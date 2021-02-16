الغموض يلف انتحار "فراش" في مدينة وزان‎

الغموض يلف انتحار "فراش" في مدينة وزان‎
صورة: أرشيف
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:20

وضع شاب في عقده الثالث حدا حياته، مساء الثلاثاء، بحي الملاح في مدينة وزان، بعدما عمد إلى لف حبل حول عنقه ووصله إلى علو شاهق، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الثلاثيني كان يواظب قيد حياته على مزاولة نشاط تجاري غير نظامي (فراش) بالشارع الرئيس للمدينة.

الواقعة استنفرت المصالح الأمنية، التي حلت بمكان الحادث من أجل جمع المعطيات والشهادات التي ستفيد في التحقيق.

بالموازاة مع نقل جثة الهالك إلى مستودع الجثامين، فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد دوافع وملابسات الحادث المميت.

انتحار شاب شنقا وزان

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