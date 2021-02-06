رحلة بحرية جديدة تغادر المغرب صوب إسبانيا

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تفاصيل آخر الرحلات البحرية من المغرب إلى إسبانيا، التي تنظم حصرا منذ انطلاق أزمة “كوفيد-19” في مارس الماضي لنقل المواطنين الإسبان والمقيمين بالأراضي الإسبانية.

الرحلة رقم 51 من نوعها التي انطلقت من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، نقلت 389 راكبا و142 مركبة. وتقول السفارة إن تنظيم الرحلة تم بتضافر الجهود بينها وبين السلطات المغربية.

ووضعت وزارة الخارجية الإسبانية المغرب ضمن لائحة الدول التي يتوجب على القادمين منها تقديم فحص “PCR” لدخول الأراضي الإسبانية، سواء كانوا قادمين برا أو جوا أو بحرا.

اللائحة دخلت حيز التنفيذ في فاتح فبراير الجاري وتستمر حتى الـ 21 منه. وتتم مراجعة لائحة البلدان بحسب درجة الخطورة كل 14 يوما.

وقالت الخارجية الإسبانية: “إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد بسبب فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بـ: الحدود، والحجر الصحي، والقيود المفروضة على التنقل”، وأوصت باعتماد تأمين يغطي جميع احتمالات السفر.

وأضافت: “لا يمكن اعتبار أي رحلة إلى الخارج آمنة تماما، وقرار السفر هو مسؤولية المسافر وحده. لن تكون الدولة مسؤولة بأي شكل من الأشكال وبأي مفهوم عن الأضرار التي قد تحدث للأشخاص أو الممتلكات، سواء بسبب التقيد أو الجهل أو عدم الامتثال للتوصية”.

وتابعت الوزارة قائلة: “أي قرار يتعلق بالسفر أو الإقامة أو المغادرة يعود إلى المواطن حصريا. يُذكر، على أي حال، أن الرحلة تتم دائما على حساب المسافر، وعلى نفقته، وأنه يتحمل جميع النفقات المترتبة عن العلاج في المستشفى أو نقل الجرحى أو إعادة الجثث إلى الوطن”.