المدرب فاخر يتوصل بـ250 مليون سنتيم من الرجاء

المدرب فاخر يتوصل بـ250 مليون سنتيم من الرجاء
صورة: أرشيف
السبت 27 مارس 2021 - 18:30

توصل الإطار الوطني امحمد فاخر بالدفعة الأولى من مستحقاته العالقة في ذمة فريقه “الأم” الرجاء الرياضي، مستفيدا من المنحة التي توصل بها “النسور” من الكونفدرالية الإفريقية بعد بلوغهم دور المجموعات من مسابقة كأس “الكاف”.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن فاخر توصل بـ250 مليون سنتيم من المستحقات التي يدين له بها الرجاء الرياضي في نزاعه معه، والتي وصل بشأنها الطرفان إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”.

ووفق المصادر نفسها، فإن مبلغ 250 مليون سنتيم الذي توصل به فاخر يُعتبر بمثابة الدفعة الأولى من إجمالي مستحقاته في ذمة “الفريق الأخضر” البالغة 520 مليون سنتيم، حيث سيكون على الأخير بلوغ الأدوار المقبلة من كأس الكونفدرالية الإفريقية من أجل تسديد الدفعة المتبقية البالغة 270 مليون سنتيم، علما أن هذا النزاع يعود إلى فترة الرئيس الأسبق سعيد حسبان.

من جانبه، تنازل الإطار الوطني فتحي جمال على مستحقاته المالية العالقة بذمة نادي الرجاء الرياضي المقدرة بـ75 مليون سنتيم، في خطوة حظيت بإشادة كبيرة من الجماهير الخضراء.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي يمر بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراكم الديون منذ عهد الرئيس محمد بودريقة وبعده سعيد حسبان وجواد الزيات، تفاقمت في عهد المكتب المسير الحالي برئاسة رشيد الأندلسي.

الرجاء الرياضي المستحقات المنحة امحمد فاخر

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‫تعليقات الزوار

23
  • محمد الرياضي
    السبت 27 مارس 2021 - 18:34

    أحسن مهنة هي يكون الانسان مدربا ويعرف أين توكل الكتف .

    61
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  • وجدي
    السبت 27 مارس 2021 - 18:38

    المدرب فاخر لا يفرط في سنتيم واحد من المستحقات المتأخرة في ذمة الفرق التي دربها.يلجأ إلى الفيفا للتظلم بكل سهولة.ولكني أتساءل هل تنفع كل هذه الأموال الإنسان وهو في أرذل العمر.

    33
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  • رجاوي قديم
    السبت 27 مارس 2021 - 18:38

    عدرا ايتها الرجاء
    غدر بك القريب وابن الدار
    قبل الغريب الله ياخد فيهم
    الحق الكثير منهم كانوا نكرة
    والرجاء العالمي اعطاهم اسم
    في عالم المستديرة

    16
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  • رضوان
    السبت 27 مارس 2021 - 18:41

    السؤال المطروح واش هذا المبلغ فيه شي ضرائب ولى حلال طيب .

    20
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  • baja
    السبت 27 مارس 2021 - 18:42

    250 مليون .وتيتشكاو معندهمش.استاد مسكين تيطلب غير حقو فالترسيم ماشي حتى الزيادة فديك 2 ريال تيقصي الخليع بالترهيب. والله العظيم راه عار وعيب .بناقص من هاد كورة.250 مليون غير كريدي والحماق هادا

    8
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  • غيور
    السبت 27 مارس 2021 - 18:42

    ما هكذا تسير الفرق الكبيرة
    انا مغربي احب كرة القدم لقد آلمني ما وصلت إليه الرجاء البيضاوي و آلمني كون النزيف لم يتوقف بعد فالرجاء تستحق أحسن من هؤلاء المسيرين الذين يتهافتون على المناصب كما يتهافت السياسيون على البرلمان
    كفانا سوء تسيير و تدبير اتركوا المجال للأكفاء إذا كنتم تحبون الرياضة ابتعدوا أيها الانتهازيون و اتركوا أصحاب التخصص يعملون
    اجعلوا من فرقنا الوطنية فرق تنافسية فرق لها مكاتب متخصصة
    حان وقت التغيير و البقاء للأصلح
    محب و غيور على كرة القدم المغربية

    7
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  • مراد
    السبت 27 مارس 2021 - 18:45

    واسي فخير واش نتا مكتشبعش وتنازل غير شوية ناس راه مكملين

    13
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  • عبدالسلام
    السبت 27 مارس 2021 - 18:47

    سعداتوا.شد الثمن ديال قيمة جوج ديور من شيء تافة اللذي لا يهمنا في شيء وكاين مسكين لي مالقا حتى باش إخلص الكراء ديال الشقة لي مافيها حتى فين تحرك

    21
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  • سعيد الدكالي
    السبت 27 مارس 2021 - 18:50

    عيب وعار على هذا الشخص أهذا رجاوي حشا لله أن يكون رجاوي همه الوحيد الفلوس واش هذا بوجو يبانفي التلفزة ووسائل الاعلام بكل سنطيحة حشمت من راسي والله.

    -3
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  • mhamd
    السبت 27 مارس 2021 - 18:52

    لفلوس غير كتشير مكاين غير 100مليون 200مليون انا خدام من1995الى يومنا هدا والله معندي فرسمالى حتى 500درهم ولكن الحمدلله والشكر لله القناعة هية نجاح الحياة السعيدة من يتوكل على الله يرزقه من حيت لا يحتسيب

    27
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  • استثمار
    السبت 27 مارس 2021 - 18:57

    الإنسان هو الذي يعرف كيف يستثمر أمواله…. بما انه سمح لفريقه في 75 مليون وهذا مبلغ ليس بالهين جمعه والتفريط فيه .

    0
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  • متابع
    السبت 27 مارس 2021 - 18:59

    ماذا يصنع هذا الفاخر كي يتقاضى هذا الاجر،هل هو عالم الذرة اما عالم الفيروسات ام ماذا،هذا آخر الزمان حيث المهن التافهة اصبح لها شأن عظيم.

    31
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  • dalo Said
    السبت 27 مارس 2021 - 19:04

    هل إدارة الضرائب على علم بهذه المبالغ!!!!!!!!!!!

    17
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  • حسن
    السبت 27 مارس 2021 - 19:09

    مبالغ ضخمة دون قدرت الفريق. يجب وضع سقف معقول و مقبول لأجرة المدربين

    12
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  • رأي
    السبت 27 مارس 2021 - 19:14

    فاخر انتهت صلاحيته كمدرب، أصبح يعيش من غرامات فسخ العقود و يقول أنه إبن الرجاء

    2
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  • stop
    السبت 27 مارس 2021 - 19:14

    فتحي جمال تيربح الملايين بلا مايدير والو كمستشار للقجع إضافة للمستشارين الأخرين:نيبت،زاكي،طاوسي،مقروف،الحداوي ،العجيب أن عددهم أكثر من مستشاري القصر

    3
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  • الضريبة
    السبت 27 مارس 2021 - 19:18

    يجب على المديرية العامة للضرائب ان تحصل على نصيبها.
    لا يعقل ان اخد انا اجرا هزيلا و تقتتطع منه الضريبة

    2
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  • عبدالرحمان
    السبت 27 مارس 2021 - 19:18

    درس قوي لرؤساء الفرق الراغبة في التعاقد مع مثل هاد الشخص. المال فقط ولاشيء آخر. مثل مصاص الدماء حتى الميت لايرحمه.

    1
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  • med
    السبت 27 مارس 2021 - 19:18

    تيقلو الضربة الصعيبة هي من أقرب المقربين واش دار الفريق الرجاء واش ربح معاه الملايير سؤال..
    وفي الاخير يجي الجمهور وينتاقد السلامي المدرب الكفأ اللي وصل الفريق إلى النهائي كاس العرب و ربح معه البطولة الوطنية ومازالت حظوظه في كأس الكونفدرالية ولولا سوء ملعب محمد الخامس بكثرة الامطار حولته إلى برك مائية لما تأهل الفريق الرجاوي إلى الدور الموالي

    2
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  • bimo
    السبت 27 مارس 2021 - 19:23

    سير قرا انت وانجح انت واسهر الليالي انت …. جيب باك + 3 أو باك + 5 أو باك + 7 أو باك + 12 أو باك + ………… عمرك تجمع حتى 10 ملايين حياتك كاملة من الخدمة ، هذا إلى خدمتي أصلا …. ها هو أمي لعب شوية في الدرب ومن بعد مع شي فريق أو 2 ثم أصبح مدربا يجمع الملايير من هذا الفريق وذاك … وكلها أموال الشعب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة .

    1
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  • تالف فهاد الدنيا
    السبت 27 مارس 2021 - 19:27

    ما يهمني شخصيا في الموضوع هو هل سيقوم هذا الشخص بدفع ضرائب على هذا المبلغ وباقي البالغ الآتية في الطريق؟!؟!؟

    1
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  • مغربي و افتخر
    السبت 27 مارس 2021 - 19:29

    250 مليون!!! الحماق هذا.. اش كيديرو لينا هاذ المدربين ولكوايرة بصفةعامة باش يخذو هاذ المبالغ الخيالة. والموظف المسكين يتعب ويشقى طول الشهر من أجل 5000 أو 7000 درهم في أحسن الأحوال، يسدد بها كراء المنزل و الأكل و الأدوية وووو…..

    1
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  • ملاحظ ملاحظ
    السبت 27 مارس 2021 - 19:29

    الرجل الذي يعرف من أين يؤكل الكتف
    وهنالك من يصفه بالشناق
    الشناق هو الوسيط في تجارة البهائم.
    إلا أنه هو شناق في الرياضة ويعرف انتهاز الفرص وكيف يمرر تعاقده مع الأندية.
    هذا كله احتراما للقانون المنظم لهذه الرياضة والتعاقدات

    0
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