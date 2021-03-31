العودة إلى اعتماد "توقيت غرينيتش" تثير نقاش الساعة الإضافية بالمغرب

نقطة فاصلة وضعها حلول شهر رمضان لاستمرار اعتماد التوقيت الصيفي بالمملكة؛ فبعد ما يقارب سنة من الاشتغال بنظامها، يعود المغاربة إلى توقيت غرينيتش، ملتمسين دوامه.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة أنه بحلول شهر رمضان، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، بتأخير ستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل القادم.
ويترقب المغاربة منذ مدة طويلة عودة المملكة إلى التوقيت العادي، خصوصا أمام تراكم المشاكل التي سببها النظام الجديد لفئات عديدة (تلاميذ – موظفين).
وبدا لافتا ترحيب المغاربة بالقرار، خصوصا بعد أن ظل مطلبا شعبيا على امتداد أشهر فصل الشتاء، الذي تدور فيه رحى الأنشطة الاقتصادية الصباحية تحت جنح الظلام.
شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، قال إن مشكل الساعة الإضافية مطروح منذ سنوات، رغم أن دراسات عديدة كشفت عدم جدواها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عبداتي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن رئاسة الحكومة تجاوزت مخرجات الدراسات واعتمدت مجددا القرار نفسه، مشيرا إلى أن الساعة الإضافية أضرت كثيرا بالتلاميذ والموظفين.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن الأضرار الاقتصادية للساعة بارزة، فضلا عن المشاكل الأمنية؛ “فالناس يخرجون صباحا في أجواء مظلمة قد تؤدي أحيانا إلى مشاكل وانفلاتات إجرامية”.
وأردف المتحدث أن “المنتدى يدعو إلى ضرورة فتح النقاش حول الساعة الإضافية ومراجعتها”، منبها إلى أن المغرب اشتغل على امتداد 50 سنة من الزمن بنظام غرينتش ولم تسجل أي مشاكل.
وسجل عبداتي أن الساعة الإضافية تؤدي كذلك إلى اضطرابات في النوم، ما يتسبب في مشاكل نفسية وصحية وسلوكية تبرز على مستوى معاملات الأفراد وتصرفاتهم.
وأكمل المتحدث لهسبريس صريحه قائلا: “يعتزم المنتدى مراسلة الحكومة من أجل الاحتفاظ بالتوقيت العادي بعد رمضان، كما ستعقد ندوات عديدة خلال الشهر القادم بهذا الخصوص”.
الرجوع إلى الساعة القانونية يعني هاد الساعة لي حنا فيها ماشي قانونية?
ماما فرنسا متبغيش .. غادي نبعدو عليها فالوقت و هدا لا يخدم مصالحها
مع الاسف لن يقوم المغرب بالغائها الا بعدما يقر الاتحاد الاوربي ذلك.
هذا هو شأن الدول المستضعفة
يجب الابقاء على الساعة العادية غرينيتش ،لقد سئمنا من هذه الساعة المشؤومة التي امرضت الاطفال و الشيوخ و حتى الشباب،الكل يعاني من الظغط و قلة النوم و أمراض القلب بسبب هذه الساعة المشؤومة…… حان الوقت لارجاع الساعة غرينيتش دائما
نقاشات عقيمة ما الفائدة منها؟ ….؟
لا حياة لمن تنادي
الحكومة لا تستمع للشعب… حيت غير زايد ناقص بالنسبة ليهم… رايكم لا يهمنا.
لا حياة لمن تنادي ،المسؤولون مأمورون و المواطنات و المواطنون مقهورون مظلومون ،فل ننتظر الفرج من الله فلعله قريب
هل اخذتم اذن من مامكم فرنسا وشركاتها التى تنهب جيوب المواطنين على هذا القرار
بما انها قانونية فلا داعي للرجوع الى الساعة اللاقانونية، يكفي هذا اللعب على الصحة النفسية للمغاربة. دائما المواطن متوجس لدرجة ابسط الحقوق جعلوها تبدو كأعتى المطالب، ليستغلوها في برنامجهم الإنتخابي
اذا كانت الساعة تعود لطبيعتها في شهر رمضان لاغير. غير يخليوها زايدة اشنو الفرق /راه من العار باش نشوفو عمال واطفال يمشيو للمدارس والمعامل قبل طلوع الفجر وفي ليل وبرد بقينا فيهم غير في رمضان الله يلعن الي مايحشم ماعمرنا شفنا هاد المصيبة ديال الساعة الزايدة تتبقى في طول العام الا مع هادا حزب النحس ديال الموافقين /
انطلاق من المقالات الإعلامية او الحكومية، كيما درتي ليها تلقاها ماصلحاش
• الرجوع الى التوقيت العادي، بمعنى هادي ماشي عادية
• الرجوع الى التوقيت القانوني يعني ان التوقيت الحالي غير قانوني
• الرجوع عن الساعة الإضافية بمعنى الزيادة من راس الحمق
والله ثم والله لن ترفع الساعة الاضافية ولن يعود المغرب الى توقيت غرينيتش الا ب ان تأذن فرنسا او يتخذ القرار من أعلى سلطة في البلد اما الحومة فلا تعتمدوا عليها في مثل هذه القرارات الجريئة المغضبة لأسيادهم المرتبطة أنشطتهم بأمهم فرنسا. حكومة تصريف الاعمال ليس إلا
هل تعلم ان المغرب يصدر الكهرباء للخارج و حقق اكتفاء ذاتي في الطاقة اذن علاش مرضينا ضد في الطبيعية الله يخد فيكم الحق
السلام عليكم للعودة إلى توقيت جرينتش يجب الضغط على الحكومة من طرف الشعب .
