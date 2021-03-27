المدرب فاخر يتوصل بـ250 مليون سنتيم من الرجاء

توصل الإطار الوطني امحمد فاخر بالدفعة الأولى من مستحقاته العالقة في ذمة فريقه “الأم” الرجاء الرياضي، مستفيدا من المنحة التي توصل بها “النسور” من الكونفدرالية الإفريقية بعد بلوغهم دور المجموعات من مسابقة كأس “الكاف”.
وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن فاخر توصل بـ250 مليون سنتيم من المستحقات التي يدين له بها الرجاء الرياضي في نزاعه معه، والتي وصل بشأنها الطرفان إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”.
ووفق المصادر نفسها، فإن مبلغ 250 مليون سنتيم الذي توصل به فاخر يُعتبر بمثابة الدفعة الأولى من إجمالي مستحقاته في ذمة “الفريق الأخضر” البالغة 520 مليون سنتيم، حيث سيكون على الأخير بلوغ الأدوار المقبلة من كأس الكونفدرالية الإفريقية من أجل تسديد الدفعة المتبقية البالغة 270 مليون سنتيم، علما أن هذا النزاع يعود إلى فترة الرئيس الأسبق سعيد حسبان.
من جانبه، تنازل الإطار الوطني فتحي جمال على مستحقاته المالية العالقة بذمة نادي الرجاء الرياضي المقدرة بـ75 مليون سنتيم، في خطوة حظيت بإشادة كبيرة من الجماهير الخضراء.
يشار إلى أن الرجاء الرياضي يمر بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراكم الديون منذ عهد الرئيس محمد بودريقة وبعده سعيد حسبان وجواد الزيات، تفاقمت في عهد المكتب المسير الحالي برئاسة رشيد الأندلسي.
أحسن مهنة هي يكون الانسان مدربا ويعرف أين توكل الكتف .
المدرب فاخر لا يفرط في سنتيم واحد من المستحقات المتأخرة في ذمة الفرق التي دربها.يلجأ إلى الفيفا للتظلم بكل سهولة.ولكني أتساءل هل تنفع كل هذه الأموال الإنسان وهو في أرذل العمر.
عدرا ايتها الرجاء
غدر بك القريب وابن الدار
قبل الغريب الله ياخد فيهم
الحق الكثير منهم كانوا نكرة
والرجاء العالمي اعطاهم اسم
في عالم المستديرة
السؤال المطروح واش هذا المبلغ فيه شي ضرائب ولى حلال طيب .
250 مليون .وتيتشكاو معندهمش.استاد مسكين تيطلب غير حقو فالترسيم ماشي حتى الزيادة فديك 2 ريال تيقصي الخليع بالترهيب. والله العظيم راه عار وعيب .بناقص من هاد كورة.250 مليون غير كريدي والحماق هادا
ما هكذا تسير الفرق الكبيرة
انا مغربي احب كرة القدم لقد آلمني ما وصلت إليه الرجاء البيضاوي و آلمني كون النزيف لم يتوقف بعد فالرجاء تستحق أحسن من هؤلاء المسيرين الذين يتهافتون على المناصب كما يتهافت السياسيون على البرلمان
كفانا سوء تسيير و تدبير اتركوا المجال للأكفاء إذا كنتم تحبون الرياضة ابتعدوا أيها الانتهازيون و اتركوا أصحاب التخصص يعملون
اجعلوا من فرقنا الوطنية فرق تنافسية فرق لها مكاتب متخصصة
حان وقت التغيير و البقاء للأصلح
محب و غيور على كرة القدم المغربية
واسي فخير واش نتا مكتشبعش وتنازل غير شوية ناس راه مكملين
سعداتوا.شد الثمن ديال قيمة جوج ديور من شيء تافة اللذي لا يهمنا في شيء وكاين مسكين لي مالقا حتى باش إخلص الكراء ديال الشقة لي مافيها حتى فين تحرك
عيب وعار على هذا الشخص أهذا رجاوي حشا لله أن يكون رجاوي همه الوحيد الفلوس واش هذا بوجو يبانفي التلفزة ووسائل الاعلام بكل سنطيحة حشمت من راسي والله.
