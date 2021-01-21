تفجير انتحاري يخلف ضحايا في العاصمة العراقية

تفجير انتحاري يخلف ضحايا في العاصمة العراقية
صورة: أرشيف
الخميس 21 يناير 2021 - 10:22

فجر انتحاري نفسه، اليوم الخميس، في وسط بغداد موقعا ضحايا، وفق ما ذكر التلفزيون العراقي الرسمي، في اعتداء لم يحدث مثله منذ أكثر من 18 شهرا بالمنطقة.

ووقع الاعتداء في “ساحة الطيران”، التي غالبا ما تعج بالمارة، وهو الموقع نفسه الذي شهد قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا؛ وسمع دوي الانفجار في كل أنحاء بغداد.

وأفاد صحافيون في وكالة “فرانس برس”، وصلوا إلى المكان، عن وجود عدد من سيارات الإسعاف، بينما لم تتبن اي جهة الاعتداء حتى الآن.

ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر بتسمية “داعش” وسيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق، هذا الأسلوب الانتحاري في مناطق عدة.

ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم نهاية العام 2017 بعد معارك دامية، لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن.

بغداد تفجير انتحاري تنظيم داعش ساحة الطيران

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‫تعليقات الزوار

4
  • fezmidina
    الخميس 21 يناير 2021 - 10:31

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    5
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  • naima
    الخميس 21 يناير 2021 - 10:40

    كل فعل ارهابي فعل جبان الله ياخد فيهم الحق اشنو استفد دابا حرق قلوب اهلهم ويتم اطفال وشرد عائلات حسبنا الله ونعم الوكيل فهاد الوحوش

    0
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  • Kamal
    الخميس 21 يناير 2021 - 10:45

    هذه هي خير امه أخرجت للناس تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
    قرون وقرون على نفس الحاله ولا مأشر واحد في الأفق يوحي ان هذا الواقع سيتغير.

    0
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  • محمد من الناظور
    الخميس 21 يناير 2021 - 11:02

    رحم الله صدم حسين قائد الامة العربية .انتهت هيبة الدولة العرقية يوم اغتيال الشهيد صدم حسيين قايد الحكام العرب.

    0
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