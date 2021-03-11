حملة افتراضية واسعة تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي "أحداث الحسيمة"

حملة افتراضية واسعة الانتشار تخوضها عديد الفعاليات الحقوقية من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، فأمام توالي سنوات الاعتقال، يرفض المتتبعون ومعهم العائلات استمرار العلاقة المرتبكة مع السلطة، بمواصلة احتجاز الأبناء.
وعلى نطاق واسع، دوّن كثير من أهالي المعتقلين، وكذا متتبعي الملف، “تدوينات” تطالب بالإفراج عن المعتقلين، خصوصا بعد استنفاد كافة حلول الإضرابات والوساطات الممكنة لوضع نقطة نهاية للأزمة الحالية.
وتحت وسم “أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين”، تحاول العائلات إثارة الملف مجددا وإعادته إلى واجهة النقاش العمومي، في أفق عودة أعياد وطنية ودينية قد تحمل جديدا عبر بوابة العفو الملكي الخاص.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح من تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 شخصا)، في مقدمتهم قيادات الحراك التي عبرت عن انفتاحها على أي مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرّأي.
ومرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري، وهو الحادث الذي تسبب في انفجار “حراك الحسيمة”، قبل أن تخفّ حدّته مع مرور الزمن، لاسيما بعد اعتقال القادة الميدانيين وإدانتهم بأحكام سجنية “قاسية”.
وبالنسبة لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن طرح الملف على المستوى الافتراضي لا يجب تبخيسه، مسجلا أن هذه الحملات يمكن أن يكون لها وقع قوي، وخير دليل هو تخلي الحكومة عن قانون “تكميم الأفواه”.
وأضاف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المطلوب ضمن الافتراضي عموما هو تنظيم هذه الحملات وتوضيح أهدافها، مؤكدا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترى الوساطات فاشلة، وتطالب بإطلاق المعتقلين دون قيد أو شرط.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن الاعتقال قرار غير صائب، وذلك بشهادة أعلى سلطة في البلاد، من خلال إقالتها عديد الوزراء ووقوفها على اختلالات كثيرة، وبالتالي فأسباب اندلاع الحراك في الحسيمة معقولة.
وأشار غالي إلى أن الجمعية لن تدخل في أي وساطة لإطلاق سراح معتقلي الحراك، مطالبا الدولة بالإفراج عن الجميع، مع الاعتذار عن سنوات الاعتقال، على حد قوله.
فلتبقى افتراضية، أما الدعوات التي تمت على ارض الواقع و التي يتقدم بها ضحايا العاهات المستديمة و ذويهم و التي كانت على يد محبي الفوضى الذين ابتكروا ان السماك استشهد من اجل الظلم ، فما مصيرها ، لك الله أيها المواطن الذي أفنيت صحتك و حياتك في سبيل الوطن و بمجرد ان تظهر شرذمة تعيش بأوروبا تحاول مساومة الوطن يتم التصفيق لها
لابأس في طلب العفو الملكي ولكن ترفضه بالطريقة الجزائرية في قول:”مطالبا الدولة بالإفراج عن الجميع، مع الاعتذار عن سنوات الاعتقال، على حد قوله”.
بالمناسبة، نحذر ألمانيا من تبسيط انفصالييها على أرض المغرب ويتوجب عليها التزام الحدود لأن المغرب لا يولي الاهتمام لتبونها. وإلا المقص الدهبي يعيد الكرة مرات متعددة.
المغرب اذا اراد ان يواجه عدوه الحقيقي عليه ان يقوي الجبهة الداخلية، لا يمكن ان تواجه عدويا خارجيا والجبهة الداخلية مهترئة، هناك بعض الاشخاص كيوصلوا اخبار للملك لا اساس لها من الصحة
هناك من سرق و اختلس الملايير و هو حر طليق! هنا من أدين في المحاكم و خرج من السجن و لم يعد إليه! الانفصال المهيكل والمنظم المحمي دوليا حر طليق؛الانفصال الوهمي المطبوخ محليا و سياسيا وراء قضبان العار بمدد حكم طويلة؛ و لكن بكرامة شامخة! بعض المعتقلين يخوضون إضرابا عن الطعام! لو مات أحد منهم ستتعقد الأمور! الحرية للمعتقلين السياسيين و مناضلي حراكات الكرامة في الحسيمة، جرادة و زاكورة و الفنيدق و كل قرية و مدينة!مجرمي الحق العام يطلق سراحهم و يعودون للسجن لأن أبواب الكرامة مغلقة و موصدة!المخمليون و الفاشلون في تحقيق التنمية يغرقون في خيرات و ثروات البلاد؛ و الأبرياء الشرفاء وراء القضبان! هل يعقل هذا؟ تعبئة عامة لإطلاق صراح المظلومين!مسيرات في كل قرية و مدينة!
