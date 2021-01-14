برلمان ألمانيا يصفع أعداء المملكة ويلغي مناقشة وضع الصحراء المغربية

برلمان ألمانيا يصفع أعداء المملكة ويلغي مناقشة وضع الصحراء المغربية
صورة: أرشيف
الخميس 14 يناير 2021 - 12:10

شطب البرلمان الألماني جلسة مناقشة حول الوضع في الصحراء المغربية من جدول أعماله؛ إذ كانت مبرمجة اليوم الخميس على الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة مساء.

وكان “البندستاغ” برمج ثلاثين دقيقة لمناقشة مقترح تقدم به حزب الخضر الألماني يعاكس الوحدة الترابية للمغرب، مع التصويت عليه؛ غير أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ذاته، التي يسيطر عليها التحالف الكبير للاتحاد المسيحي والاشتراكيين، أوصت برفض هذا المقترح.

ويأتي شطب جلسة المناقشة بناء على سحب حزب الخضر المقترح، مع تقديم مقترح آخر سماه “تجنب التصعيد في الصحراء وجعل وساطة الأمم المتحدة ممكنة”؛ وضمنه يدعو الحكومة الألمانية إلى “الضغط في اتجاه تحريك الوساطة الأممية”.

هذه التطورات تأتي بعدما عرفت المنطقة تسارعا في الأحداث التي عززت الموقف المغربي؛ فبعد التدخل الحاسم والناجح، باعتراف العواصم العالمية، للمغرب لتحرير طريق الكركرات من عصابات البوليساريو، جاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ليطلق رصاصة الرحمة على أوهام الانفصاليين وراعيتهم الجزائر.

جدير بالذكر أن التحركات المغربية لاقت ثناء من السفير الألماني المعتمد في الرباط، غوتز شميدت بريمه، في حوار مع هسبريس، معتبرا أن البوليساريو تعيش بعد هاذين التطورين وضعا صعبا؛ كما أشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي حل واقعي وعملي، وأضاف في الحوار نفسه أنه من الصعب إيجاد حل أكثر واقعية وذي ثقة مثل هذا المشروع الذي يقترحه المغرب.

البرلمان الألماني البوليساريو الصحراء المغربية الوضع في الصحراء

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‫تعليقات الزوار

18
  • سكفاندري
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:14

    شكرا إسرائيل على دعمكم الوحدة الترابية في جميع عواصم العالم.

    123
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  • كولومبو
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:19

    بنبرة دبلوماسية و حس سياسي اوجه خطابي الي سفير دولة المانيا كمواطن مغربي و من وراء هذا المنبر الإعلامي بل نيابة على وزير الخارجية المغربي ان لا تدخل لألمانيا او غيرها التدخل في الشؤون الداخلية للملكة المغربية اما البرلمان الألماني فليناقش مشاكله الداخلية و مع الإتحاد الأوروبي المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها

    70
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  • Nizar
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:19

    الضغط ضغط امريكي وليس شياً آخر. جارة الكذب حصلات باباها. اسحاب لهم الناس كوانب.:::::

    77
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  • gan gan
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:24

    روحي يا وهران روحي بسلامة بسلامة العالم لي كان يبغيك تقلب عليك هذ الجنرالات غادي يبقاو تبعين المغرب حتى ينشف آبار النفط والغاز

    22
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  • حسنو
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:29

    الانتخابات فالمانيا قربات ، والسيدة المستشارة الاتحادية ميركل هذه اخر دورة لها كمستشارة ، الحزب ديال الخضر عندو مناصرين كتر و لكن فنفس الوقت نحن ممتعضين منه.متلا اليوم يبلغ تمن الديزل اورو و تمانية و عشرين سنت نظرا للضريبة المفروضة على تنائي اكسيد الكربون .
    اتمنى من سياسيينا ان يهتموا بهذه الانتخابات و عقد علاقات منذ الان او حتى الاقتراب من الخضر و شرح الوضع القانوني و الواقعي للصحراء .الالمان شعب واع و يسمع بل ينصت يجب فقط اقناعهم .اتمنى ان يكون السيد لاشيط هو الرئيس القادم و هو من ولاية النوغد غاين فيستفالن الاكتر كتافة و تعداد سكاني.

    8
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  • مار من هنا
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:31

    بدات ضربة امريكا تبان في المانيا ، هدي غير البداية

    8
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  • kata
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:36

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم الدبلوماسية المغربية (الق تم) خلاها حجيب و الراية فرفرات في الكركرات سير على الله

    6
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  • احمد
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:37

    موقف يبين أن جميع الدول تعرف مصلحتها، والمغرب عرف كيف يفاوض،

    6
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  • الخميس
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:38

    جارة السوء أصبحت تتلقى الجرعات تلوى الأخرى من السم القاتل في وقت تدب في جسمها سكرات الموت وننصح العدو الجزائري المستعمر الغاشم المتمثل في الطغمة العسكرية أن ينسحب من حلبة الصراع قبل فوات الأوان.

