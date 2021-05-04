المغرب يسجل 373 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 373 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: أرشيف
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 16:03

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 373 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 512285 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9409 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5780041 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9038.

وتم التأكد من 465 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 499089.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الشفاء الوفايات فيروس كورونا وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • Ayyoub
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 16:12

    إن كورونا مفهوم نسبي يتغير معناه بتغير المكان و الزمان و السياق. و يخضع هذا المفهوم لعدة تمحورات جغرافية (مثل التمحور البربطاني، البرازيلي، الجنوب الإفريقي و أخيراً وليس أخيرا الهندي) لتحقيق أهداف رئيسية ورسمية.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
CMR وتحويل معاش التقاعد
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 14:25 4

CMR وتحويل معاش التقاعد

صوت وصورة
المؤسسة المتعددة الوظائف للنساء
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 13:25

المؤسسة المتعددة الوظائف للنساء

صوت وصورة
تقنين زراعة القنب الهندي
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 10:29 5

تقنين زراعة القنب الهندي

صوت وصورة
تراكم النفايات بمدينة تمارة
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 10:28 6

تراكم النفايات بمدينة تمارة

صوت وصورة
محمد عزام وتجربة التأليف
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 10:28 1

محمد عزام وتجربة التأليف

صوت وصورة
حملة ضد خرق الطوارئ الصحية
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 10:14 7

حملة ضد خرق الطوارئ الصحية