نحن تعودنا على الساعة الجديدة ،إذا كان الرجوع للقديمة فقط من اجل الشهر الفضيل فلا جدوى من ذلك نحن نصوم الان وليس لنا اي مشكل فالساعة ليست لعبة بين ايدي الحكومة تقدمها و تاخرها وقتما تشاء .استفتوا راي عامة الناس وكونوا عادلين في حكمكم.
بالنسبة لي لن أعيد التصويت على حزب العدالة والتنمية إن شاء الله بسبب مبادرتهم الظالمة في حق الشعب بإنزال قانون هذه الساعة الغير قانونيه.
ولن أصوت إلا على حزب يحمل في برنامجه إسقاط هذه الساعة و الرجوع إلى ساعة جرينتش.
الكل يعمل ان المغرب يقع على خط كرينوتتش. و لماذا نبقى ذائما نتخط في الأمر. إذا كانت هناك حجة واضحة لإقناع المواطنين علميا فمرحباً، والا فاتركو نا مع ساعة كرينوتتش…. مثل سكان كرينوتتش الإنكليزية.
نعم نلتمس دوامه…………………………………………………
اقسم بالله إلى مرضانا زيد نقص غير خليها في مره ولاحيدوها في مره الله ياخد الحق فيكم
النهار اللي ما تبقاش رونو فالمغرب عاد نطالبو توقيت جرينتش
حتى الأضواء ماكيناش. كل الدول كاتزيد بساعة في فصل الصيف. نحن نضيفها في الشتاء. لاحول ولاقوة إلا بالله.
ليس فيه توقيت غرينتش فيه توقيت الصيفي وتوقيت شتوي ابس ومهما المغرب يعتمد على التوقيت الجديد فاًنه توقيت مناسب وجيد جماله لو يستمر حتى في رمضان .
سلام. المرجو من المسؤولين اعتماد توقيت جرينتش طول السنة والله بالغ أمره.
تهمهم فرنسا اكتر من الشعب المغربي
الشيء الذي لم استوعبه من التغيير في الساعة .هو ما الفرق بينها في رمضان وفي الأيام الأخرى من السنة.
شعب غلباتو ساعة
شعب غلبو حزام الأمان
شعب غلباتو كمامة
.
.
.
شعب كسول
الساعة الاضافية فرضت من النستعمر الفرنسي من خلال معامل صنع السيارات ولن يجدي نفعا غضب المغاربة فلن يستمع اليهم احد ولا تنسوا ان الساعة الاضافية فرضت في آخر ساعة بعدما كانت ستسحب .
عيينا مانفسرو ليكم بلي هاد الساعة الزايدا لي تسببات غير فالامراض نفسية والاكتءاب ومافيها لااقتصاد فالطاقة ولا والو غير الكريساج والضو ء كنشعلوه فالصباح بكري فعوض المساء فينا هو هاد الاقتصاد …عمري ماشفت بحال هاد الحكومة المتعنتة لي صممات على تغيير الساعة البيولوجية الى ساعة فالجحيم.
للأسف شكون داها فيك زاءد ساعة ناقص ساعة المهم فرنسا تبقى على خاطرها
ليس توقيت غرينيتش اسمه التوقيت الصيفي او توقيت الشتوي اما عن التوقيت الجديد اللذي اعتمده المغرب في السنوات الاخيرة فانه جيد ومناسب للجميع اللذين يحبون النوم حتى الظهر هم متشاىًمون من هذا التوقيت يريت يستمر حتى في رمضان
لقد ثبت لدى الجميع أن إضافة ساعة على توقيت كرينيتش لا فائدة منها. وثبت أيضا ان المواطنين غير راضين عن هذا التغيير. ولا أدري لماذا تتشبث حكومتنا بهذا التذبذب المضر بنفسية كل المغاربة. ثم إذا كان توقيت كرينيتش هو القانوني في المغرب، فلماذا تصر الحكومة على العودة إلى توقيت غير قانوني؟ ولماذا يستجيب المواطن لهذا التغيير رغم عدم قانونيته؟ واجبنا احترام القانون، وتوقيت كرينيتش هو القانوني، فعلينا التمسك به كمواطنين يحترمون القانون.
