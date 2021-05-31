الملك يأمر بفتح بقية المساجد المغلقة بالمغرب
هسبريس من الرباطالإثنين 31 ماي 2021 - 17:30
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الملك محمدا السادس، أمير المؤمنين، تفضل وأعطى توجيهاته السامية بأن يبدأ الفتح التدريجي للمساجد المغلقة.
وأوضح وزير الأوقاف، في جوابه عن سؤال حول “استمرار إغلاق المساجد”، أن فتح المساجد المغلقة سيتم بكيفية متفق عليها مع السلطات الصحية والإدارية، مشيرا إلى أن بيانا للوزارة سيصدر بعد قليل في الموضوع.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.