    6
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  • on s'en fou
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:38

    الصحراء مغربية .. ناقشوها ولا ماناقشوهاش !
    سخن عليهم راصهم شي نهار حنا مستاعدين نجيبوها قرطاس و دبابات
    ولا عزاء لكل من سولة له نفسه التطاول على بلاد الاحرار
    انتهى الكلام

    8
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  • مغربي فقط
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:39

    علاقة المغرب والمانيا هي علاقة مصاهرة فزوجة ابن عم محمد السادس سمو الأمير إسماعيل ألمانية و تنتمي لعايلة سياسية ف الأمور تتحكم فيها العلاقات الوطيدة يا جزاير لا تحلمي ف كوابيسك قادمة الواحدة تلو الواحدة.
    الجزاير خايفة من مصير سوريا والعراق والكل يتحدث عن ان الدور عليها هاته المرة و غادي يكون جنوبها هو بداية نهايتها ان شاء الله

    1
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  • محيي
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:40

    أنهوا عنا الحلول البئيسة. لنشرع في غلق أبواب مشاكل الصحراء ولتغتني الجزائر البوليزاريو.

    لماذا نحاول الرجوع إلى الوراء. علينا أن نضع نصب أعيننا المستقبل.

    5
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  • Ahmed
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:42

    la position de l’allemagne au conseil de securité a été contre le Maroc et ont plutot adopté la position du régime militaire algérien , ce double langage de l’allemagne n’est pas constructif , il faut que le Maroc appelle leur ambassadeur et lui demande des explications pour son intervention contraire aux interets du Maroc ou demander a nos amis israeliens de leur faire la pression pour la réparation des crimes nazis .

    2
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  • عبدالجليل بن عبد السلام
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:44

    حقيقة لا غبار عليها، العمل الديبلوماسي المتميز، الكفاءة،الهدوء، الرزانة،التعقل،أثمر نتاءج مبهرة،تحسب لرجالات الدولة، المزيد من العطاء والتميز،
    شكرا لكل من يشتغل بدون ضجيج، لصالح وطنه.

    3
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  • مغربي امازيغي صحراوي
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:46

    وماذا تقولون الآن يا مرتزقة..؟ بالأمس فقط وأنتم تهللون لمناقشة البوندسلاغ لتراهانكم المطروحة من حزب الخضر العنصري في ألمانيا… العنصري لا يتلاءم الا مع العنصري لأنكم ومن يحتضنوكم من اكبر العنصريين في العالم بشهادة دراسات حديثة وموثوقة… العالم كله أصبح يعرف بأنكم مجرد أداة مسخرة بين أيادي النظام الجزائري المتعفن بالفساد والمكر

    6
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  • خريبگي
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:51

    لا زال عسكر جارة السوء يعيش في الأوهام… لكن هيهات هيهات… لقد تمكنت المملكة الشريفة بدبلوماسيتها الخارقة من التحكم في زمام الأمور لنسف كل المخططات الخبيثة للاعداء…. عاش سيدنا محمد السادس نصره الله…

    2
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  • Said
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:53

    Pour le 1 et vous les hypocrites vous avez fait quoi pour le peuple palestinien que le bla bla de toujours mais les palestiniens ils ont compris que vous prenez le problème comme une carte de propagande du régime Harki ils ne sont pas dupes réveillez vous les marionnettes

    -2
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  • صحراوي مغربي
    الخميس 14 يناير 2021 - 12:57

    لا يمكن ان تخسر اي دولة اوربية مع المغرب لارضاء داعمة الارهاب الجزائر لا يمكن فالمالنيا مثلا لديها مصالح مع المغرب اكثر من الجزائر شأنها شأن جميع الدول الاوربية وتباعا لعداء الجزائر العلني للمغرب فقد حان الاوان على المغرب بقطع علاقته نهائيا مع جارة السوء الجزائر وسحب السفير وطرد سفير الجزائر فالكل صار يعلم ان الجزائر هي سبب تعطيل اتحاد المغرب العريي باحتضانها ودعمها لعصابة البوليزاريو الارهابية من جهة اخرى على المجتمع الدولي ومجلس الامن ان يصنف مرتزقة البوليزاريو في خانة المنضمات الارهابية وفرض اقسى العقوبات على الجزائر لكونها حاضنة الارهاب فكل الدلائل والحجج تشير الى ان الجزائر لديها اليد مع ايران وداعش والجماعات المسلحة بمالي . ويبقى المغرب دائما وابدا اجمل بلد مغاربي رغما عن انف كل حقود وسيضل بوابة اوروبا الى افريقيا وما زاد حقد وعداء الجزائر للمغرب الا قوة وتقدم عسكري واقتصادي وسياسي ولن تعرف الجزائر من المغرب في قادم الايام الا مزيدا من الانتكاسات وعزلة فاليوم امريكا واوروبا وحلف الناتو و دول الخليج العربي وغدا روسيا والصين.

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