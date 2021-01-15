الملك يمنح الرئيس ترامب أرفع وسام في المغرب

قال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية لوكالة “رويترز” إن الرئيس دونالد ترامب تسلم يوم الجمعة أرفع وسام من المغرب.

وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب إلى الولايات المتحدة، لترامب “الوسام المحمدي”، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وقُدم كهدية من الملك محمد السادس.

ويتألف أرفع وسام في المغرب من قلادة ذهبية مرصعة بأحجار كريمة يتوسطها شعار المملكة، ورصيعة ذهبية تتدلى من القلادة، قطر دائرتها 67 ميليمترا، في وسطها المموه خضريا شعار المملكة، محاطا بأحجار كريمة ومكتوبة تحته كلمة “المحمدي”.