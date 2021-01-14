برلمان ألمانيا يصفع أعداء المملكة ويلغي مناقشة وضع الصحراء المغربية

شطب البرلمان الألماني جلسة مناقشة حول الوضع في الصحراء المغربية من جدول أعماله؛ إذ كانت مبرمجة اليوم الخميس على الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة مساء.
وكان “البندستاغ” برمج ثلاثين دقيقة لمناقشة مقترح تقدم به حزب الخضر الألماني يعاكس الوحدة الترابية للمغرب، مع التصويت عليه؛ غير أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ذاته، التي يسيطر عليها التحالف الكبير للاتحاد المسيحي والاشتراكيين، أوصت برفض هذا المقترح.
ويأتي شطب جلسة المناقشة بناء على سحب حزب الخضر المقترح، مع تقديم مقترح آخر سماه “تجنب التصعيد في الصحراء وجعل وساطة الأمم المتحدة ممكنة”؛ وضمنه يدعو الحكومة الألمانية إلى “الضغط في اتجاه تحريك الوساطة الأممية”.
هذه التطورات تأتي بعدما عرفت المنطقة تسارعا في الأحداث التي عززت الموقف المغربي؛ فبعد التدخل الحاسم والناجح، باعتراف العواصم العالمية، للمغرب لتحرير طريق الكركرات من عصابات البوليساريو، جاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ليطلق رصاصة الرحمة على أوهام الانفصاليين وراعيتهم الجزائر.
جدير بالذكر أن التحركات المغربية لاقت ثناء من السفير الألماني المعتمد في الرباط، غوتز شميدت بريمه، في حوار مع هسبريس، معتبرا أن البوليساريو تعيش بعد هاذين التطورين وضعا صعبا؛ كما أشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي حل واقعي وعملي، وأضاف في الحوار نفسه أنه من الصعب إيجاد حل أكثر واقعية وذي ثقة مثل هذا المشروع الذي يقترحه المغرب.
شكرا إسرائيل على دعمكم الوحدة الترابية في جميع عواصم العالم.
بنبرة دبلوماسية و حس سياسي اوجه خطابي الي سفير دولة المانيا كمواطن مغربي و من وراء هذا المنبر الإعلامي بل نيابة على وزير الخارجية المغربي ان لا تدخل لألمانيا او غيرها التدخل في الشؤون الداخلية للملكة المغربية اما البرلمان الألماني فليناقش مشاكله الداخلية و مع الإتحاد الأوروبي المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها
الضغط ضغط امريكي وليس شياً آخر. جارة الكذب حصلات باباها. اسحاب لهم الناس كوانب.:::::
روحي يا وهران روحي بسلامة بسلامة العالم لي كان يبغيك تقلب عليك هذ الجنرالات غادي يبقاو تبعين المغرب حتى ينشف آبار النفط والغاز
الانتخابات فالمانيا قربات ، والسيدة المستشارة الاتحادية ميركل هذه اخر دورة لها كمستشارة ، الحزب ديال الخضر عندو مناصرين كتر و لكن فنفس الوقت نحن ممتعضين منه.متلا اليوم يبلغ تمن الديزل اورو و تمانية و عشرين سنت نظرا للضريبة المفروضة على تنائي اكسيد الكربون .
اتمنى من سياسيينا ان يهتموا بهذه الانتخابات و عقد علاقات منذ الان او حتى الاقتراب من الخضر و شرح الوضع القانوني و الواقعي للصحراء .الالمان شعب واع و يسمع بل ينصت يجب فقط اقناعهم .اتمنى ان يكون السيد لاشيط هو الرئيس القادم و هو من ولاية النوغد غاين فيستفالن الاكتر كتافة و تعداد سكاني.
بدات ضربة امريكا تبان في المانيا ، هدي غير البداية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم الدبلوماسية المغربية (الق تم) خلاها حجيب و الراية فرفرات في الكركرات سير على الله
موقف يبين أن جميع الدول تعرف مصلحتها، والمغرب عرف كيف يفاوض،
جارة السوء أصبحت تتلقى الجرعات تلوى الأخرى من السم القاتل في وقت تدب في جسمها سكرات الموت وننصح العدو الجزائري المستعمر الغاشم المتمثل في الطغمة العسكرية أن ينسحب من حلبة الصراع قبل فوات الأوان.
الصحراء مغربية .. ناقشوها ولا ماناقشوهاش !
