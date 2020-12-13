جماهير المغرب التطواني تدعو إلى "تأديب" لكحل

أصدر فصيل “سيمبري بالوما”، المساند لنادي المغرب التطواني، بلاغاً حذر فيه إدارة النادي من إقحام اللاعب أيوب لكحل في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي، اليوم، لحساب الجولة الثالثة من منافسات البطولة “برو”.

وتوجه الفصيل، ببلاغه، إلى كافة مكونات الفريق، أُطرا ولاعبين، وكافة الجماهير المنتمية واللامنتمية، مؤكداً أن المجموعة ما زالت مصرّة على موقفها بخصوص اللاعب المذكور، وتعتبره قطعياً لا مساومة فيه، متوعداً إدارة النادي بالتصعيد في حال ما تم إشراك لكحل في مباراة الفريق المقبلة.

وجدد الفصيل ذاته رفضه حمل اللاعب لكحل قميص النادي، “إلا بعد تأديبه وإعادة تكوينه تكوينا يليق بمدرسة المغرب التطواني”.

من جهته، كشف مصدر مسؤول داخل المغرب التطواني، في تصريح لـ”هسبورت”، أن إدارة النادي لن تمتنع عن إشراك لكحل في التشكيلة الرسمية للفريق في حال ما تبين للمسؤولين وللطاقم التقني أن الفريق بحاجة إلى خدماته، مضيفا أن “مصلحة فريقنا تأتي فوق كل اعتبار، ولن نتوانى عن إشراك أي لاعب في التشكيلة الرسمية للفريق الأول ما دام الطاقم التقني يرى بأنه سيقدم الإضافة”.

جدير بالذكر أن العلاقة بين أيوب لكحل وجماهير المغرب التطواني توترت بشكل كبير، بعد التجاذبات التي عرفتها مفاوضات اللاعب للانتقال إلى الوداد الرياضي في فترة الانتقالات الماضية.