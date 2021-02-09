بيوض يترأس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل

وصل إلى إسرائيل اليوم رئيس مكتب الاتصال المغربي عبد الرحيم بيوض رفقة الطاقم الدبلوماسي، وفق ما أوردته صفحة “إسرائيل بالعربية” على “فيسبوك”.

وأضافت الصفحة أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي تمنى لبيوض النجاح عند استقباله، قائلا: “أهلا بك في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ!”

من جهته، ووفق المصدر ذاته، قال الدبلوماسي المغربي إنه كان في غاية السعادة عندما علم بتعيينه في هذا المنصب في إسرائيل، وإنه سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين

وفي سياق متصل التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، لأول مرة، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط دافيد جوفرين، وبحث معه سبل تطوير العلاقات المغربية الإسرائيلية.