"الشارقة للتكريم" يحتفي بعطاءات حسناء داود

"الشارقة للتكريم" يحتفي بعطاءات حسناء داود
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:19

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة عن إطلاق فعاليات “ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي” في المغرب؛ في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وقال رئيس الدائرة، عبد الله بن محمد العويس، إن الملتقى سيستهل فعالياته في المغرب بتكريم الأديبة حسناء داود.

كما ذكر أن داود “تتوفر على مبادرات واهتمامات كباحثة ومحافظة للمكتبة الداودية والتاريخ الحديث والمعاصر لمدينة تطوان، بشكل خاص، وتاريخ المغرب بشكل عام”.

وأشار العويس الى أن هذا الملتقى التكريمي يأتي بمبادرة من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة.

ويتضمن الموعد تنظيم ندوة للمحتفى بها، يدعى لها الأدباء والإعلاميون والمهتمون بالشأن الثقافي العربي، وتشارك فيها كوكبة من الفاعلين بالحقل الثقافي، إضافة إلى إعادة طباعة مؤلفات المكرمة ومنحها شهادة تقدير.

واعتبر العويس أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يمثل “استمرارا لمتوالية العطاء الثقافي لإمارة الشارقة التي نالت عدة ألقاب ثقافية، منها عاصمة الثقافة العربية، وعاصمة الثقافة الإسلامية وعاصمة عالمية للكتاب”.

الثقافة المغربية ثقافة الاعتراف حسناء داود ملتقى الشارقة

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