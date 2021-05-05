المغرب يسجل 371 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 371 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 512656 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8983 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5789024 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9043.
وتم التأكد من 402 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 499491.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
السلام عليكم
ها العار إلى ما حيدو علينا هاذ الإحصائيات راها مرضات عباد الله.
الموت كاينة بكوفيد وغير كوفيد، راه الرواح وكيقتل أكثر.
والله لأشتم رائحة مكر شديد.
عجيب هادشي والله قبل رمضان الحالات مرتفعة، قريب يسالي رمضان انخفظ عدد الحالات كوررونا متوازية مع القرارات سبحان الله ناس دوزات رمضان بدون تراويح ولكن جل الوزاراء غير سكايرية ماذا ننتظر منهم حسبية الله ونعمة الوكيل
منين حرمتونا من صلاة التراويح دبا لي بغا يتسجل يتسجل
صلاة التراويح دازت مرور الكرام ومعها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ، لي بغا يدوز دابا مرحبا هيا جايا حملة أخرى من بعد العيد الكبير وتزامنا مع الصيف المكر فيه شجعو السياحة الداخلية و البحور عامرين والمنكر ، الحاصول الله يهدي ما خلق ها ذشي لا يبشر بخير أبدا ، جوج ليالي قدر دازو مرور الكرام أين الإعتكاف و التهجد بالمساجد ، وماذا عن وسائل النقل المكتظة و الأسواق و البحار و غيرها حسبي الله ونعم الوكيل