لفلوس غير كتشير مكاين غير 100مليون 200مليون انا خدام من1995الى يومنا هدا والله معندي فرسمالى حتى 500درهم ولكن الحمدلله والشكر لله القناعة هية نجاح الحياة السعيدة من يتوكل على الله يرزقه من حيت لا يحتسيب
الإنسان هو الذي يعرف كيف يستثمر أمواله…. بما انه سمح لفريقه في 75 مليون وهذا مبلغ ليس بالهين جمعه والتفريط فيه .
ماذا يصنع هذا الفاخر كي يتقاضى هذا الاجر،هل هو عالم الذرة اما عالم الفيروسات ام ماذا،هذا آخر الزمان حيث المهن التافهة اصبح لها شأن عظيم.
هل إدارة الضرائب على علم بهذه المبالغ!!!!!!!!!!!
مبالغ ضخمة دون قدرت الفريق. يجب وضع سقف معقول و مقبول لأجرة المدربين
فاخر انتهت صلاحيته كمدرب، أصبح يعيش من غرامات فسخ العقود و يقول أنه إبن الرجاء
فتحي جمال تيربح الملايين بلا مايدير والو كمستشار للقجع إضافة للمستشارين الأخرين:نيبت،زاكي،طاوسي،مقروف،الحداوي ،العجيب أن عددهم أكثر من مستشاري القصر
يجب على المديرية العامة للضرائب ان تحصل على نصيبها.
لا يعقل ان اخد انا اجرا هزيلا و تقتتطع منه الضريبة
درس قوي لرؤساء الفرق الراغبة في التعاقد مع مثل هاد الشخص. المال فقط ولاشيء آخر. مثل مصاص الدماء حتى الميت لايرحمه.
تيقلو الضربة الصعيبة هي من أقرب المقربين واش دار الفريق الرجاء واش ربح معاه الملايير سؤال..
وفي الاخير يجي الجمهور وينتاقد السلامي المدرب الكفأ اللي وصل الفريق إلى النهائي كاس العرب و ربح معه البطولة الوطنية ومازالت حظوظه في كأس الكونفدرالية ولولا سوء ملعب محمد الخامس بكثرة الامطار حولته إلى برك مائية لما تأهل الفريق الرجاوي إلى الدور الموالي
سير قرا انت وانجح انت واسهر الليالي انت …. جيب باك + 3 أو باك + 5 أو باك + 7 أو باك + 12 أو باك + ………… عمرك تجمع حتى 10 ملايين حياتك كاملة من الخدمة ، هذا إلى خدمتي أصلا …. ها هو أمي لعب شوية في الدرب ومن بعد مع شي فريق أو 2 ثم أصبح مدربا يجمع الملايير من هذا الفريق وذاك … وكلها أموال الشعب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة .
ما يهمني شخصيا في الموضوع هو هل سيقوم هذا الشخص بدفع ضرائب على هذا المبلغ وباقي البالغ الآتية في الطريق؟!؟!؟
250 مليون!!! الحماق هذا.. اش كيديرو لينا هاذ المدربين ولكوايرة بصفةعامة باش يخذو هاذ المبالغ الخيالة. والموظف المسكين يتعب ويشقى طول الشهر من أجل 5000 أو 7000 درهم في أحسن الأحوال، يسدد بها كراء المنزل و الأكل و الأدوية وووو…..
الرجل الذي يعرف من أين يؤكل الكتف
وهنالك من يصفه بالشناق
الشناق هو الوسيط في تجارة البهائم.
إلا أنه هو شناق في الرياضة ويعرف انتهاز الفرص وكيف يمرر تعاقده مع الأندية.
هذا كله احتراما للقانون المنظم لهذه الرياضة والتعاقدات