انطلاق برنامج الدعم المدرسي التضامني بمراكش

أطلقت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي رسميا، يوم الخميس بمدرسة الكوثر بجماعة سعادة بمديرية مراكش، برنامج الدعم المدرسي التضامني (3S) برسم الموسم الدراسي 2020-2021، الذي تنظمه بشراكة مع جمعية أصدقاء المدرسة العمومية.

وبحضور مدير الأكاديمية، والمدير الإقليمي للتربية والتكوين، والمعالجة النفسية Marie-Jeanne Trouchaud، ورئيسة جمعية أصدقاء المدرسة العمومية، ليلى بنسليمان، ونائبتها سعاد الزهيد، قدم مضمون هذا المشروع، من قبيل الإعداد القبلي لجذاذات التمارين والأنشطة من طرف الفريق البيداغوجي (أساتذة التعليم الابتدائي).

كما يتضمن البرنامج التضامني نفسه مجموعة من الخطوات المنهجية دقيقة الاشتغال، من قبيل تسليم الجذاذات للتلاميذ واستلامها منهم أسبوعيا بعد إنجاز الأعمال المطلوبة، من طرف الفريق اللوجيستي وفريق التنسيق في المدرسة، ثم إعادة الجذاذات المصححة إلى التلاميذ مرفقة بالملاحظات والتوجيهات.

ويرمي هذا البرنامج الذي يتم بانخراط الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية المعنية إلى تقديم الجواب الممكن عما ترتب عن الجائحة من تعليق الدراسة، والعمل بالاستمرارية البيداغوجية.

ومن خصائص هذا البرنامج إعداد وابتكار وسائل بيداغوجية من شأنها تدارك التعثرات ومصالحة التلاميذ مع المواد الدراسية التي يعانون فيها بعض التعثرات، كالرياضيات واللغتين العربية والفرنسية، باستعمال عدة تربوية وتوزيع كتب ومجلات تحبب القراءة للتلاميذ.

ويغطي هذا المشروع، الذي يشارك فيه أطر المراقبة التربوية، ومجموعة من المتطوعات والمتطوعين، الفترة الممتدة من شهر أكتوبر الماضي إلى شهر ماي المقبل.

يذكر أن هذه الشراكة بين المديرية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية أصدقاء المدرسة العمومية تأتي في إطار تنزيل مقتضيات تنزيل القانون الإطار 51.17، وخصوصا في جانبي الارتقاء بجودة التربية والتكوين من جهة، وحكامة المنظومة والتعبئة من جهة ثانية.