المدرب فاخر يتوصل بـ250 مليون سنتيم من الرجاء

توصل الإطار الوطني امحمد فاخر بالدفعة الأولى من مستحقاته العالقة في ذمة فريقه “الأم” الرجاء الرياضي، مستفيدا من المنحة التي توصل بها “النسور” من الكونفدرالية الإفريقية بعد بلوغهم دور المجموعات من مسابقة كأس “الكاف”.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن فاخر توصل بـ250 مليون سنتيم من المستحقات التي يدين له بها الرجاء الرياضي في نزاعه معه، والتي وصل بشأنها الطرفان إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”.

ووفق المصادر نفسها، فإن مبلغ 250 مليون سنتيم الذي توصل به فاخر يُعتبر بمثابة الدفعة الأولى من إجمالي مستحقاته في ذمة “الفريق الأخضر” البالغة 520 مليون سنتيم، حيث سيكون على الأخير بلوغ الأدوار المقبلة من كأس الكونفدرالية الإفريقية من أجل تسديد الدفعة المتبقية البالغة 270 مليون سنتيم، علما أن هذا النزاع يعود إلى فترة الرئيس الأسبق سعيد حسبان.

من جانبه، تنازل الإطار الوطني فتحي جمال على مستحقاته المالية العالقة بذمة نادي الرجاء الرياضي المقدرة بـ75 مليون سنتيم، في خطوة حظيت بإشادة كبيرة من الجماهير الخضراء.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي يمر بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراكم الديون منذ عهد الرئيس محمد بودريقة وبعده سعيد حسبان وجواد الزيات، تفاقمت في عهد المكتب المسير الحالي برئاسة رشيد الأندلسي.