اطلقوا سراح جميع معتقلي حراك الحسيمة وجرادة وجميع الصحافيين ومعتقلي الراي قبل الانتخابات من اجل الانفراج السياسي وغلق الابواب في وجه المنظمات الحقوقية الدولية. ان المغرب يعيش مرحلة حاسمة ولابد لاعادة النظر في هذه المسألة لانها مهمة للمغرب ولوحدتنا الترابية لنترافع في المحافل الدولية بدون خجل وشكرا
بادرة طيبة…. متى ستُطلق حملة قطع العلاقات مع جار السّوْء الذي حشرنا معه الله في الجوار؟
جميل أن نتذكر أن هناك معتقلين من اجل مطالب اجتماعية، و أجمل لو نراهم أحرارا كما كانوا .
فقط السياق الحالي لا يسمح لأن هناك تشنج في مستوى ما من السلطة. الاعتقالات مستمرة و شد الحبل بين فءات من المواطنين و السلطة يتوسع يوميا، لهذا فالمطلب رغم اهميته جاء في غير توقيته!!!!
نتمنى أن يسع صدر مسؤولينا ما يقع، ففي النهاية هم مواطنون عبروا عن آمالهم بطريقتهم و لم يمسوا ما يجرمه القانون، فقط هناك من يقتات من مثل هذه الأحداث فنفخ فيها و ظهرت شراءح سياسية حزبية لتكيل الاتهامات الثقيلة و الباطلة لاهل الريف:
الانفصال،التمويل الخارجي…….كفى فوالله الأمور تخيفنا، هناك خلل ما في مستوى ما….!!!!!!؟؟؟؟؟؟
هؤلاء الأشقياء هم سجناء الحق العام و ليسوا معتقلين سياسيين … وجب عليهم إكمال كل محكوميتهم حتى آخر ليلة من عقوبتهم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .
شىء مؤسف و مخجل ان نرى خيرة الشباب المغربي قابعين في السجون لا لسبب غير مطالبهم المشروعة بالعيش بكرامة. و في نفس الوقت ترى انفصاليين يجوبون ارجاء المعمورة و يروجون لافكار مسمومة ضد الوحدة الترابية و الادهى من ذلك يستعملون جواز السفر المغربي. و على رأس هؤلاء الخونة المدعوة اميناتو حيدر. اين العدل و القضاء من كل هذا.
حسبنا الله و نعم الوكيل
والله انه زمان غريب نعيشه حاليا… أصبح كل واحد يقطع ويخيط على هواه كما يقول المثل… الناس دارو علاش يتحاكموا وحوكموا بنزاهة بحضور عدد من الهيئات والجمعيات الدولية والحقوقية والتي اقرت بذالك… ويأتي بعدها من يقول أطلقوا سراحهم… هاذا جنون… فلنطلق جميع السجناء في العالم ونهدم السجون ونعود لزمن السيبة كل واحد يعمل لي عجبوا… سبحان الله فيقوا شويا من الدوخة….
على دولة أن تطلق سراحهم وتعتدر منهم مشكلة أن دولة لا توجد لديها مشكلة أن تسرق أو تنهب خيرات بلااد لكن أن تطالب بحقوقك هنا يأتي عقاب
الشعب المغربي متضامن بطبعه لكنه ليس قاصرا، فهو يعرف جيدا الحد الفاصل بين التعبير عن الرأي وإثارة الفوضى بإحياء النعرات العرقية والطائفية والإستقواء بقوى أجنبية. لذلك فالتضامن مع المعتقلين سيكون رهينا بقيامهم بمراجعات فكرية وإعتذارهم للشعب قبل الدولة، وفي المقابل على الدولة أيضا أن تعتذر على بعض الخروقات والممارسات البائدة التي مازالت تمارس في حق بعض المواطنين و أن تصون كرامتهم بتنمية شاملة مانعة لا تدع مجالا لتشققات يتسرب منها الخطر.