سخن عليهم راصهم شي نهار حنا مستاعدين نجيبوها قرطاس و دبابات
ولا عزاء لكل من سولة له نفسه التطاول على بلاد الاحرار
انتهى الكلام
علاقة المغرب والمانيا هي علاقة مصاهرة فزوجة ابن عم محمد السادس سمو الأمير إسماعيل ألمانية و تنتمي لعايلة سياسية ف الأمور تتحكم فيها العلاقات الوطيدة يا جزاير لا تحلمي ف كوابيسك قادمة الواحدة تلو الواحدة.
الجزاير خايفة من مصير سوريا والعراق والكل يتحدث عن ان الدور عليها هاته المرة و غادي يكون جنوبها هو بداية نهايتها ان شاء الله
أنهوا عنا الحلول البئيسة. لنشرع في غلق أبواب مشاكل الصحراء ولتغتني الجزائر البوليزاريو.
لماذا نحاول الرجوع إلى الوراء. علينا أن نضع نصب أعيننا المستقبل.
la position de l’allemagne au conseil de securité a été contre le Maroc et ont plutot adopté la position du régime militaire algérien , ce double langage de l’allemagne n’est pas constructif , il faut que le Maroc appelle leur ambassadeur et lui demande des explications pour son intervention contraire aux interets du Maroc ou demander a nos amis israeliens de leur faire la pression pour la réparation des crimes nazis .
حقيقة لا غبار عليها، العمل الديبلوماسي المتميز، الكفاءة،الهدوء، الرزانة،التعقل،أثمر نتاءج مبهرة،تحسب لرجالات الدولة، المزيد من العطاء والتميز،
شكرا لكل من يشتغل بدون ضجيج، لصالح وطنه.
وماذا تقولون الآن يا مرتزقة..؟ بالأمس فقط وأنتم تهللون لمناقشة البوندسلاغ لتراهانكم المطروحة من حزب الخضر العنصري في ألمانيا… العنصري لا يتلاءم الا مع العنصري لأنكم ومن يحتضنوكم من اكبر العنصريين في العالم بشهادة دراسات حديثة وموثوقة… العالم كله أصبح يعرف بأنكم مجرد أداة مسخرة بين أيادي النظام الجزائري المتعفن بالفساد والمكر
لا زال عسكر جارة السوء يعيش في الأوهام… لكن هيهات هيهات… لقد تمكنت المملكة الشريفة بدبلوماسيتها الخارقة من التحكم في زمام الأمور لنسف كل المخططات الخبيثة للاعداء…. عاش سيدنا محمد السادس نصره الله…
Pour le 1 et vous les hypocrites vous avez fait quoi pour le peuple palestinien que le bla bla de toujours mais les palestiniens ils ont compris que vous prenez le problème comme une carte de propagande du régime Harki ils ne sont pas dupes réveillez vous les marionnettes
لا يمكن ان تخسر اي دولة اوربية مع المغرب لارضاء داعمة الارهاب الجزائر لا يمكن فالمالنيا مثلا لديها مصالح مع المغرب اكثر من الجزائر شأنها شأن جميع الدول الاوربية وتباعا لعداء الجزائر العلني للمغرب فقد حان الاوان على المغرب بقطع علاقته نهائيا مع جارة السوء الجزائر وسحب السفير وطرد سفير الجزائر فالكل صار يعلم ان الجزائر هي سبب تعطيل اتحاد المغرب العريي باحتضانها ودعمها لعصابة البوليزاريو الارهابية من جهة اخرى على المجتمع الدولي ومجلس الامن ان يصنف مرتزقة البوليزاريو في خانة المنضمات الارهابية وفرض اقسى العقوبات على الجزائر لكونها حاضنة الارهاب فكل الدلائل والحجج تشير الى ان الجزائر لديها اليد مع ايران وداعش والجماعات المسلحة بمالي . ويبقى المغرب دائما وابدا اجمل بلد مغاربي رغما عن انف كل حقود وسيضل بوابة اوروبا الى افريقيا وما زاد حقد وعداء الجزائر للمغرب الا قوة وتقدم عسكري واقتصادي وسياسي ولن تعرف الجزائر من المغرب في قادم الايام الا مزيدا من الانتكاسات وعزلة فاليوم امريكا واوروبا وحلف الناتو و دول الخليج العربي وغدا روسيا والصين.