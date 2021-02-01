سلطات الجديدة تقاضي مسيرين لمقاهي الشيشة

فتحت سلطات إقليم الجديدة مساطر قضائية لمتابعة خمسة من أصحاب مقاهي بسيدي بوزيد، بعد أن تم ضبطهم يقدمون الشيشة لزبائنهم، إضافة إلى ارتكابهم مخالفات ترتبط بعدم احترام إجراءات الحجر الصحي.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من عمالة إقليم الجديدة فإن الحملات التمشيطية التي استهدفت مقاهي الشيشة بسيدي بوزيد أدت إلى إصدار قرارات إغلاق ثمانية مقاهي لمدد تراوحت ما بين شهر واحد وشهرين؛ فيما تمت إحالة ملفات خمسة منها على النيابة العامة بعاصمة دكالة.

وتواصلت حملة مراقبة هذه المقاهي إلى يوم أمس، إذ رصدت السلطات المحلية لجوء بعض مسيريها إلى فتح أبواب خلفية قصد استقبال زبائنهم، قبل أن تتحرك السلطات لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال الناشط الجمعوي عبد الله بياضرة إن الحملات التي تواصلت إلى نهاية هذا الأسبوع ساهمت في محاصرة نشاط هذه المقاهي التي تستقبل زبائن من المناطق المجاورة لسيدي بوزيد، إضافة إلى زبائن من الدار البيضاء.

واعتبر بياضرة، في تصريح لهسبريس، أن محاولات تحدي قرارات سلطات إقليم الجديدة القاضية بإغلاق هذه المقاهي، ومحاولة الالتفاف عليها بطرق احتيالية، ووجهت بنوع من الصرامة بعد أن قررت هذه السلطات تشديد المراقبة الميدانية على الأنشطة غير القانونية لهذه المقاهي، خاصة تقديم الشيشة لروادها.

وأوضح المتحدث في التصريح ذاته: “من خلال هذه الحملات التي تتسم بالصرامة ستتمكن منطقة سيدي بوزيد من تفادي بؤر تفشي فيروس كورونا، وقطع الطريق أمام هذه المقاهي التي تقدم الشيشة رغم وجود قرارات واضحة تحظر ذلك”.