جثة سنغالي تستنفر الدركيين ناحية آيت عميرة

جثة سنغالي تستنفر الدركيين ناحية آيت عميرة
صورة: هسبريس
السبت 8 ماي 2021 - 21:19

عثر على مواطن يحمل الجنسية السنغالية، يشتغل عاملا زراعيا، جثة هامدة معلقة إلى غصن شجرة بواسطة حبل، السبت في دوار “أغرايس” التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها.

وفور إخبارها بالواقعة، انتقلت مصالح السلطة المحلية بباشوية آيت اعميرة وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تمت مباشرة المعاينات والإجراءات الأولية من أجل تحديد الظروف التي دفعت المهاجر إلى وضع حد لحياته.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى نقل جثة المفارق الحياة، وهو في الثلاثينيات من العمر، إلى مستودع الأموات بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح حول ظروف وملابسات هذه الواقعة.

اشتوكة آيت باها الجماعة الترابية آيت اعميرة الدرك الملكي مستودع الأموات

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