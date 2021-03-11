الحبس النافذ ينتظر رئيس جمعية الشباب الملكي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، حكما يقضي بإدانة حمودة الدالي، رئيس جمعية الشباب الملكي، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم.

يشار إلى أن الحكم النافذ في حق رئيس جمعية الشباب الملكي جاء على خلفية متابعته في قضية “إهانة هيئة منظمة والقذف في حق القضاة”.