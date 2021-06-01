زعيم البوليساريو يغادر إسبانيا صوب الجزائر

غادر إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، ليلة اليوم الثلاثاء، الأراضي الإسبانية متوجها إلى الجزائر؛ وذلك بعدما رفض قاضي التحقيق فرض إجراءات منعه من السفر أو سحب جواز سفره أو وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأفادت مصادر إسبانية بأن غالي غادر مستشفى لوغرونيو الليلة، وتوجه إلى الجزائر العاصمة، مشيرة إلى أن الزعيم الانفصالي سيكمل تعافيه في الجزائر العاصمة بعد أن أمضى 54 يوميا من المرض بفيروس “كورونا”.

وأضافت مصادر حكومية لصحيفة “إلباييس” أن إسبانيا أبلغت مصادر دبلوماسية مغربية بمسألة مغادرة إبراهيم غالي التراب الإسباني.

وأكدت الحكومة الإسبانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، سيغادر التراب الإسباني عندما يتعافى من إصابته من فيروس “كورونا”.

وأوضحت ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن السلطة التنفيذية تطلب من زعيم “البوليساريو” أن “يتعاون مع المؤسسات القضائية، كما فعل اليوم”.