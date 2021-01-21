تفجير انتحاري يخلف ضحايا في العاصمة العراقية

فجر انتحاري نفسه، اليوم الخميس، في وسط بغداد موقعا ضحايا، وفق ما ذكر التلفزيون العراقي الرسمي، في اعتداء لم يحدث مثله منذ أكثر من 18 شهرا بالمنطقة.

ووقع الاعتداء في “ساحة الطيران”، التي غالبا ما تعج بالمارة، وهو الموقع نفسه الذي شهد قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا؛ وسمع دوي الانفجار في كل أنحاء بغداد.

وأفاد صحافيون في وكالة “فرانس برس”، وصلوا إلى المكان، عن وجود عدد من سيارات الإسعاف، بينما لم تتبن اي جهة الاعتداء حتى الآن.

ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر بتسمية “داعش” وسيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق، هذا الأسلوب الانتحاري في مناطق عدة.

ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم نهاية العام 2017 بعد معارك دامية، لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن.