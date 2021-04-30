المغرب يسجل 363 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 363 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الجمعة 30 أبريل 2021 - 16:10

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 363 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 511249 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8419 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5750626 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9023.

وتم التأكد من 516 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 497621.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الشفاء فيروس كورونا وزارة الصحة وفيات

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‫تعليقات الزوار

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  • عباس المسيح
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 16:18

    وتهيب وزارة الصحة الى كافة المواطنين اركبوا في الحافلات والترامواي والحمامات وووووو الا المساجد ممنوع فتحها ياربي في هذا الشهر الكريم انتقم من هؤلاء المجرمين اتباع الماسونيين

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