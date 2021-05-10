نداء موريتاني لتقوية الربط الطرقي مع المغرب

جدد شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، مطالبته بإحداث شراكة استراتيجية بين المغرب وموريتانيا وفق مقاربة رابح-رابح.

ودعا ولد الشيخ، في بيان صحافي توصلت به هسبريس، إلى ربط مشروع طريق تجكجة ــ سيليبابي ــ غابو الاستراتيجي، الممول من طرف الصندوق العربي للإنماء بحوالي 200 مليون دولار، بالمناطق المتصلة بمعبر السمارة الحدودي المغربي نحو موريتانيا، لإحداث طريق دولي جديد يمر من المغرب إلى تجكجة ــ القدية ــ بومديد ــ كنكوصة ــ سيليبابي ــ غابو، يتصل بالمراكز الحدودية التابعة لغابو، بما فيها معبر كوري نحو مالي والسنغال.

واعتبر رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية أن تعزيز الشراكة الموريتانية المغربية بهذا الطريق الدولي سيساهم في الخفض من تدني الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية، والحد من البطالة على مستوى هذه البلدان بما يحفظ أمنها الاقتصادي والبشري، داعيا الصندوق العربي للإنماء إلى أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، مطالبا حكومتي البلدين بالتنسيق والتشاور للنظر في تحقيق هذا الخط الدولي نحو إفريقيا جنوب الصحراء، “لما لجغرافية تموضع المغرب وموريتانيا من جيو-استراتيجية في المنطقة”.

ونبه البيان السلطات الموريتانية إلى ضرورة تلافي موقف لجنة الصفقات العمومية لقطاع النقل والتجهيز الموريتاني بخصوص تأجيل تاريخ إيداع عروض الشركات من أجل تنفيذ مشروع طريق تجكجة ــ سيليبابي، حتى لا يعود قرار تلك اللجنة بنتائج سلبية أو عكسية قد تؤدي إلى تقاعس الممول وتعطل المشروع.