العطلة المدرسية تنعش قطاع السياحة في الشمال

أنعشت العطلة المدرسية مدن عمالة المضيق الفنيدق وحركت عجلة الاقتصاد التي أصابتها تداعيات جائحة كورونا، وذلك عقب توافد مئات الزوار على مارتيل والنواحي لقضاء العطلة الربيعية بين أحضان المدن الساحلية شمال المملكة.

حسن الفيلالي، فاعل جمعوي، قال إنه على غير عادتها في مثل هذه الفترة من كل سنة، عرفت مارتيل خلال العطلة المدرسية البينية الربيعية توافدا كبيرا من لدن الزوار الذين حجوا إليها من جميع ربوع المملكة، مشيرا إلى أن غالبيتهم ممن يملكون سكنا ثانويا بالمدينة ونواحيها.

ووصف الفيلالي هذا الإقبال، في تصريح لجريدة هسبريس، بـ”الكبير”، الذي أنعش الحركة الاقتصادية التي تضررت بسبب تداعيات كورونا واحتكام التنقل بين المدن إلى رخصة استثنائية، معتبرا هذه المناسبة فرصة لتغيير أجواء الروتين المنزلي والمهني والترويح عن النفس.

وأضاف الفاعل الجمعوي أن قدوم السياح المحليين وزوار المدينة أثلج الصدور وخفف الكثير من العبء الاقتصادي الذي تكبده أرباب المقاهي والمطاعم خلال سنة كاملة من الكساد، مستبشرا بموسم اصطياف استثنائي يعيد إلى واجهة الشمال وهجها البراق.

ويشهد كورنيش مدينتي المضيق ومارتيل حركة دؤوبة وسط أجواء سعادة غامرة بعدما حج إليهما المئات من السياح، الشيء الذي من شأنه التخفيف من وطأة الكساد الذي عرفه “عام كورونا”.