الأربعاء 10 مارس 2021 - 15:58 62

قصة المتسولة الغنية

صوت وصورة
هدية من الفنان الحضري
الأربعاء 10 مارس 2021 - 13:59 2

هدية من الفنان الحضري