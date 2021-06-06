حزب الاستقلال يطلب تقييم العلاقات مع إسبانيا واسترجاع سبتة ومليلية

في ظل استمرار الأزمة بين الرباط ومدريد، طلب حزب الاستقلال من الحكومة القيام بتقييم حقيقي لأوجه التعاون مع إسبانيا في شتى المجالات، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الأمن والهجرة والتهريب والإرهاب، ورفض “دور الدركي” الذي تريد المملكة الإيبيرية وأوروبا أن يلعبه المغرب.
وأكد الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد “عن بعد”، أمس السبت، على “ضرورة استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة؛ بما فيها المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية”.
واستنكرت الهيئة السياسية، المحسوبة على صف المعارضة، “المواقف العدائية والممارسات اللاأخلاقية التي قامت بها الحكومة الإسبانية على خلفية استقبالها المدعو إبراهيم غالي بطريقة الخارجين عن القانون، في خرق سافر للقانون ولكل الأعراف الدبلوماسية، وقواعد حسن الجوار”.
وقال الحزب إن موضوع استقبال غالي “يثير تساؤلات جدية حول تسهيل الهروب من المحاكمة والإفلات من العقاب لشخص متهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وبممارسة التعذيب، والاغتصاب والإرهاب والاختطاف”.
واعتبر التنظيم أن “مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية رهين بمدى احترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة المغربية كشرط أساسي لاستعادة الثقة المفقودة”، كما طالب إسبانيا بـ”تحديد موقفها من القضية الوطنية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خصوصاً بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء”.
وأشار البيان إلى أن “إسبانيا مطالبة بالمساهمة في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل من طرف خصوم وحدتنا الترابية، من أجل المضي قدما نحو بناء المستقبل المشترك”.
وبخصوص العلاقات مع الجزائر، ندد الحزب بـ”التصريحات اللامسؤولة والخرقاء للطغمة الحاكمة في الجزائر، التي تعبر عن حقد دفين وعقيدة مستبدة تشتغل بلا هوادة ضد مصالح الشعبين المغربي والجزائري، وتنفث سمومها للتفريق بين الإخوة الأشقاء في كلا البلدين”، وأكد أن “المغرب الذي تميز دائماً بالحكمة والاتزان في تعاطيه مع استفزازات الجار الشرقي سيستمر بكل صرامة وحزم في الدفاع عن وحدته الترابية وحماية مصالحه العليا، وبناء نموذجه التنموي الجديد، ولعب أدواره إقليمياً ودولياً، ولن يتخلى عن إيمانه بضرورة بناء المغرب الكبير”.
أكد الحزب الإستقلالي في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد “عن بعد”، أمس السبت، على “ضرورة استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة؛ بما فيها المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية” ياك من علال الفاسي الى اليوم اين كنتم يادكاكين الريع
جزر الكناري أو جزر الخالدات لا تتكلم عنها الأحزاب و هي جغرافيا مغربية و سكانها الأصليين أمازييغ من سوس، يجب إسترجاعها بإذن الله تعالى. و شكرا
حزب الاستقلال بدأ ركوب الأمواج قبل حلول الصيف و حلول الانتخابات حركة قديمة
المغرب أصبح دركي على أرضه المستعمرة من طرف إسبانيا
استرجاع سبتة و مليلية باش تولي بحال فاس… عندما تصبح مدننا في مستوى التنمية الموجودة في سبتة و مليلية انذاك ستعود هذه المدن الى حضن الوطن بسهولة…..
ها الحلقات ديال جامع الفنا بدأت، الأحزاب و السياسيين عندنا فهاذ البلاد بحال الدراري الصغار، حتى يقودوها عاد يبداو يخبيو وجهم، هاذي راها دولة و شعب ماشي زريبة،
Date: 06 juin 2021
Note:
Date: 06 juin 2021
Note:
أعداء وحدتنا الترابية كثيرون وأسباب كثيرة، والتي تتجلى في أطماع على خيرات المنطقة، وحسد النفسي، وخوف من تمكن المغرب من إسترجاع أمبراطورياته التاريخية؛ لكن أعداء الرئيسية هم الجزائر وأسبانيا كل منهما أراد لبس ﻹنفصال كغطاء، ليتساطار عن المجتمع الدولي حتى يدخول إلى المنطقة، ثم بعد ذالك بوقت قصير ستنتهي الدعاية المغرضة، وينتهي إسم الشعب الصحراوي المستخدم كغطاء. ثم يكل ألذئيب ضحيته وبعد ﻷكل يعيش الذئب وأهله في لمنطقة كيف يشئ؛ كيفية ﻷكل الضحية كثيرة ومتوفيرة لدى الذئب.
باركا من الدمغوجية الخاوية ديال حزب الإستقلال بدل دلك سيرو فتحو ملف فضيحة النجاة و كدا فضيحة الشقق في باريس اما القضية الوطنية و كدا قضية سبتة و مليلية فهم قضاياعامة الشعب المغربي و هم قضايا عادلة ومصيرية لا تدخل في طريق الابتزاز السياسي و لا في التوظيف لصالح حزب معين او لمهاجمة حزب اخر . وبلا مندكرو الاستقلاليين بان حزب علال الفاسي مسؤؤل تاريخي بشكل سلبي في قضية الصحراء في مرحلة من المراحل .
اتمنى ان يتقدم المغرب في جميع المجالات، لست مع ما فعلته اسبانيا واتمنى لو تعود سبتة ومليلية للمغرب ولكن حاليا لو كانت سبتة ومليلية قادرة على الكلام لرفضت العوظة الى المغرب
لماذا؟
الاجابة : لو عدت الى المغرب فساعود 100 سنة للوراء
هذا كلام للتسويق ودعاية انتخابية فقط وإلا فإنكم كنتم في الحكومة لسنوااااات فلماذا لم تسترجعوهما أنتم ؟؟؟؟؟؟ههههههه
ان شاء الله بحوله وقوته لايخيب امر من ظلم ان الله اذا اراد شيئ يقول له كن فيكون رابطوا وصابروا ان الله يحب الصابرين كل شيئ باوانيه
يا ريت لو أن هذا الحماس يترجم إلى أرض الواقع ويكون بصفة دائمة،وليس سحابة صيف تزامنا مع قرب الاستحقاقات المقبلة.أما قضية سبتة ومليلية فالشعب المغربي قاطبة مستعد لاسترجاعهما من اسبانيا ،يكفي إعطاء الإشارة من أعلى سلطة بالبلاد كما عبر المرحوم الحسن الثاني فيما يخص الصحراء المغربية .
هذا ما عهدناه في حزب الإستقلال الذي يدافع عن قضايا المغرب الجوهرية إنه فعلٱ حزب وطني
كلام جميل ،ان شاء الله سنحرر سبتة +مليلة عند فوزه بالانتخابات المقبلة!!!!
العَبدُ لَيسَ لِحُرٍّ صالِحٍ بِأَخٍ
لَو أَنَّهُ في ثِيابِ الحُرِّ مَولودُ
مهما تشدقتَم بوطنيتكم وغيرتكم فانتم عبيد مصالحكم وعبيد من منحكم صفة ممثلين للشعب، عبيد من يحرك خيوطكم من فوق.. وَمهما قرعتم طبول الانتخابات ودفأتم الدفوف للشروع في “رقصة احواش” الانتخابي، فقد تعرت سوأتكم وفضحت نواياكم … لله الامر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل..
الحكومة الإسبانية تجني ثمار الإستهانة بقدرة المغاربة على تدبير الشأن الخارجي للملكة و التصدي لكل محاولة من شأنها المساس بوحدتهم الترابية وكرامتهم و هذا بفضل تبصر و حنكة صاحب الجلالة الذي يصدر قرارات هادفة في التوقيت المناسب. لنا ثقة كبيرة في ملكنا دون غيره لتدبير الشأن الداخلي و الخارجي للملكة.
انا علي يقين لو اجري استفتاء في سبتة ومليلية سكان المدينتين سيفضلون البقاء تحت الحكم الاسباني كما وقع لسكان جبل طارق الذين فضلوا الحكم البريطاني.
الفرق شاسع بين السماء والارض في كل شيء.
إسبانيا تحتل:
مدينة مليلية منذ 1497.
مدينة سبتة منذ 1668.
جزر إيشفّارن الثلاث (قرب الناظور) منذ 1848.
جزر الحسيمة الثلاث منذ 1673.
جزيرة باديس منذ 1564.
جزر الكناري الثلاث عشرة منذ 1405.
وتنازع المغرب في جزيرة تورا (قرب سبتة وطنجة).
نتمنى و نطلب من الحكومة المغربية بأن تقطع العلاقة مع الجار الشرقي نهائيا لانهم هم السبب في كل المشاكل
حزب الاستقلال ايرجع الزميطت مشي سبة ومليليت
نوظوا تقودوا يا الشفارة عريتو الشعب يا كروش الحرام وضحكتوا علينا العالم بسياستكم العرجاء
يجب من الان التحضير لاسترجاع الأراضي المحتلة شمال المملكة بالتعادل التعابير الاتية:
1. طلب اصدار قرار موجه من الجامعة العربية لاسبانيا بارجاع جميع الأراضي للمغرب
2 نفس الطلب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة لإصدار نفس القرار
3. المحطة التالية اصدار قرار من منظمة الوحدة الأفريقية وهنا ستعرف الأصدقاء من الأعداء.
4.تقديم جميع هذة القرار التي تعترف بمغربة سبتة ومليلية إلى كل بلد اوروبي عضو في الاتحاد الأوروبي.
5على الاحزاب المغربية ان توحد كلمتها في هذا الملف للدفاع عن وحدة المغرب وان يكون هذا الملف بين النقط في الاستحقاقات المقبلة للانتخابات النيابة.
6 طرح المشكل سلميا مع اسبانيا بدون ادراجه في منظمة الأمم المتحدة التي تزيد المشاكل تعقيدات.
توكلوا على الله والى الامام
تحية لحزب الاستقلال اللذي خرج بتصريح نفتخر به و نعتز به في وجه السلطات الإسبانية المتعجرفة و معها الأبواق الإعلامية المسخرة ، نعم لاسترجاع سبتة و مليلية المستعمرتين .
بعيدا عن الانتماء لحزب أو آخر ، فإن السيادة المغربية تبقى فوق أي اعتبار ، والمطالبة باسترجاع سبتة و مليلية قضية وطنية و نحن مطالبون بالوحدة و ترك المصالح السياسية جانبا لكل حزب و الوقوف في وجه أعدائنا صفا واحدا دون نسيان الصحراء الشرقية التي أهدتها فرنسا للجزائر كما يجب محاكمة فرنسا عن خلقها لدولة موريتانيا .
قربوا الانتخابات وبديتوا كتبانوا…. واش ما سمعتوش التقرير ديال شكيب بنموسى ولا ما كتحشموش…. المغرب لم يعد للناهبين والسارقين وأصحاب المصالح الخاصة وباك صاحبي… و. و.. و.. و راكم عارفين… مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس بالنسبة لكل المجالات… لي سارق شي حاجة غادي يحطها بز منو…
الله الوطن الملك…
راه خاص افعال اما شفوي ماعاندو مايجيب .. تنتظرون اسبانيا ان تقول كلمة جميلة من اجل طي هده الصفحة لكن لاسبانيا رأي اخر ومازالت تعتبر المغرب ضعيف من خلال استفزازه بمناورات عسكرية بالقرب منها ومحاولة دفع اتحاد اروبي لمعاقبة المغرب . هدي هيا فرصا باش مغرب ابين شراسة تاعو ولا غادي ابقا ديما حاني راس الشيى لغاياتر على شعب مغربي كامل . يجب ارجاع المغرب كله واعتبار اسبانيا عدوة واستعداد لها.
لماذا لا تنضم باقي الأحزاب إلى صوت حزب الإستقلال و تطالب بصفة صريحة استرجاع سبتة و مليلية المحتلتين؟
هاد حزب الاستقلال فيت كان ناعس هادي اكثر من 60 سنة براكا مضحك علينا احزاب كرتونية أحزاب مسيرة عن بعد
الشعب عاق افاق
بدينا في المزايدات الانتخابية. المغرب أضعف من ان يفرض شروطه على اوروبا.
قضية غالي ضخمت من طرف بوريطة وطلع فيها المغرب بخفي حنين، بل بالعكس صورتنا تشوهت عند العديد من دول العالم وهم يرون شبابنا يغامرون بارواحهم للوصول إلى سبتة.
بما ان ماعندناش ادلة قوية على إدانة غالي فلم الضجيج والمطالبة بمحاكمته وانت تعرف ان القضاء الاسباني مستقل عن الحكومة.
المهم عدة أخطاء ارتكبت في الشهرين الاخيرين، اتمنى ان نتداركها ونعود كما كنا البلد العقلاني الذي لا يستفز اوروبا ولا يضحي بابناءه في عرض البحر.
على اسبانيا أن تلعب الدور، على الجزائر أن يلعب الدور، على موريتانيا أن تلعب الدور، على ….. أن يلعب الدور….
يجب أن نوقف هذا العبث فحن اصحاب حق و لسنا لصوص….
على المغرب أن يقطع دابر كل من سولت له نفسه المساس بوحدته الترابية ، لا نحتاج إلى فلان و فرتلان ليدافع عن حقوقنا المشروعة ، لم يكن اجدادنا يوما خنوعيين و لا مدلوليين حتى نكونه نحن وان لم نكن قادرين على المحافظة على ارضنا و مقدساتنا فلا نستحق العيش في هذا الوطن بل في الدنيا كلها …
نحن المغاربة لسنا وليدي القرن 18 او 19 لنا تاريخ عريق جدا مليئ بالملحمات و البطولات و الانتصارات، شعب يشهذ له التاريخ بالشجاعة و القوة و الشرف و الكرم و الاخلاق العالية و التسامح و الحزم و العزم عند الشدائد.
اجدادنا كانوا أحرارا و أسودا و لم يكونوا يوما نعاجا .
في الصحراء من لم يكن مع التاريخ و معنا 100% فهو ضدنا 100%
السلام عليكم ورحمة الله، نعم يجب إعادة تقييم العلاقات مع الخنزير القشتالي الإنتهازي المنافق و ربما قطعها، بل يجب قطع العلاقات مع الخنزير القشتالي الإنتهازي المنافق فليعلم الجميع أن بورقعة هو العدو الاول للمغرب والوحدة الترابية الوطنية المغربية ، يجب طرد السفير البرقعوي المحتال الكذاب المنافق
اسألوا الذين وقعوا على وثيقة الاستقلال و جلهم من حزب الاستقلال،لماذا وقعوا على وثيقة لم تشمل جميع المناطق و الجزر التي كانت تحت الاستعمار. خطاب ضمن الحملة الانتخابية ليس الا.
العز لحزب الاستقلال ,ا ني لم اكن متحزبا ولا منتميا لاي جهة سياسية , سجلوا عني اني قد تسيست وتحزبت واصبحت استقلاليا دما ولحما وعظما , وفي فرارة نفسي شعار الله الوطن الملك. واثمن عاليا حزب الاستقلال العريق وان ادليت بصوتي فسوف يكون خالصاحصريا لحزب الاستقلال وكفى من المزاح
حزب الاستقلال :
الركوب على الأمواج .
أكل القشدة الطرية .
أكل الغلة على ظهر الشعب بدون عمل.
اخد المناصب العليا بدون العمل المتواصل.
حب الزعامة و القيادة بدون تظحية.
خلاصة على كل الحال .
العكر الأحمر على الخنونة.
انا اطالب من حزب الاستقلال بطرح قانون موجب لجميع اعضاء الحزب وابناء اعضاء الحزب كبر مقامهم او صغر يلزمهم بتخلي على الجنسية الاسبانية ان وجدت وبتوصية جميع المنتسبين الا الحزب بعدم الدهاب الا اسبانيا لاي غرض كان وفي الختام نترحم على باني حزب الاستقلال الحقيقي المجاهد علال الفاسي رحم الله برحمته الواسعة الدي لم يفرط بشبر من وطننا الغالي
على الاحزاب المغربة كلها ان ترد على الحكومة الاسبانية بمغربية سبتة ومليلية والجزر لغلق افواه ابناء بورقعة وكي يعرف الاروبيين ان مغرب اليوم ليس مغرب الامس
قييموا سياستكم اولا تجاه هذا الشعب واسألوا انفسكم ماذا قدمتم له طيلة مسيرتكم قبل النظر الى السياسة الخارجية فهي كما تعلمون ليست من مهام الاحزاب ولا حتى الحكومة وانتم تعرفون هذا ولكنكم تتملقون
،استرجعوا كرامة هذا الشعب المطحون قبل المطالبة بااسترجاع سبتة التي بقيت الامل الوحيد للشباب المغربي باعتبارها ملجأ للخروج من المعاناة والفقر والحكرة .
حزب الاستقلال منذ نشأته وهو يخلق المشاكل مع دول الجوار وهو سبب كل هذه الازمات ،اكثر من نصف قرن وهو يطالب ولم يسلم منه اي جار ،آخرهم كانت موريتانيا وكاد ان يكون سببا في عدم قبول انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي لولا حكمة صاحب الجلالة الذي انقذ الموقف في الوقت بدل الضائع ،
حزب الاستقلال يعلم انه يستحيل استرجاع اي جزء من الاراضي التي تحت سيطرة اسبانيا او موريتانيا او الجزائر ،،يستحيل استحالة مطلقة حتى المطالبة بها رسميا ومع ذلك يستغل الازمة الحالية ليظهر بمظهر البطل المغوار الذي لا يشق له غبار ،،لماذا لا يطالب بها قبل ظهور هذه الازمة ببساطة خشي ان يحك له الملك اذنيه كما فعل مؤخرا مع شبلاط
في انتخابات سابقة طرح حزب الاستقلال نفس المطالب بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. وعندما أصبح يدير دفة الحكم بعد الانتخابات ، تخلى عن هذه المطالب!
الوقت للتهدئة وليس لصب الزيت على النار تحرير سبة ومليلية ليست قضية حزب فقط بمناسبة الحملة الإنتخابية، هي قضية دولة بأكملها كل شيء بوقته، وسيطرح مشكل تصفية الاستعمار من هاتين المدينتين المغربيتين عندما تنضح الثمار ، العلاقات المغربية الاسبانية جد معقدة ومتشابكة ، هناك مصالح مشتركة ، نحن مقبلون على عملية مرحبا ، كما ان جميع الصادرات المغربية نحو الاتحاد الاوروبي تمر عبر اسبانيا ، يجب طي صفحة الخلافات مع إسبانيا ليس ضعفا لكن لقطع الطريق على جمهورية العسكر الجزائرية التي تصطاد في الماء العكر .
مجرد تساؤل.
1- هل الكلام بفلوس !!!؟؟؟
مادام الكلام ببلاش، فإن المغربيين على اختلاف مشاربهم، سياسيون، دبلوماسيون، صحفيون، خبراء، محللون ومعلقون يطالبون وأحيان يلزمون الدول والمنظمات وحتى القضاء الدولي بما تهوى وتشتهي أنفسهم.
والسبب أن ألسنتهم بطول أذرعهم وأذرعهم بطول ألسنتهم.
فوصل بهم الأمر أن جعلوا من المغرب ندا لأوروبا مجتمعة ولم تثنيهم فضيحة سبتة الأوروبية.
2- ما علاقة الدول بتغريدة ترامب !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“كما طالب إسبانيا بـتحديد موقفها من القضية الوطنية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خصوصاً بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء” انتهى الاقتباس
الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المغرب أنه ظن أن كل الدول مثله رهن إشارة أمريكا، عاجز أن يقول لها لا. بدليل أنه طبع مقابل تغريدة وقنصلية افتراضية.
هذه هي المواقف التي نريد والتي تعزز وتدعم الموقف الشجاع لوزارة الخارجية…تحية لحزب الاستقلال الوطني المناضل…وتحية للناصر بوريطة.
ما جاء به حزب الاستقلال في بيانه صحيح ومنطقي وحبه للوطن فعلى جميع الاحزاب المغربية ان تخرج بنفس البيان بما في ذالك جماعة العدل والاحسان ضد اعداء الوحدة الوطنية وحان الوقت للمطالبة بالمدينتين المختصبتين من الاحتلال الاسباني سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
المغرب لا يحتاج الى حزب الاستقلال او غيره المغرب يحتاج الى الشعب اما انتم فلا تهمكم الى مصالحكم اقتربت الانتخابات و تريدون نصيبكم من الكعكة
لاثقة في الدكاكين السياسية الشعب عاق بيكم هذا جيل الفضاء الازرق ومنصات التواصل الاجتماعي نحن نثق في صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .
أحزاب سياسية فاشلة، آخر شيء تفكر فيه هو مصلحة الوطن و المواطن. ضعف و تدهور اوضاع المواطن وهشاشة البلد سببه الأول هو السياسي المغربي من خروج فرنسا. المغرب بلد المفسدين و الانتهازيين دوي المصالح الشخصية. قضاء فاشل و فاسد، …. اودي غير خلونا ساكتين.
احد المعلقين قال ما معناه = لا فائدة من استرجاع سبتة او مليلية لتصبح مثل مدينة فاس….وهذا فعلا هو الواقع….سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان تاريخيا وجغرافيا…لكن وضعهما الحالي ولو تحت السيطرة الاسبانية فيه فائدة كثيرة لمواطني المناطق المجاورة عمليا هما مدينتان محتلتان لكن المغاربة المقيمين بهما يشعرون بانهم في وطنهم . الحل ليس في المطالبة بتحريرهما بل في تطوير العلاقة مع اسبانيا للوصول الى طريقة للتعايش ترضي الطرفين…انا بعيد عن تلك المناطق لكن لم يخطر ببالي ذات يوم بان المدينتين اسبانيتين…..هما مدينتان مغربيتان ولو بوجود الاحتلال….في العالم باسره مناطق في نفس الوضعية….فرنسا نظمت استفتاء في مستعمرة تبعد عنها ب18 الف كيلومتر وصوت اهلها لصالح بقائها كمستعمرة….القوم الذين يفكرون بعقولهم في مصلحتهم.
و هي الصراحة حزب الاستقلال هو الوحيد لي ينادي باسترجاع الأراضي المغتصبة فين هما الأحزاب الأخرى؟
من دمر المغرب هو هدا الحزب المشؤوم حزب الاستغلال هدا الحزب الدي وقع اتفاقية aix les bains التي لا زلنا نعاني منها وستبقى حتى سنة 2056
حتي ترجعوا الحلوى لي سرقتو في البرلمان هههه بقات ليكم غير سبتة ومليلة. أربعة دالشفارة
باش ترجعوها كالعديد من المدن المغربية الاخرى ؟ الله اعطينا وجهكوم.
جميل ان تطالبو بالثغور المغتصبة لكنكم تشترون الانتخابات على ما يبدو اين كنتم من قبل الا تفتحون جبهات كثيرة على بلدنا يجب حل مشكل الصحراء اولا بتحقيق مكاسب الاعترافات الاوروبية و ليس خلط الامور على بعضها فالاحزاب المغربية يجب ان تفكر في تاهيل البلد و الرفع به اقتصاديا و اجتماعيا و اتمام مسار النمو الاقتصادي الذي يرسمه صاحب الجلالة، فلا نأتي فجأة و نحطم كل شيء خاصة و اننا الآن محاطون بالاعداء كما ان كل اروبا تدعم اسبانيا حاليا. وكما يقول المثل المغربي ( شاف الربيع ما شاف الحفرة).!!!!!! ¡.
اظن انه حان الوقت لنواجه اعداء المغرب و استكمال الوحدة الترابية ليس لدينا ما نخسره نوايا الاسبان اتضحت لدى المطالبة بسبتة و مليلية حان وقتهمما اما صحراء في مغربها و الحمد لله و جب البدء فب التنقيب على خيراتها و استغلالها و ترك الانفصاليين ينوتون جوعا و كبرانات الجزائر و تحية للملك على الديبلوما سية الرشيدة
ولماذا لا تواجهون الجزاءير التي تهينكم وتخلق لكم المشاكل الحقيقية هل تخافون منها. اسبانيا يعيش ويسترزق فيها ملا يين المهاجرين المغاربة ويعيشون بها حتى اهاليهم .تسعون ان تخلقون لهم المشاكل .هد المهاجرين الدين فرو بلدانهم وحرموا من اهاليهم بسبب سياستكم الفاشلة .ادا كنتم تخافون من جيرانكم فالشعب لا يخاف من احد واوربا لا نريد معها في هده الساعة خلاف لانها اولا قوية وعندنا معها مصالح كبيرة .عربان بحالكم هم الدين يؤدوكم .
ردا على بعض المعلقين ،،حزب الاستقلال حزب وطني تزعم نظال الحركة الوطنية ،،،لو كان الأمر بيده لاسترجعنا موريتانيا و الصحراء الشرقية و جميع الثغور المحتلة ،،،،الله يرحم والدي الدي ذاق الأمرين بسجن العادر بالجديدة بعد قيام ثورة 17 غشت ببركان و قبائل بني يزناسن ،،،،
فعلاً لقد آن الأوان لنسترجع سبتة و مليلية إلى متى سنتركهما في يد الاسبان
حزب ﻹستقﻻل كان وطنياً قوياً عصر ﻹستعمار الفرنسي وأداء وجبه الوطني إبان التحرير من الأربعينات الخمسينيات؛ كان هو الوحيد الذي في الحكومة ذالك الى حدود تسعينيات. المغرب في عهده حرروا سدي إفني وترفية وطانطان وصحراء بمسيرة الخضراء. ثم بناء بعض سدود لكن المغرب أي تغيير ملموس.
في عهد الملك محمد السادس تغيير المغرب، مئة بالمئة، بناء سدود والطرق سيار والمواني والحرب الدبلوماسية مع ﻷعداء لوحدتنا الترابية.
اكثر الذين أسماؤهم في ما يسمى بوثيقة المطالبة بالاستقلال هم اعضاء في المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال .
فان كانت التوقيعات هي من طردت المستعمر
الفرنسي من المغرب فما على حزب الاستقلال الا ان يقدم الى الاسبان بوثيقة المطالبة لتصفية
الاستعمار في سبة و مليلية و الجزر الجعفرية و جزر الخالدات .
و سنرى آنذاك ان كانت للتوقيعات أهمية .
او انما هي اي الوثيقة بتوقيعاتها انما هي
در الرماد على عينون المواطنين لنيل المبتغى
الخصوصي .
ربما يجب تنظيم استفتاء في المدينتين، لكن انا خائفا كما في الصحراء سوف يصوت الأغلبية ضد الانضمام الى المغرب.
آن الأوان ليعلم المجتمع الدولي برمته بأن المغرب ليس دركيا،ولن يكون كذلك،أي حراسة الحدود الشمالية للمملكة المغربية لصالح إسبانيا،ومن خلالها للقارة العجوز برمتها؛لسنا مرغمين بحماية تدفق المهاجرين غير الشرعين على أوروبا،سواء من بلادنا أو من دول جنوب الصحراء للقارة السمراء؛ثم إنه لا يليق بمسؤولين حكوميين غربيين التصريح بخطابات فضفاضة،وغير مسؤولة ومنضبطة لأخلاقيات السياسة في العلاقات الدولية،تمس بكرامة وسيادة بلادنا الآمنة التي تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،وتعامل المهاجرين الوافدين على بلادنا بروح ديمقراطية،وبترحاب إنساني كبير؛لدى المغرب ملفات مستعجلة سيتم قريبا عرضها على أنظار المنظمات الدولية والحقوقية،وبالأخص منظمة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة؛ألا وهي استرجاع المدينتين المغتصبتين مليلية وسبتة من المستعمر الغاشم الإسباني ومعهما الجزر الجعفرية؛كما سيتم طرح قضية احتلال جبل طارق من طرف دولة بريطانيا العظمى،إلى جانب المناطق المغتصبة والمحتلة من دولة الجزائر في الجهة الشرقية للمملكة المغربية؛ حان الوقت للقيام كرجل واحد بنظام وانتظام،بشعارنا الخالد:”مغربنا وطننا روحي فداه”.
قال علال الفاسي بفرنسا يوم 21 ماي 1947: “إن الفرنسيين أصدقاؤنا و الأمازيغ أعداؤنا و إن الشعب المغربي الموريسكي الذي أخلص لفرنسا في أخطر أوقاتها، لن يغير موقفه منها في المستقبل و أنه يريد أن تكون فرنسا حليفته الدائمة”، و لما لم تكن إبادة هذا الشعب الأمازيغي ممكنة في ظل سياق حقوقي عالمي تجند البعض من الحركة اللاوطنية لمحاربة كل ما له علاقة باللغة و الثقافة الأمازيغية و تحويلها إلى شيطان أحمر يهدد الوحدة المزعومة و الاستقرار الموهوم، يجب محاربتها،
لماذا تضحكون على الشعب بهذه الشعارات الخاوية هل تريدوننا التكلم عن العقارات المملوكة لبعض المحزبين أو الأحزاب المغربية في إسبانيا أو من يترك بلده ويدخل لشواطء إسبانيا مع عاءلته أو اقرباءه لقد قال ملك المغرب لا نريد منافقين بيننا .
اعطي التساع لعباد الله ، راه حتى واحد ما بغى استرجاع سبتة ومليلية ، لأنه اذا قمت بالاستفتاء للمغاربة المقيمين بسبتة ” هل تودون الالتحاق بالمغرب وتحرير سبتة ” ، غادي اجاوبوك بكلا وألف كلا ، بل المغاربة المتواجدون بالشمال ليس لهم مصدر عيش الا مع الجارة ” اسبانيا ” .
متفق مع كل شيئ الا فيما يخص خاوة خاوة انا لا اعتبر نفسي اخ للقطاء لاني اعرف من هم اجدادي و اجدادي ليسوا لا اتراك و لا فرنسيين
المطالبة بتحرير الصحراءالشرقية وكل التراب المغربي كانت ولاتزال من الثوابت التي يناضل من اجلها حزب الاستقلال منذ فجر استقلال المغرب ومنذ الحركات التحررية الافريقية ،ايام نضال اباء التحرر الافريقي والعربي ،محمد الخامس وباتريس لومومبا ولحبيب بورقيبا وسعد زغلول وشكيب ارسلان ،فقد حدث ان قامت العربية السعودية بوساطة بين المغرب والجزاءر من اجل اعادة العلاقات المغربية الجزاءرية لكن السلطات الجزاءرية اشترطت ان يزيل حزب الستقلال من اجندته تحرير الصحرا ء الشرقية،وطلبت باقصاءه من الحكومة المغربية فثارت ثاءرة المرحوم الحسن الثاني،لانه اعتبر شرط الجزاءر تدخل في شؤون المغرب الداخلية ،ترى لماذا تزايدون على حزب الستقلال،؟
الله ينصر المغرب الشريف من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية وسبته ومليلية مغربية و جزر الخالدات و الجعفرية مغربيه رغم أنف العدوة القشتاليه الصليبيه الغداره المجرمة الخسيسه
مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس…عبارة لخصت للثور الإسباني المتغطرس ان لعبه الصبياني بوحدة المغرب الترابية هو لعب بالنار …وأن المغرب اقوى مما يتصور بكثير إن استمر في حماقاته التي يغذيها التيار المتطرف العنصري..و حين يهرولون كلهم إلى اراضينا المحتلة سبتة ومليلية والجزر في مسرحيات هزلية فلكورية باءسة في صورة الديك المذبوح…وأثبتت العبارة البسيطة للقشتالييين أن حسابات الحقل ليست كحسابات البيدار…وذكرتهم ان صهيل خيل عقبة ليس له آخر…
هذا الحزب يريد إدخالنا في حرب مع حلف الناتو…..لمادا دائما هؤلاء القومجيون مثل صدام و القذافي و الإستقلال لا يفكرون ؟ لماذا دائما يتكلمون و يصدرون الضجيج كظاهرة صوتية و يجلبون الويلات و الحروب لشعوبهم ؟
J’espère de tout mon cœur que Mr Ohmanie dégage
Il ne aucun sens de diriger le pays
Il ne mérite pas d’être 1iere ministre même ministre tout cœur
Il a fait beaucoup de conneries il a même fait des conneries quand il était ministre des affaires étrangères
Je ne comprends pas comment le Roi Mohamed Six l’a choisi
En un mois il a fait trois boulettes graves
Il devrait rejoindre son amie ben kirane
1
Le Maroc a signé avec Israël des accords pour reprendre les relations
3 semaine après
Semaines il se ronge du côté de des terroristes Hamas amis des hisbolah amis des Polyzario et
il ne traite pas Israël comme pays mais il dit le Kiyane Israël
2
Il ordonne le laisser passer des gamins en prenant des des dangers mortels
3
Il tweet le secret de l’exercice de l’opération des entraînements militaires sans demander l’autorisation au Roi Mohamed Six
Ce genre de ministre n’est pas bon pour diriger le Pays
Il devait partir avant les élections
من ما يحبه هذا الحزب هو أنه على اطلاع عن ان سبتة ومليلية ليست محتلتين بل هم هبة إلى إسبانيا من طرف الحاكمين ان ذاك وذلك بمعاهدات لذلك فالسلطة المغربية لم تطالب بهما
سوى هذه الأحزاب في كل مناسبات انتخابية” ولا استنى منهم احدا
مستعدون لمسيرة خضراء ثانية إلى الأرضي المستعرة من طرف الاسبان مسيرة تفوق مليون مشارك
سبتة ومليلية صعيبة عليكم واش إسبانيا هي الجزائر وحتى المغاربة ليساكنين تمة ماباغينش كونوا مع المغرب بغيتوها رجعوهة خانزة كما كاريانت ديال كازا.
