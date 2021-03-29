الصافي: المؤرخون يغيبون عن السينما .. والتلفزيون يحتاج إدارة فنية

تحدث علي الصافي، مخرج مغربي، عن شريطه الوثائقي “الباب السابع” الذي يغوص عبره في عوالم الراحل أحمد البوعناني، المصنف ضمن رواد السينما المغربية، بقوله: “الشريط يطرح الأسئلة أكثر من تقديم الأجوبة، ما يجسد جوهر السينما بالنسبة إلي؛ لأنها تمنح المشاهد خطابا جاهزاً، وإنما تحاول حكي قصة تتضمن تساؤلات كثيرة بشأن الحياة والإنسان والواقع والخيال”.

وأضاف الصافي، ضمن الموعد الأسبوعي لبرنامج “FBM ـ المواجهة” للإعلامي المغربي البارز بلال مرميد، أن “الإشكال يكمن في غياب مؤرخين للسينما بالمغرب، ما يفسر غياب المادة الخام حول تاريخ السينما والفن، حيث لا يمكن التأسيس لمعالم السينما أو الفن دون استحضار اشتغالات المؤرخين في المجال”.

وأوضح المخرج المغربي أن “فيلم “دموع الشيخات” تأخر عرضه بالقنوات التلفزيونية المغربية؛ ذلك أن الإنتاج حصل سنة 2003، ولم يُعرض بالتلفزيون حتى انقضت الكثير من السنوات”، موردا أن “الفيلم الوثائقي الأخير “قبل زحف الظلام” تطلب إنجازه قرابة عشر سنوات”، في إشارة إلى النفس الطويل الذي تتطلبه العملية الإبداعية الوثائقية، مشددا على أن “التمارين الأولى بالمعاهد السينمائية الكبرى تتمحور حول كتابة الفيلم الوثائقي حتى يتمكن كل طالب من أسلوبه الخاص في الكتابة السينمائية”.

وبخصوص التجارب التلفزيونية، استدرك الصافي بالقول: “كانت لدي تجربة مفاجئة بالتلفزيون المغربي لما اتصل بي فيصل العرايشي (المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) قصد تولي منصب الإدارة الفنية، ولم أستطع رفض الطلب، لأنني أمضيت سنتين آنذاك ببركان رفقة الوالدة رحمها الله، أشاهد برفقتها الأعمال التلفزيونية بصفة يومية”.

وأكد الفاعل الفني نفسه أن دوافع المشاركة تمثلت في إحداث التغيير على أرض الواقع، ثم أردف: “كل قطاع إنتاجي بالتلفزيون ينبغي أن يتألف من مدير فني”.

وبشأن قلة ظهوره الإعلامي بالمغرب، تابع: “أظن أن الخروج الإعلامي يقترن بالإضافة النوعية، لكن الإعلام الأجنبي يتابع ويفكك الأعمال السينمائية التي أنجزها، بينما يغيب ذلك بالمغرب”.

واستطرد: “لا يمكن تطوير السينما دون تحسين قدراتنا الفنية، من خلال إعداد تصورات خاصة بالعالم الذي نريد العيش فيه؛ ما يستدعي ضرورة التركيز على التكوين والتعليم الذي يعد أساس المجتمع”، خاتما بأنه شارك في ورشات مجانية لتكوين كثير من الشباب المخرجين المعروفين، ولا يرفض دعوات المشاركة في التكوينات أو تقديم الدروس بالمجان.