"الحماية الاجتماعية" تجر العثماني إلى "النواب"

يشكل موضوع “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية” محور الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب يوم 10 ماي المقبل.

وجاء في بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مكتب المجلس أمس الاثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، أن المجلس حدد الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة المقررة يوم الإثنين 10 ماي في موضوع “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكتب المجلس حدد أيضا جلسة الإثنين 3 ماي المقبل في قطاعات الخارجية والتجهيز والطاقة والمعادن والسياحة.