جمارك طنجة المتوسط تحجز 16 كيلوغراما من الشيرا‎

تمكنت عناصر الجمارك، يوم الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط، من حجز 16 كيلوغراما من مخدر الشيرا داخل شاحنة منطلقة من طنجة ومتجهة نحو إسبانيا.

الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام داخل المحور الأمامي للشاحنة، وكذلك داخل لولب الدوران بالعجلة.

وتم الاحتفاظ بسائق الشاحنة، مغربي الجنسية، والذي يبلغ من العمر 27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.