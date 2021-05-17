رحلة بحرية جديدة بين "طنجة المتوسط" وإسبانيا

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء بهدف نقل المسافرين الإسبان المقيمين في إسبانيا، والأجانب الحاصلين على تأشيرة دراسة أو لم شمل الأسرة، وتأشيرات الإقامة، وكذلك مواطني الاتحاد الأوروبي بشرط أن يكونوا قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا.
الرحلة المعلن عنها تنطلق يوم الأربعاء المقبل، وتعد هي الرحلة رقم 65 من نوعها التي أطلقتها السفارة الإسبانية منذ انطلاق أزمة جائحة كورونا في مارس 2020.
وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية إنه تم ترحيل حوالي أربعة آلاف إسباني أو مقيم في إسبانيا، تقطعت بهم السبل في المغرب في عيد الفصح بسبب تعليق الرحلات الجوية التي أعلنتها الرباط أخيرا، في غضون ستة أيام فقط.
وجددت الخارجية الإسبانية توصياتها لمواطنيها الراغبين في السفر، قائلة: “إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد بسبب فيروس “كورونا” في ما يهم: الحدود، الحجر الصحي، القيود المفروضة على التنقل”؛ مع الاعتماد على تأمين يغطي جميع احتمالات السفر.
وقالت الجهة الحكومية ذاتها: “لا يمكن اعتبار أي رحلة إلى الخارج آمنة تماما، وقرار السفر أو عدمه هو مسؤولية المسافر وحده. لن تكون الدولة مسؤولة بأي شكل من الأشكال أو بأي مفهوم عن الأضرار التي قد تحدث للأشخاص أو الممتلكات، سواء بسبب التقيد أو الجهل أو عدم الامتثال للتوصية”.
وتابعت الخارجية الإسبانية قائلة: “أي قرار يتعلق بالسفر أو الإقامة أو المغادرة يعود إلى المواطن حصريا. يُذكر، على أي حال، أن الرحلة تتم دائما على حساب المسافر، وعلى نفقته، وأن الفرد يتحمل جميع النفقات المترتبة عن العلاج في المستشفى أو نقل الجرحى أو إعادة الجثث إلى الوطن”.
هذا يدل على أن المغرب حدوده ستبقى مغلقة إلى السنة المقبلة اعلنوها حتى نحجز في اسبانيا او اليونان هذا الصيف لان المغرب أصبح مغامرة الذهاب إليه يعني بأي باي باي المغرب
دولة فاشلة بكل المقاييس كيف يعقل أن تتولى سفارة دولة أجنبية أمور تتعلق بالجالية وتتركهم عرضة للسماسرة الذين يمتصون دماء الجالية أين هو دور الوزارة المنتدبة الخاصة بالجالية وأين هو بوصوف ممثل الجالية أين هي العناية الخاصة التي تحظى بها الجالية وأين وأين……لاشيء. دولة وحكومة فاشلة وتقول على نفسها قوى ءاقليمية وترفض وتركل مواطنيها وكاءن أروبا هي التي ولدتهم؟؟؟؟!!كنتم ولازلتم تضحكون علينا لقد عرت كرونا والاءيام حقيقتكم الله ياخد فيكم الحق في الدنيا قبل الآخرة قولوا امين يا رب العالمين.
اللي نظم رحلة وحدة قادر اينظم رحلات وبدون مشاكل .الى ابقينا دايرين لعصى في الرويضة او غالقين الحدود امع اسبانيا الخاسر الأكبر غادي ايكون هو المهاجر البسيط اللي كيخدم العام كامل او كيتسنى امتا اتجي العطلة الصيفية باش ايشوف الزوجة انتاعو والابناء انتاعو وايفرحهم مرة في العام .
لا تنمية داخلية، لا سياسة خارجية، لا صحة لا تعليم لا شغل ،كثرة الفساد في القضاء و الادارات. ما ذا يقع في بلادنا ؟ هل نجحت سياسة التهميش و أعطت ثمارها مبكرا ؟ ام هي مرحلة ركود مؤقت تمر بها البلاد؟ أينكم يا غيورين على هذا البلد، هل فقدتم السيطرة على وجدانكم و استسلمتم لانانيتكم بعد ان تركتم الوطن للطوفان؟ لقد اساتم لشعب فساء خلقه و خلكم . وصار البحر و البر عدوكم .
هل يمكن لمهاجر مقيم في ايطاليا وهو حاليا في المغرب ان يعود الى ايطاليا عبر اسبانيا في هذه الرحلة؟