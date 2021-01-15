الملك يمنح الرئيس ترامب أرفع وسام في المغرب

الملك يمنح الرئيس ترامب أرفع وسام في المغرب
صورة: أرشيف
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:34

قال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية لوكالة “رويترز” إن الرئيس دونالد ترامب تسلم يوم الجمعة أرفع وسام من المغرب.

وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب إلى الولايات المتحدة، لترامب “الوسام المحمدي”، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وقُدم كهدية من الملك محمد السادس.

ويتألف أرفع وسام في المغرب من قلادة ذهبية مرصعة بأحجار كريمة يتوسطها شعار المملكة، ورصيعة ذهبية تتدلى من القلادة، قطر دائرتها 67 ميليمترا، في وسطها المموه خضريا شعار المملكة، محاطا بأحجار كريمة ومكتوبة تحته كلمة “المحمدي”.

الرئيس الأمريكي الملك محمد السادس المملكة المغربية الوسام المحمدي ترامب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
كوسومار تواكب مشاريع تنموية
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34

كوسومار تواكب مشاريع تنموية

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 20:35 3

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
مع نوال المتوكل
الجمعة 15 يناير 2021 - 18:19 6

مع نوال المتوكل

صوت وصورة
رسالة الاتحاد الدستوري
الجمعة 15 يناير 2021 - 17:55 1

رسالة الاتحاد الدستوري

صوت وصورة
العروسي والفن وكرة القدم
الجمعة 15 يناير 2021 - 15:30

العروسي والفن وكرة القدم

صوت وصورة
أوحال وحفر بعين حرودة
الجمعة 15 يناير 2021 - 13:30 3

أوحال وحفر بعين حرودة