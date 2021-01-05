انتحار تلميذة يصدم "عين باردة" ضواحي غفساي

وضعت تلميذة، تبلغ من العمر 19 سنة، مساء الثلاثاء، حدا لحياتها، شنقا، في ظروف غامضة، داخل بيت أسرتها الكائن بدوار عين باردة ضواحي غفساي بإقليم تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، تم العثور على الضحية، الوحيدة لدى والديها، من طرف أبيها، وهي جثة هامدة، عند إقدامه على فتح باب غرفتها، بعد تأخرها في الالتحاق بمؤسستها التعليمية لحضور الحصص الدراسية المسائية.

المصادر ذاتها أفادت أن الهالكة، التي كانت تتابع، قيد حياتها، دراستها بالثانية بكالوريا في ثانوية الإمام الشطيبي بغفساي، كانت تعيش حياة أسرية ودراسية عادية، ولم تكن تظهر عليها اضطرابات نفسية.

وبينما نقلت جثة التلميذة الهالكة نحو مستودع الأموات، التابع لمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح الدرك الملكي في غفساي بحثا حول ظروف وملابسات هذا الحادث.