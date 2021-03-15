العطلة المدرسية تنعش قطاع السياحة في الشمال

أنعشت العطلة المدرسية مدن عمالة المضيق الفنيدق وحركت عجلة الاقتصاد التي أصابتها تداعيات جائحة كورونا، وذلك عقب توافد مئات الزوار على مارتيل والنواحي لقضاء العطلة الربيعية بين أحضان المدن الساحلية شمال المملكة.
حسن الفيلالي، فاعل جمعوي، قال إنه على غير عادتها في مثل هذه الفترة من كل سنة، عرفت مارتيل خلال العطلة المدرسية البينية الربيعية توافدا كبيرا من لدن الزوار الذين حجوا إليها من جميع ربوع المملكة، مشيرا إلى أن غالبيتهم ممن يملكون سكنا ثانويا بالمدينة ونواحيها.
ووصف الفيلالي هذا الإقبال، في تصريح لجريدة هسبريس، بـ”الكبير”، الذي أنعش الحركة الاقتصادية التي تضررت بسبب تداعيات كورونا واحتكام التنقل بين المدن إلى رخصة استثنائية، معتبرا هذه المناسبة فرصة لتغيير أجواء الروتين المنزلي والمهني والترويح عن النفس.
وأضاف الفاعل الجمعوي أن قدوم السياح المحليين وزوار المدينة أثلج الصدور وخفف الكثير من العبء الاقتصادي الذي تكبده أرباب المقاهي والمطاعم خلال سنة كاملة من الكساد، مستبشرا بموسم اصطياف استثنائي يعيد إلى واجهة الشمال وهجها البراق.
ويشهد كورنيش مدينتي المضيق ومارتيل حركة دؤوبة وسط أجواء سعادة غامرة بعدما حج إليهما المئات من السياح، الشيء الذي من شأنه التخفيف من وطأة الكساد الذي عرفه “عام كورونا”.
الله يحفظ والسلام. اللهم ارفع عنا هذا الوباء..
يك كين الطوارئ الصحية ولا غير على صحاب السيارات
العطلة تنعش السياحة في الشمال
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الضحك على الذقون واش كاينا شي خدمة ولا غير الهضرة
عن اية عطلة تتحدثون و الحكومة تفرض رخصة التنقل؟ الغريب انك إذا سافرت في الحافلة مع 50 شخصا غريبا لن يسألك أحد عن الرخصة و إذا سافرت وحدك في سيارتك ولا تشكل اي خطر على اي شخص عندها يقومون باعتراض سيارتك و طلب رخصة التنقل؟ أصبحت هذه الرخصة سيلة لابتزاز المواطنين و سلبهم اموالهم بدون وجه حق. مغرب يمشي بالمقلوب و حكومة اختلط عليها اليمين مع اليسار. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم