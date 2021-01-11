"حصار الأوحال" يخرج مواطنين بالرماني إلى الاحتجاج

وجد سكان عدد من الأحياء الشعبية بمدينة الرماني أنفسهم محاصرين بالأوحال جراء التساقطات المطرية الأخيرة، مما دفعهم إلى خوض مسيرة احتجاجية طالبوا فيها المسؤولين بتجهيز أحيائهم بالبنية التحتية اللازمة.

وصدحت حناجر المواطنين، الذين خرجوا للاحتجاج في حي سيدي منصور بالرماني، بشعار: “نحن نغرق”. كما رددوا شعارات أخرى تنتقد الوضع الذي آل إليه حيهم بعد أن غمرته الأوحال.

ووقف المحتجون قرب إحدى الجرافات، التي كانت تقوم بإزاحة الأوحال، مبدين رفضهم، كما وثقوا ذلك في مقاطع فيديو، لما أسموه “الحلول المؤقتة”، وطالبوا بحلول دائمة لحماية بيوتهم من تسرب المياه والأوحال.

وتظهر مقاطع الفيديو التي صورها نشطاء عددا من الأزقة بحي سيدي منصور والحي الإداري غارقة في الأوحال، بينما تحولت أزقة أخرى كانت تجرى بها أشغال التهيئة إلى بركة مائية.

وأفاد فاعل جمعوي من الرماني بأن المسيرة الاحتجاجية، التي خاضها السكان المتضررون من تسرب المياه والأوحال إلى بيوتهم، غاب عنها مسؤولو السلطة لكونهم كانوا خارج المدينة، مضيفا أن أعوان السلطة (المقدمين) حاولوا تهدئة المحتجين، وطالبوهم بالعودة إلى منازلهم.