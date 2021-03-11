الحبس النافذ ينتظر رئيس جمعية الشباب الملكي
هسبريس من الرباط
الخميس 11 مارس 2021 - 19:15
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، حكما يقضي بإدانة حمودة الدالي، رئيس جمعية الشباب الملكي، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم.
يشار إلى أن الحكم النافذ في حق رئيس جمعية الشباب الملكي جاء على خلفية متابعته في قضية “إهانة هيئة منظمة والقذف في حق القضاة”.
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هاد العياشة كلشي بغاو اهينوه و كلشي بغاو يركبوا عليه
والله القضاء تا حنين، هذاك لازمه 3. سنوات على الأقل. كان يستغل اسم الملك في نصبه.
العدل اساس الملك.القصاء هو وجه الدولة ومن يتطاول عليه فجزاؤه واضح.
رئيس لايتقن حتى الدارجة وسموه رئيس الشباب الملكي يتقن التهريج .كان الأجدر له مكان للحلقة في مسجد جامع لفنى …….