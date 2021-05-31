الملك يأمر بفتح بقية المساجد المغلقة بالمغرب

الملك يأمر بفتح بقية المساجد المغلقة بالمغرب
صورة: و.م.ع
الإثنين 31 ماي 2021 - 17:30

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الملك محمدا السادس، أمير المؤمنين، تفضل وأعطى توجيهاته السامية بأن يبدأ الفتح التدريجي للمساجد المغلقة.

وأوضح وزير الأوقاف، في جوابه عن سؤال حول “استمرار إغلاق المساجد”، أن فتح المساجد المغلقة سيتم بكيفية متفق عليها مع السلطات الصحية والإدارية، مشيرا إلى أن بيانا للوزارة سيصدر بعد قليل في الموضوع.

أحمد التوفيق المساجد الملك محمد السادس مجلس النواب

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