نطلب من الدولة المغبربية أن نعلن أمام العالم بأن سبتة و مليلية و الجزر الجعفربية هي أراضي مغربية محتلة من طرف اسبانيا و تطالب باسترجاعها الى حوزة الوطن…. أما هذا ااسكوت الرهيب هو ما جعل اسبانبا تتمادى في غيها يجب أن تعلم اسبانيا رسميا بأن المغرب يطالب بأراضيه بكل وضوح و دون أي مواربة. لأن التاريخ و الجغرافيا يشهدان بذلك… قال الحسن الثاني رحمه الله : كبرها تصغار
فتح ملف استرجاع المدينتين السليبتين مليلية و سبتة رهين بفتح بايدن قنصلية لامريكا في العيون و من تم يمكن للمغرب يتفاوض بكل اريحية و قوة مع اسبانيا لان مغرب الامس ليس هو مغرب اليوم..
الوقت ليس وقته و كل يغني على ليلاه، برنامج إنتخابي غير موفق
كل من يرفض استرجاع سبتة ومليلة ويقول لك استفتاء اعرفوا انه اما خرخوري حاقد او مغربي مغفل مذلول لحاس الكابة لصبليون وما اكثرهم في الشمال يظنون ان سبتة ومليلية مدن متقدمة وما هي الا ديكور لا يوجد بها ما يعجب توسعوا على حساب ارضنا
الاسبان يحقدون علينا ونحن كذلك نكرههم
ميزان القوى ليس في صالحنا ونتمنى ان يضرب الاسبان في سبتة ومليلية زلزال قوي يطردهم من هناك
لا اضن اننا نستطيع الكلام على سبتة ومليلية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لست ادري لماذا نحتفظ بسفير بلد لا يتوقف عن اعلان العداء والحرب على بلدنا منذ اكثر من خمسة عقود؟؟ ولماذا لا نسحب سفيرنا تراه غير مرتاح في مقام غذر محاط بلئام,اعرف انه كلام خطير وامر لا تتبث فيه الا اعلى سلطة في البلد لكني اتمنى لو طردنا سفير الشر , وسحبنا سفيرنا العزيز وعدنا به الى ارض الوطن.
معروف أن حزب الاستقلال غير كتقرب الانتخابات يخرج جثة علال الفاسي يستغلها سياسيا ثم بعد ذلك يرجعها بسلام إلى قبرها. كذلك يفعل الاتحاد الاشتراكي بالمرحوم عمر بن جلون. أحزاب مازال تجتر الماضي، عارفة لا مستقبل لا برامج حقيقية عندها. علاش ا السي بركة عباس الفاسي لم يرجع سبتة و مليلية خلال الولاية ديالو؟ سير تكمش السي البركة، راه طلعتونا ف الراس.
نريد استراجع سبتة _ مليلية_ اشبيلية _ ملاقاة و جميع الجزر المغربية
واحد من الأحزاب الذين بسببهم نعيش اليوم أزمة الصحراء المغربية!!
اسبانيا كانت موجوده في شمال بما يسمى حاليا مملكة مراكش قيل 500 سنه قيل و في الجنوب الصحراء الغربية حليا قبل وجود مملكة مراكش اذن سبتة و مليلية الإسبانية الأصل لا غبار عليها و من أراد الصطياد في المياه العكرة فاليذهب
الطغمة الحاكمة في الجزائر تعيش في الجزائر على العداء للمغرب والمغاربة . وهي بذلك بمثابة parasite بحيث تعيش على ظهرنا الشعب الجزائري فتأخذ منه كل شيء ولا تعطيه أي شيء لأنها في حرب دائمة مع العدو الكلاسيكي للجزائر اي المغرب حسب مكرها وخداعها للجزائريين .
بالنسبة الجارة الإسبانية الدولة التوسعية الاستعمارية سبة وامليلية أراضي مغربية 100/100 وعي امتداد جغرافي طبيعي للقارة الافريقية والتراب الوطني المغربي فلم تكن يوما ما أراضي إسبانية .
تكالب العديد من الدول الاستعمارية على المغرب من إسبانيا البرتغال فرنسا وتهديد لمصالحه من دول أخرى كبيرة انذاك كألمانيا وإنجلترا ساهم في الماضي في اغتصاب أجزاء عديدة من أراضيه على مراحل ثم احتلاله بعد ذلك . الاستقلال بدوره جاء على مراحل وغدا الدور على استرجاع سبتة وامليلة طال الزمن أو قصر وهذه سنة التاريخ .
على سلامتنا أخيرا فاقوا الأحزاب فيما يتعلق بالأزمة مع إسبانيا على خلفية استقبالها لمجرم حرب معادي للمغررب..
خصوصا حزب الاستقلال الحزب الأول المعني بالدفاع عن وحدة المغرب واستقلاله..
بينما الأحزاب الإسبانية أدلت بدلوها في الأزمة منذ بدايتها..
أتذكر أن جريدة العلم حركت المياه زمن عباس الفاسي حينما لمحت إلى إمكانية الاعتراف بمنطقة الباسك ما جعل إسبانيا تطلب استفسار عن موقف حزب الاستقلال بخصوص ما أشارت إليه الجريدة