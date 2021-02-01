المؤشرات القطاعية تقوي الأداء السنوي للبورصة‎

المؤشرات القطاعية تقوي الأداء السنوي للبورصة‎
صورة : أرشيف
الإثنين 1 فبراير 2021 - 06:34

أشارت مذكرة المؤشرات الأسبوعية التي يصدرها بنك المغرب إلى ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 1.6 في المائة، ما رفع أداءه السنوي إلى 3.6 في المائة.

ويعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى زيادات المؤشرات القطاعية لـ”البناء ومواد البناء” و”الاتصالات” بنسبة 2.3 في المائة لكل منهما، و”الأبناك” بنسبة 1.4 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع إلى 708.4 ملايين درهم، مقابل 604.4 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 134.8 ملايين درهم، مقابل 113.6 ملايين درهم الأسبوع الذي سبقه.

بنك المغرب بورصة الدار البيضاء مؤشر مازي

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