التعنت في الإبقاء على الساعة الانتقامية تعد من اكبر الجراءم المتعددة التي ارتكبت في حق هذا الشعب البءيس ومثال حي لمصادرة ارادته واهانته واحتقاره !!
كيف تريدون من الشعب ان يتبعون القانون و انتم تخرجون على القانون منذ ثلاث سنوات وبعترافكم في كل سنة تلتزمون شهر 1 فقط بالقانون و11 الأشهر خارجين على القانون حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الى يوم الدين
أقسم بالله أنني صوتت مرتين للعدالة و التنمية، و هذه أنا من المقاطعين للإنتخابات بصفة عامة لأن الحكومة مأمورة و تتخذ قرارات لا شعبية تؤثر سلبا على حياتنا اليومية من زيادة الساعة إلى الزيادة في المحروقات و عدم القدرة على محاربة الفساد، لا أحد من المسؤولين الحكوميين استطاع أن يجد تبرير واحد مقنع، ماما فرنسا ها العار قوليلهم ينقصو الساعة راهم كيعرفو غير يزيدو
من بين الانغكاسات السلبية للتوقيت المصباحي كون التلاميذ الصغار بنهون الدراسة على الساعة السابعة و لا يصلون الى منازلهم الا عند قرب الثامنة فلا يتمكنون من الالتحاق بالاندية الرياضية فتوقفوا عن ممارسة الرياضة(الحديث عن فترة ما قبل كورونا).
التوقيت يتطلب نقاشا عموميا مع الاستعانة بدراسات ميدانية و اختصاصيين في الدورات الهرمونية للطفل و البالغ كذلك
شكرا هسبريس على اثارة الموضوع
لا اعترف بساعة الحكومة دائما كرينتش. ولن اغيرها
الرجوع إلى الساعة الأصلية قرار يتطلب التمتع بالسيادة الوطنية كاملة، وهذا ما يفتقده هذا البلد بفعل خنوع مسؤوليه وحكامه نتيجة انعدام وطنيتهم الحقيقية.
فقط نصيحة مادام أن الحكومة لا تنصت لمواطنيها : ما تشوش راسك بالساعة الجديدة ما دام انت غير معني بها ، اذا لم يكن لديك اولاد في المدرسة ، وتشتغل في اعمال حرة ، فلا تبالي
كنشوف ناس العروبية والله حتى مهنيين من هذا المرض ديال الساعة الاضافية ، حشومة كع ، ما كاينة حتى في شي حكومة ان 90% ديال الشعب يريدون التوقيت العادي بينما الحكومة تتعنت ضدرغبة مواطنيها ، خبتي وخسرتي يا حكومة الاسفلت هههه
Ne soyez pas paresseux se réveille tôt c gagner de l or
الدخول والخروج في استعمال الوقت هذه العودة الى الساعة القانونية اما ان السعة المضافة حرام لا يجوز الصوم بالتوقيت الصيفي أو أنها توضع على مقاس فئة في المجتمع تضع الساعة على هواها ولمصلحتها فقط لا تعير الإهتمام للتلاميذ الذين يستيقضون للدراسة قبل الفجر
دابا بغينا غير نعرفو علاش هاد الرجوع للساعة القديمة فقط في رمضان؟
واش زعما الناس ماغاديش يقدرو يصومو ولا غادي تزداد ساعات الصوم
راه ساعات الصوم هي هي لاتتبدل
واش الجزائر وتونس اقرب الجيران لنا راه منذ استقلال بلدانهم وهم يعملون بساعة غرينيتش +1 واش جات ليهوم شي مرة فكرة نقص ساعة في رمضان ؟
ومادام انكم قررتوا العمل بهاته الساعة إذا فاعملوا بها طوال السنة حتى في رمضان ولا تمرضوا الشعب بهاته الزيادة والنقصان كل مرة في السنة
راه المواطن كان شبه ناسي الساعة القديمة وانتم كل مرة ترجعونا الى نفس المشكل والنقاش العقيم
راه فضيحة هادي يبين مدى غباء الحكومة والمسؤولين عديمي الكفاءة ديال البيجيدي اخوان النفاق والشقاق.
حكومة فاشلة بكل المقاييس لا تعرف اتخاذ الا القرارات المتعجرفة السخيفة