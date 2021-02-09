بيوض يترأس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل

بيوض يترأس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل
صورة: إسرائيل بالعربي
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:42

وصل إلى إسرائيل اليوم رئيس مكتب الاتصال المغربي عبد الرحيم بيوض رفقة الطاقم الدبلوماسي، وفق ما أوردته صفحة “إسرائيل بالعربية” على “فيسبوك”.

وأضافت الصفحة أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي تمنى لبيوض النجاح عند استقباله، قائلا: “أهلا بك في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ!”

من جهته، ووفق المصدر ذاته، قال الدبلوماسي المغربي إنه كان في غاية السعادة عندما علم بتعيينه في هذا المنصب في إسرائيل، وإنه سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين

وفي سياق متصل التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، لأول مرة، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط دافيد جوفرين، وبحث معه سبل تطوير العلاقات المغربية الإسرائيلية.

الرباط تل أبيب مكتب الاتصال الإسرائيلي ناصر بوريطة

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‫تعليقات الزوار

5
  • مروان
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:45

    سعداتو، الله يسهل علينا نمشيو الارض الشرفة ونموتو فيها

    -5
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  • عز الدين القسام
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:53

    يحشر المرء مع من احب اسي مروان .
    الصهاينة المفسدون في الارض قتلة الانبياء

    -9
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  • ع.مغربي--تل ابيب
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:59

    عاش المغرب ملكا وشعبا .بالتوفيق والنجاح والمزيد من الازدهار والرقي والتطور .

    0
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  • محمد جام
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 23:04

    العمل معهم مباح.
    لكن وجب الحذر. فلا عهد لليهود.
    فلن ننسى

    0
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  • Mounia
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 23:05

    نتمنى أن نرى وجها دبلوماسيا يشرف بالمغرب بإسرائيل و مرحبا بكم أيضا في إخواننا اليهود في بلدكم الثاني.

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