الصحافي الراضي يطالب بإحضاره إلى المحكمة

الصحافي الراضي يطالب بإحضاره إلى المحكمة
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 18:19

رفض الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وعبر الصحافي، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء، عن رفضه إجراء محاكمة عن بعد، ملتمسا من الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي الانسحاب وعدم استكمال أطوار الجلسة التي جرت باعتماد تقنية الفيديو.

وأكد الراضي، في كلمته، أنه كان ينتظر إجراء محاكمة حضورية، ونقله من السجن صوب قاعة محكمة الجنايات بالدار البيضاء؛ وهو ما دفعه إلى إعلان انسحابه من الجلسة.

وبررت النيابة العامة، ممثلة في نائب الوكيل العام، عدم إحضار الراضي من السجن صوب المحكمة بالإجراءات المتعلقة بوباء “كورونا”.

وشهدت هذه الجلسة انتفاضة دفاع الصحافي عمر الراضي وعماد استيتو على قرار المحاكمة عن بعد، حيث اعتبر النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو أن إجراء المحاكمة عن بعد يخالف المسطرة الجنائية، مشددا على وجوب إجرائها حضورية.

كما شدد المحامي ميلود قنديل، الذي يشغل منسقا لهيئة الدفاع عن الصحافي الراضي، على أن دفاع موكله لم يتم إشعاره بإجراء المحاكمة عن بعد كما دأبت على ذلك العادة.

ومباشرة بعد الجلسة، صدحت حناجر عدد من الحقوقيين وأفراد أسرة الراضي، أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، بشعارات مطالبة بالإفراج عنه.

وندد أعضاء اللجنة المحلية للدار البيضاء من أجل حرية وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير باستمرار اعتقال الصحافي المذكور، مشددين على أن حرية التعبير ليست جريمة.

ورفع المحتجون شعارات تنديدية باستمرار اعتقال الصحافي الراضي، معتبرين أن اعتقاله يرجع إلى مواقفه وآرائه السياسية التي يعبر عنها.

وينتظر أن تبت المحكمة، مساء اليوم الثلاثاء، في ملتمسات السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحافي الراضي الذي لا يزال يدخل في إضرابه عن الطعام؛ فيما جرى تأخير الملف إلى غاية 18 ماي المقبل.

الدار البيضاء عمر الراضي محاكمة عن بعد محكمة الاستئناف

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‫تعليقات الزوار

6
  • العنف تجاه الرجل
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 18:31

    معتقل منذ سنة بدون ادلة ، فقط باتهام لفظي،
    هي تتدوز رمضان مع وليديها بخير وعلى خير وهو مكرفس في الحبس

    14
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  • Ayoub
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 18:36

    لوهلة ظننت ان القضية تتعلق بالمديع السابق الراضي الليلي الذي هو الآن في كنف فرنسا

    -5
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  • مهتم جدا
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 18:40

    سيروا تكمشوا وخليوا القضاء ينقي لبلاد من الفساد

    -16
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  • stop
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 18:45

    دنيا بطمة تحكمات بسنة نافذة سجنا في الإبتدائي والإستئناف ومادوزاتش ساعة حبس وليوم لاحت تصاور بعد عملية تجميل.
    الراضي لي فضح سرقة أراضي الشعب من طرف “خدام الدولة” مقابل 350 درهم للمتر بالرباط فشادينو لأنه تيوري للشعب من يسرق ومن يرتشي .تحية لاستيتو والريسوني ومنجب وجميع المناضلين

    21
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  • عبدالله
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 18:51

    اش جاب حرية التعبير مع تهمة …….
    واجه المشتكية بدون لف و لا دوران

    -9
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  • mrani
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 18:56

    لا براءة للخونة ومن حرية تخربيق نلتمس من النيابة العامة تطبيق القانون.

    -4
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