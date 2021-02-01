جمعية: فاتح رمضان في المغرب يوافق 14 أبريل

كشفت دراسة علمية لجمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن فاتح شهر رمضان القادم سيوافق يوم الأربعاء 14 أبريل 2021.

وأوردت الجمعية أنه، بالنظر إلى نتائج الحسابات الفلكية الدقيقة لرؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق لـ 12 أبريل 2021 “فالرؤية ستكون ممتنعة نظرا لنقصان كل الضوابط، حيث سيحصل اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران يوم الاثنين 12 أبريل في الساعة 02:32، وهو اجتماع ولحظة عالمية”.

وأضافت الجمعية أنه، عند غروب شمس الاثنين، “تكون الضوابط في فكيك، وهي أول مدينة تشرق وتغرب فيها الشمس بالمغرب، وفق ما يلي: المكث 27 دقيقة، والارتفاع 5.74 درجة، والاستطالة 8.07 درجة”.

أما الضوابط في الداخلة، وهي آخر مدينة تشرق وتغرب فيها الشمس بالمغرب، “ستكون وفق ما يلي: المكث 29 دقيقة، والارتفاع 6.66 درجة، والاستطالة 8.42 درجة” وفق المصدر ذاته.

وتوقعت الجمعية أن تكون الرؤية سلبية، وأن يتم إذاعة الإعلان الرسمي لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عند الساعة 19:56 بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن سكان فكيك يكونون أول الناس فطراً في المغرب عند الساعة 18:41 بالتوقيت المحلي، أما سكان الداخلة فآخر الناس فطراً في المغرب عند الساعة 19:29 بالتوقيت المحلي، “وكلما اتجهنا جنوبا تقل عدد ساعات الصيام التي هي 14 ساعة و42 دقيقة بمدينة الناظور، بينما هي في مدينة الكويرة أقل المدن المغربية في عدد ساعات الصيام بمدة 14 ساعة و01 دقيقة”.

جدير بالذكر أن العديد من الدول يتوقع أن تصوم مع المغرب هذه السنة، وهي، وفق دراسة الجمعية دائما، “سلطنة عمان حسب التقويم العماني، والسوادن، والجزائر حسب تقويم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وباكستان وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وجنوب إفريقيا والدول واللجان التي تعتمد الرؤية بالعين المجردة”.

وحسب دراسة قامت بها الجمعية سابقا فنسبة خطأ المغرب في بداية رمضان منذ 1973م/1392هـ إلى الآن وفق معيار عودة هي 0 في المئة.